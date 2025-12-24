Запрос на праздник: как мы выбирали новогодние подарки с помощью нейросети

Сам ИИ-помощник, встреча с которым у меня была запланирована, обосновался на стенде, где бесплатно упакуют ваши подарки. Он находится недалеко от входа. Кстати, дизайн упаковочной бумаги создала нейросеть Kandinsky. Получилось очень по-новогоднему: например, на розовато-голубом фоне изображены подарки, колокольчики, сани, олени — в общем, все, что ассоциируется с Новым годом. Здесь же находятся планшеты с доступом к «ГигаЧату», что особенно удобно для тех, кто еще не успел с ним познакомиться. Сотрудницы объяснят, как лучше сформулировать запрос — письменно или в голосовом режиме — а затем, когда подарок будет куплен, помогут его упаковать.