На душе вьюга, в косметичке SOS-тюбики: средства, которые спасут вашу кожу и волосы зимой

«Из-за ослабления барьерной функции кожа стремительно теряет влагу и становится более склонной к раздражению. Это не только косметическая проблема, но и дисфункция. Зимой, особенно в сильные холода, важно сместить фокус внимания с активов в домашнем уходе на продукты, в состав которых входят гумектанты».



По словам бьюти-эксперта, это не только старые добрые гиалуроновая кислота и глицерин, помогающие притягивать и удерживать влагу, но и Polyglutamic Acid (PGA), Beta-Glucan, Panthenol (провитамин B5), Aloe Vera, Sodium PCA. «Обязательно стоит добавить эмоленты и липиды (церамиды, жирные кислоты) , чтобы реконструировать липидный слой, снижая тем самым трансэпидермальную потерю влаги», — продолжает Софья.