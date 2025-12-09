Что носить

Опять блистаю: 52 яркие вещи, чтобы затмить бухгалтерию на корпорате

Зажигать под Агутина (или Ваню Дмитриенко!), прятаться у кулера, толпиться у столов с шампанским или сплетничать в курилке — согласитесь, захотелось. Если в вашей компании устраивают корпоратив, то вот несколько идей, как нарядиться — и женщинам, и мужчинам.

«Бухгалтер, милый мой бухгалтер»

Атлас, приталенный фасон, немного блеска — «главное, чтобы костюмчик сидел», а ткань была побогаче. Праздник же! А еще на танцполе под Ветлицкую зажигать и громко подтрунивать над офисными тихонями. Должна же бухгалтерия когда-то отдыхать, не все им деньги считать.

1/7
Жакет Befree, 4299 p.
2/7
Блейзер Lime, 15 999 p.
3/7
Туфли Love Republic, 9999 p.
4/7
Жилет Lime, 4999 p.
5/7
Кардиган Love Republic, 9999 p.
6/7
Пиджак Ostin, 9999 p.
7/7
Брюки Abitu, 18 000 p.

«Елочка, гори!»

Мишура и блестки — не только украшения для новогоднего дерева, но и популярный мотив декабрьских коллекций. Смотрятся такие вещи эффектно, а в повседневной жизни туфли с дождиком или сумку — новогодний шар можно носить с простыми вещами вроде джинсов, белой футболки и жакета. 

Если не готовы тратиться на праздничный наряд, купите пару лент сверкающей пушистой гирлянды: ее можно прицепить к пиджаку или обернуть вокруг шеи на манер боа.

1/7
Юбка Ostin, 4599 p.
2/7
Сумка Idol, 7990 p.
3/7
Туфли Selfmade, 15 900 p.
4/7
Платье Nume x Kalmanovich, 14 990 p.
5/7
Мишура, 499 p.
6/7
Пиджак Szleca, 2793 p.
7/7
Ободок, 220 р.

Красная Огненная Лошадь

Огненная Лошадь — символ 2026 года по китайскому календарю — намекает: главным цветом всех декабрьских корпоративов станет алый или бордовый. Если готовы поддержать тренд, присмотритесь к ярким жакетам и макси-платьям. Вариант поскромнее, но тоже в тему — аксессуары: алая помада, кепка или носки.

1/9
Юбка Sanchy, 30 000 p.
2/9
Жакет Gate31, 24 990 p.
3/9
Платье 2Mood, 19 980 p.
4/9
Сумка для телефона Secret Garden, 8500 p.
5/9
Кардиган Nume, 4194 p.
6/9
Кепка Sorry I’m Not, 7500 p.
7/9
Футболка Befree, 1299 p.
8/9
Рубашка Lime, 6999 p.
9/9
Брюки Carhartt WIP, 20 990 p.

Группа «Блестящие»

Стразы, пайетки и блеск связаны с новогодними коллекциями так же неразрывно, как мандарины и декабрь. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на крупные кристаллы, которыми украшают кроп-топы, балетки, платья и жакеты. Обратите внимание на платья А-силуэта с крупными пайетками и кроп-топы с кристаллами. Вариант на случай, если вы не как все, — прозрачная косынка с россыпью пайеток и бисера.

1/9
Мюли Selfmade, 19 900 p.
2/9
Топ Mango, 5999 p.
3/9
Шапка-чепчик Befree, 1299 p.
4/9
Юбка Novembre, 17 800 p.
5/9
Ободок, 181 р.
6/9
Платье Idol, 16 990 p.
7/9
Топ 2Mood, 11 980 p.
8/9
Туфли Idol, 10 990 p.
9/9
Бабочка, 821 р.

Элегантная леди

Кружево было с нами весь год: все началось еще с весенне-летних коллекций с топами и юбками с деликатными кружевными вставками. Тенденция остается актуальной и этой зимой: посмотрите на обилие атласа с кружевом в новогодних капсулах. 

Если не готовы заморачиваться с нарядом, выбирайте топ или платье-комбинацию с кружевной вставкой — носить их можно с джинсами и водолазкой (для тепла). Вариант для продвинутых — замиксовать в образе несколько кружевных вещей: юбку и топ, колготки и, например, перчатки с кружевом.

1/5
Рукава Muus, 30 000 p.
2/5
Перчатки Nume, 2590 p.
3/5
Платье Vereja, 77 000 p.
4/5
Топ Lime, 3999 p.
5/5
Колготки Befree, 799 p.

Не переодеваясь после офиса

Вариант для истинных офискорщиков и тех, кто регулярно навещает опенспейс даже при гибридном режиме работы. Подойдут все атрибуты офисного гардероба, но с апгрейдом до праздничной версии: жакеты с пышными басками, галстуки в горошек или в стразах, лаковые лоферы на макси-каблуке и жаккардовые брюки со стрелками.

1/8
Жакет 2Mood, 26 980 p.
2/8
Галстук Walk of Shame, 17 000 p.
3/8
Брюки Studio 29, 4990 p.
4/8
Лоферы Idol, 17 990 p.
5/8
Рубашка Kardo, 34 990 p.
6/8
Галстук Love Republic, 3599 p.
7/8
Брюки Red September, 24 990 p.
8/8
Кардиган South2 West8, 13 960 p.

После корпората — в «Кристалл» (Escapist/«Ровесник»/«Клуб» — подставить нужное)

Если после корпоратива ваш вечер продолжится в клубе или на другой вечеринке, советуем выбирать универсальный наряд — такой, чтобы он был уместен и на тусовке с коллегами, которых вы едва знаете, и в компании самых близких.

1/7
Шуба Sorry I’m Not, 34 000 p.
2/7
Брюки Thisisneverthat, 34 450 p.
3/7
Топ-корсет Befree, 1999 p.
4/7
Брюки Love Republic, 7999 p.
5/7
Футболка пижамная Befree, 1299 p.
6/7
Джинсы Lime, 6599 p.
7/7
Куртка-рубашка Carhartt WIP, 29 990 p.
Расскажите друзьям