Из гоблинкора в сирену: как экстренно привести себя в порядок перед курантами

31 декабря — самое время посмотреть на то, кем вы стали. Лучше это сделать свежим и выспавшимся взглядом, но если такого нет, садитесь — сейчас сымитируем. К счастью, привести зону глаз в приемлемый вид можно быстрее всего.



С мешками под глазами схема такая же, как с отеками: сперва прикладываем холодное, затем мажемся средствами с полезными ингредиентами. Это значит кофеин, троксерутин, экстракт конского каштана или ментол (чувствительнокожим его лучше избегать). Синяки — отдельная история. Если они появились у вас из-за усталости, поздравляем, вы редкий везунчик. А если из-за генетики — желаем вам сил, потому что тонкая кожа и яркая сосудистая сетка требует совсем другого подхода.



В моменте могут помочь средства с витамином С или ниацинамидом. Они обладают осветляющими свойствами, но чаще всего имеют накопительный эффект. В некоторые средства для кожи глаз добавляют мелкий шиммер, он помогает визуально уменьшить проявление синяков. На худой конец никто не отменял цветокоррекцию: персиковый или лососевый корректор прекрасно нейтрализует сине-фиолетовые оттенки. Сверху понадобится еще чуть-чуть консилера, и теперь вас точно никто не обвинит в том, что вы полночи залипали в рилсах.



Что насчет патчей? В большинстве своем они бесполезны , но в отопительный сезон дополнительное увлажнение зоны под глазами лишним не будет. Да и как ритуал они ощущаются очень успокаивающе, если не сползают в процессе носки к подбородку.