16 лучших брендов уходовой косметики прямо сейчас

Впервые материал был опубликован 18 февраля 2025 года.
Anua
Корейский фаворит всех важных рейтингов еще прошлого года, который особенно полюбился линейкой с экстрактом хауттюйнии. Бренд выбирает безопасные веганские составы с максимальной эффективностью. Он акцентирует внимание на чувствительной коже, поэтому большинство средств работают на увлажнение и восстановление кожного барьера. Особенно рекомендуем тоник из белой серии, мягкую сыворотку с азелаинкой или ПДРН и их рисовую линейку.
Round Lab
Еще один популярный кандидат из Кореи. Round Lab — это бренд продуктов для увлажнения и мягкой заботы о коже. Для этого используются ингредиенты, которые собирают на территории страны. Например, сок березы добывается в провинции Индже, полынь — с морского побережья острова Комундо, морская вода — с островов Докдо, а черная соя — из уезда Чонсон. Продукты достаточно базовые и простые, поэтому легко впишутся в любую рутину. В сети стал особенно популярен тоник с морской водой и SPF с березой, из недавних выпусков очень хвалят сыворотку с ниацинамидом от пигментации и линейку с камелией.
Openface
Локальный бренд, создающий косметику по международным стандартам качества GMP (Good Manufacturing Practice). Это хорошие базовые средства, которые всегда пригодятся в косметичке и порадуют своей эффективностью. В линейке есть банки для ухода за телом и лицом, направленные на восстановление, увлажнение и питание кожи, и начинать можно с какой угодно. В последнее время Openface активно радуют новинками — недавно запустили бальзамы для губ, несколько кремов для глаз с пептидами, новые сыворотки, ретинол и даже энзимку со спикулами. Также на сайте бренда можно пройти диагностику и заказать кастомизированную сыворотку.
Don’t Touch My Skin
Вокруг бренда Адэль Мифтаховой давно образовался культ верных поклонников. И абсолютно резонно: в линейке ее продуктов качественные и рабочие составы, которые подойдут и новичкам, и тем, кто уже перепробовал многое. Все банки очень красивые и экологичные, а их упаковка постоянно совершенствуется. Увлажняющий крем, витамин С, кислоты или ретинол — начинайте с чего угодно, не прогадаете. Недавно бренд еще запустил долгожданный SPF.
Rhode
Хейли Бибер — «золотая антилопа» 2024 года. Все, к чему прикасается она (или ее маркетологи), за секунду превращается в тренд. Бренд Бибер Rhode тоже стал супервиральным благодаря стильным банкам и кампейнам и необычным для американского рынка текстурам. Косметическая линейка направлена на создание эффекта сияющей «стеклянной» кожи, поэтому в центр ухода стали увлажнение, многоступенчатость и проверенные активы типа ниацинамида, гиалуроновой кислоты и пептидов. В России достать сложно, но байеры не дремлют. Будьте осторожны: если у вас есть аллергия на орехи и их производные, некоторые средства могут вызвать реакцию.
Mesomatrix
Космецевтический бренд из Петербурга сперва ориентировался на профессиональных косметологов. В последнее же время все чаще слышно про их линейку для домашнего ухода. В ассортименте — сыворотки, тоники, кремы, гели для умывания и маски для любых типов кожи и ее состояний, и все это можно даже закупать в промышленных объемах. Особенно обратите внимание на лимфодренажные баночки, крем для глаз и линейку с витамином С.
Сыворотка для чувствительной кожи с тонизирующим эффектом, 1590 р.
Крем для век пептидный с противоотечным комплексом, 1268 р.
Набор «Сияние», антиоксидантный базовый уход с витамином С, 5500 р.
Сыворотка моделирующая антивозрастная с лифтинг-эффектом, от 1890 р.
Angiopharm
Лаборатория Angiopharm создает профессиональную космецевтику, в основе которой лежит собственная разработка компании — рекомбинантный ангиогенин (фактор роста капилляров). Ангиогенин — это такой белок-многостаночник, который поддерживает сосуды. Благодаря этому компоненту ткани быстрее заживают, отеки спадают, а воспаления утихают — что еще нужно для здоровой и сияющей кожи? Особенно в сочетании с пептидными комплексами и природными компонентами. У Angiopharm можно найти баночку для любых особенностей кожи, но для базового знакомства предлагаем попробовать гель для умывания с аминокислотами шелка, weekend-пилинг с модным компонентом ПДРН (полидезоксирибонуклеотиды) и лимфодренажную линейку.
