💅🏻💅🏻💅🏻 I want деликатные с конями: 8 вариантов дизайна маникюра к Новому году

Дополнительно такой маникюр можно обыграть „кошачьим глазом“, модными принтами (горохом, клеткой или полоской) , а также втиркой или матовым топом — на такой основе стразы смотрятся особенно выразительно и контрастно. Для любителей минимализма или тех, кто не привык к покрытию, отличным вариантом станет и „голый“ маникюр с единственным крупным камнем или парой акцентных элементов на одном ногте. Это яркая деталь, которая не будет мешать в повседневной жизни, но добавит образу праздничного настроения. В новогоднюю ночь главное — сиять, и такой маникюр идеально справляется с этой миссией».