Роскошный уходовый адвент Clarins
Классика состоявшейся бьюти-марки с универсальным уходом. В адвенте 12 продуктов-хитов бренда: крем для лица и пена для ванны, бальзам для тела, отшелушивающий крем, очищающее молочко, масло и блеск для губ, тушь для ресниц, бальзам, маска и лифтинг-концентрат для лица. Такого набора хватит минимум на 3–4 месяца, так что считаем выгодным приобретением (или разумным подарком).
Кофейный адвент-календарь Tasty Coffee
Хит кофейных фанатов Tasty Coffee, который каждый год сметают в два счета. Вот и сейчас адвент распродан, но мы советуем подписаться и ловить новую партию. В наборе 18 дрип-пакетов с разным кофе со всего мира. Коробка стилизована под магнитофон, а на каждом дрипе — QR-код, ведущий на один из треков, под который создатели рекомендуют заварить чашечку кофе и, никуда не спеша, наслаждаться напитком.
Чайный адвент Kusmi Tea
Если не кофейный, то чайный адвент. В красивой коробке, оформленной в стиле путевого дневника Жюля Верна, 24 чая — они символизируют ту или иную страну или локацию. В наборе пакетики с ароматными зеленым, черным, белым и травяным чаями, ситечко для чая и чайное желе.
Бьюти-адвент For Me by Gold Apple
15 бьюти-продуктов от одного из многочисленных собственных брендов «Золотого яблока». У For Me небанальные отдушки и хорошая линейка базовых средств: мини-кремов для рук, бальзамов для губ, патчей и шампуней. Ими и наполнен адвент.
Сладкий адвент Kinder
Шоколадная классика — 24 молочные конфеты-шоколадки с вайбами Нового года и Рождества: Деды Морозы, пингвины, медведи и прочие фигурки, которые даже жалко надкусывать.
Банный адвент Modi
Набор бомбочек для ванны — то, что нужно в декабре. Приятный аромат и неспешные водные процедуры помогут расслабиться после горящих дедлайнов и забегов по магазинам в поисках подарков.
Адвент с джемами Bonne Maman
Съедобные адвенты — популярная в Европе история: помимо шоколадных, в ходу сырные, с печеньем или джемами. Последний можно заказать в Россию, правда, со сроками доставки ничего не ясно, но намазать джем на утренний тост приятно в любой день года, а не только в декабре.
Шоколадномедвежий адвент Lindt
Набор красивого и вкусного молочного шоколада в симпатичной коробке с медвежатами. Внутри мини-плитки, конфеты, фигурки медведей и шоколадные сердца — в общем, все, чтобы примириться с горящим декабрем.
Секси-набор Satisfyer
Небольшой адвент для тех, кто планирует не выходить из дома все январские праздники. В коробочке — главные игрушки Satisfyer: вакуумно-волновой вибратор и мастурбатор-яйцо, а заодно чулки с поясом и сумочка для хранения всех этих приколов.
Миллениальско-поттерианский адвент Funko Pop
Адвент для тех, кто все еще ждет сову с письмом. В окошках — главные герои поттерианы, которых можно усадить на свой рабочий стол или расставить в гостиной и все праздники смотреть «Гарри Поттера». Требуем такой же адвент по «Сумеркам»!
Ароматный адвент Molecule
Роскошный максимум — 31 ячейка с ароматами, средствами ухода и товарами для дома люксовых брендов вроде Vilhelm Parfumerie, Amouage, Clive Christian, Byredo, Stefano Ricci и Memo. Оценят любители всего вкусно пахнущего и красивого.
Пивной адвент-календарь
Адвент в стиле DIY: вам привозят симпатичную коробку с 12 отсеками, куда вы на свой вкус загружаете дюжину банок пива, или лимонада, или соков — в общем, зависит от фантазии и предпочтений получателя.
Готический адвент
Красивый готический собор с окошками и дверцами, за которыми можно самостоятельно разместить мини-подарки: от конфет до елочных игрушек, украшений или записок с пожеланиями.
Шампуневый адвент Davines
По правде говоря, адвент прошлогодний: этот набор итальянская марка средств для волос выпустила к Рождеству 2024/2025, но за год календарь сбавил в цене, а шампуни и маски хуже не стали. Внутри 12 продуктов-хитов марки: несколько видов шампуней и кондиционеров для волос, маски, а заодно любимое всеми многофункциональное молочко для укладки, спрей с морской солью для объема и крем для рук с приятнейшим ароматом (как, впрочем, и все отдушки у Davines).
Сердечный мейкап-адвент Makeup Revolution
Сердечный адвент — внутри красивой коробки 12 бьюти-хитов марки: карандаши для губ, туши, румяна, помады и смешные спонжи-сердечки.
Бьюти-адвент Art & Fact
Бюджетный, но рабочий адвент: в наборе — зарекомендовавшие себя продукты недорогой, но эффективной марки Art & Fact. В основном это сыворотки, пилинги, маски и прочие средства, которые быстро дают видимый результат.
Кошачий адвент Modi
Новогоднее настроение должно быть и у вашего питомца! По крайней мере, так думают в Modi, где заготовили кошачий адвент: в нем несколько игрушек для пушистого и смешной галстук, который оценит не всякий Барсик.
Чайный адвент Palais des Thes
Еще один симпатичный чайный адвент: в нем 24 муслиновых пакетика, чтобы распробовать все вкусы бренда и прийти в магазин уже за баночкой понравившегося.
Каменный адвент
Слегка отлетевший адвент с 24 кристаллами и камнями внутри. У каждого, как водится, свое значение и свойства, а своему обладателю он сулит те или иные блага. Хорошая идея — не заниматься накопительством, а подарить по камушку всем друзьям.
Адвент из нулевых
Детский адвент с браслетом и брелоками-чармами, которые вновь на пике популярности.
Шоколадно-прогулочный адвент Chocolatheca
Чисто питерский прикол — адвент с шоколадом и маршрутами по Петербургу. Отличная идея, чтобы составить планы на каждый день январских праздников.