UIQ
Когда у бренда есть свое производство — прекрасно, а если еще и собственный исследовательский институт по изучению биома человека — высший пилотаж. UIQ относится именно к таким. Бренд разрабатывает уходовые средства на основе запатентованных постбиотических комплексов третьего поколения, то есть выделяет из бактерий самые полезные вещества, которые помогут коже быстрее прийти в себя и засиять. Помимо полезных бактерий в составе можно найти янтарную кислоту, ниацинамид и витамин С. Вашей рутине очень понравится кремовый мист с пробиотиками Biome Barrier, бальзам для губ из той же серии, сыворотка Biome Vita C и микротоковый крем для глаз RejuBiome EX Lifting.
«Гельтек»
Если вы цените в брендах открытость и простые рабочие формулы, то «Гельтек» — идеальное сочетание двух факторов. Это безопасные, экологичные продукты с проверенной эффективностью, которые подойдут любому возрасту и полу. У бренда довольно широкий ассортимент для лица, тела, волос, также есть отдельные линейки для подростков, мужчин и четвероногих друзей. Рекомендуем попробовать их ретинол, кислотный гель для душа и крем с церамидами, а дальше выбирать по предпочтениям. Также обратите внимание на их более молодежный суббренд The U: он бюджетнее основной линейки, но с не менее приятными составами.
Allies of Skin
Американско-корейский бренд, пугающий своими ценами и ароматами, но покоряющий сердца эффективностью. Секрет фирмы заключается в больших концентрациях активов, стабильных формулах и технологии инкапсулированной доставки ингредиентов. Ваша кожа получает максимум полезного, ничего не теряя по пути от банки. Начать изучение Allies of Skin можно с геля для умывания, который объединяет двухэтапный уход в одном флаконе, а также с сыворотки с трипептидами меди или ресвератролом. Для тех, кто не готов тратиться, у бренда есть дочерняя компания PSA с не менее эффективными продуктами и чуть более щадящими ценами.
Celimax
Философия этого корейского бренда заключается в том, что домашние уходовые средства не должны творить чудеса, а должны просто выполнять свои функции. Следуя этой линии партии, Celimax разрабатывают хорошие трендовые продукты с эффективными формулами, которые станут достойной опорой в рутине. Среди бестселлеров бренда — молочковый тонер для восстановления барьера, увлажняющая сыворотка с нони и новомодные спикулы в сочетании с ретинолом.
Восстанавливающая сыворотка с экстрактом нони, от 1814 р.
Барьерный кремовый тонер, 1960 р.
Подтягивающая сыворотка с ретинолом и микроиглами, 1638 р.
Dr Althea
Этот прежде недооцененный бренд из Кореи в последнее время разрывает соцсети своим культовым кремом 345 и его братом 147. Резкая популярность Dr Althea объясняется просто (помимо мощного маркетинга): бренд выбирает веганские составы, которые эффективно работают, при этом не уничтожают кожный барьер. Кроме и без того прославленных лотов, обратите внимание на их SPF, мисты и витамин С.
VT Cosmetics
Пионеры массового тренда на спикулы и ПДРН, которые не сдаются и стабильно выдают крутые новинки. Их девиз — брать лучшие натуральные ингредиенты и совмещать их с передовыми технологиями. А как известно, в плане косметических технологий корейцы опередили всех. У VT есть продукты на любого пользователя, от новичков до уже зрелых бьюти-гуру, следящих за последними тенденциями. Начинать приобщаться можно с малых доз спикул, линейки с PDRN или необычных пенящихся сывороток.
Dieux
Американский бренд, созданный женщинами-химиками. Заработал себе солидную репутацию за четкий научный подход к продуктам и грамотную коммуникацию с аудиторией. В соцсетях Dieux постоянно разбирает свои продукты и понятно рассказывает про составы, а самое главное — объясняет, из чего складывается цена. Чудес не обещают, подчеркивая важность скинкер-дисциплины. Найти можно в Sephora или в сервисах типа USMall. Подойдет всем, особенно тем, кто хочет понимать, что они наносят на лицо. Знакомство можно начать с чего угодно — от многоразовых гидрогелевых патчей до увлажняющих кремов.
Theramid
Серьезный кандидат из Испании от Niche Beauty Lab — для тех, кому мало базовых активов и хочется перейти на что‑то посерьезнее. Все составы собраны максимально по науке после тщательных исследований в собственной лаборатории. Theramid выбирает растительные ингредиенты, а все их продукты по вегану. Проценты активов в их баночках довольно высокие, так что пробовать только, если вы уже научены опытом. Смелым рекомендуем азелаинку, пептиды, ретиналь и витамин С. Также обратите внимание на соседние бренды от Niche Beauty Lab — Transparent Lab и Acnemy.
Medicube
Их микротоковый девайс AGE-R сильно полюбился западным инфлюэнсерам и простым покупателям за эффективность и возможность посвятить себе время с утра. Следом за красивым гаджетом Medicube стали радовать интересными новинками. Не все из них удачные, но некоторые станут хорошим дополнением к уходу — например, кислотная линейка Zero Pore, сыворотки с экзосомами, а также капсульные кремы с разными активами.