Идеальная косметичка

На душе вьюга, в косметичке SOS-тюбики: средства, которые спасут вашу кожу и волосы зимой

Зима — настоящее испытание для кожи, волос и губ. Мороз, холодный ветер, сухой воздух в помещениях приводят к шелушению, ощущению стянутости и повышенной чувствительности кожного покрова, ломкости прядей. Кажется, что привычный уход перестал работать и его эффективность приблизилась к нулю. Так и есть: в сильные холода следует сменить подход.

Что происходит с кожей в морозы?

С наступлением сильных холодов кожный покров подвержен обезвоживанию: сосуды сокращаются, кровоснабжение и обмен веществ происходят медленно, клетки получают мало питательных элементов. Сальные железы менее активно выделяют себум, который отвечает за увлажнение, эластичность и защитную гидролипидную пленку. 

Софья Тетерь
Врач-косметолог, дерматолог, основательница клиники Dr.Teter Cosmetology

«Из-за ослабления барьерной функции кожа стремительно теряет влагу и становится более склонной к раздражению. Это не только косметическая проблема, но и дисфункция. Зимой, особенно в сильные холода, важно сместить фокус внимания с активов в домашнем уходе на продукты, в состав которых входят гумектанты». 

По словам бьюти-эксперта, это не только старые добрые гиалуроновая кислота и глицерин, помогающие притягивать и удерживать влагу, но и Polyglutamic Acid (PGA), Beta-Glucan, Panthenol (провитамин B5), Aloe Vera, Sodium PCA. «Обязательно стоит добавить эмоленты и липиды (церамиды, жирные кислоты), чтобы реконструировать липидный слой, снижая тем самым трансэпидермальную потерю влаги», — продолжает Софья. 

Врач-косметолог приводит в пример пары, которые отлично работают вместе: гумектанты + церамиды; гумектанты + сквалан; гумектанты + ши/масла.

Какие средства наносить и как это делать правильно? 

Агрессивные факторы окружающей среды вносят свою лепту, и двумя увлажняющими агентами в виде крема и сыворотки не обойтись. «На ночь можно использовать балмы или эмоленты: они защитят барьер от излишней сухости, вызванной активной работой центрального отопления. Также следует переходить на более питательные формулы с плотной текстурой. Очищающие продукты тоже стоит перепроверить: зимой полезно использовать мягкие масляные или кремовые форматы. А вот от гелей, отличающихся агрессивными ПАВ в составе, лучше отказаться», — объясняет Софья Тетерь. 

Чтобы уходовые продукты успели подействовать, их важно нанести за 15–30 минут до выхода на улицу.
Софья Тетерь
Врач-косметолог, дерматолог, основательница клиники Dr.Teter Cosmetology

«Средство должно успеть впитаться: тогда сформируется барьер, который защитит кожу от холода и ветра. Для лица достаточно крема размером с горошину для каждой зоны (щеки, лоб, нос, подбородок), затем можно немного добавить на сухие участки». 

1/12
Увлажняющий крем для лица Pyunkang Yul, 2322 р. 
2/12
Насыщенный увлажняющий крем для лица с фосфолипидами Don’t Touch My Skin, 2371 р. 
3/12
Увлажняющий крем с витаминами А, Е и гиалуроновой кислотой для сухой кожи Christina, 2545 р.
4/12
Увлажняющий крем для лица For Me, 483 р.
5/12
Крем для лица «Гельтек», 1479 р. 
6/12
Увлажняющий гипоаллергенный крем для лица Icon Skin, 1323 р.
7/12
Насыщенный увлажняющий крем для сухой кожи Eau Thermale Avène, 1778 р. 
8/12
Ультраувлажняющий крем для чувствительной кожи с ниацинамидом Ultraceuticals, 9396 р.
9/12
Увлажняющий и укрепляющий крем для лица Perricone MD, 7871 р.
10/12
Увлажняющий крем для лица La Roche-Posay, 1041 р.
11/12
Крем универсальный для лица и тела Bioderma, 1773 р. 
12/12
Увлажняющий крем для лица Needly, 2136 р.

Что необходимо исключить из рутины красоты? 

В морозное время кожному покрову нельзя доставлять дополнительный стресс. Об эксфолиантах стоит забыть до лучших времен. 

Софья Тетерь
Врач-косметолог, дерматолог, основательница клиники Dr.Teter Cosmetology

«Отшелушивающие кислоты и скрабы, особенно те, что содержат в составе AHA и BHA, ослабляют барьер, а это повышает риск сухости, раздражения и покраснений. С осторожностью подходите к ретиноидам (ретинолу и рецептурным ретиноидам): в периоды экстремального холода они могут сильно сушить кожу и усиливать чувствительность». 

Как заботиться о коже губ и рук? 

Область губ — одна из самых уязвимых частей. Дело в том, что тонкая кожица лишена сальных желез, поэтому она сильнее страдает от ветра, перепадов температур и фотостарения. 

Предотвратить обветривание, возникновение микротрещин и ранок способны гигиенические помады с гиалуроновой кислотой, маслами (ши, жожоба, авокадо), пантенолом, токоферолом.

Принцип нанесения тот же, что и с питательными кремами для лица: распределите продукт по губам за несколько минут до выхода. Если стики не справляются, интегрируйте в ночной уход полужирные маски для губ: достаточно нанести их плотным слоем на время сна — и наутро эффект обеспечен. 

1/5
Смягчающий бартер для губ с маслами ромашки и сандала «Сила земли» Frudia, 702 р.
2/5
Стик для губ Uriage, 712 р. 
3/5
Бальзам для губ Dr.Jart+, 1170 р. 
4/5
Бальзам-маска для губ 3ina, 2011 р.
5/5
Восстанавливающая сыворотка для губ Ma: nyo, 1404 р. 

Важно не забывать и о питательных кремах для рук. Правила прежние: плотные текстуры, масла в формуле и наносить заблаговременно до выхода. 

1/5
Крем для рук L’Occitane, 1157 р.
2/5
Крем для рук RBG, 611 р.
3/5
Крем для рук Darling*, 522 р.
4/5
Крем для рук SVR, 692 р. 
5/5
Крем для рук Clarins, 2550 р. 

Как позаботиться о детской коже?

Кожа всех возрастов нуждается в бережном подходе, а детская — особенно. Разница в том, что ей не требуется такое количество средств, как взрослому человеку. Кожный покров детей содержит больше влаги, чем сального секрета, и защитная пленка еще тонкая.

За несколько минут до выхода на улицу необходимо нанести плотный защитный крем: например, с эмолентами, церамидами, пантенолом, витамином Е, маслом миндаля. Можно взять на заметку специальные протект-бальзамы без водной основы — они богаты маслами, ланолином и пчелиным воском, которые создают надежную защиту от ветра и перепадов температур. 

1/6
Восстанавливающий детский крем для лица и тела Okolo, 1055 р.
2/6
Детский смягчающий крем для тела Babe Laboratorios, 1943 р. 
3/6
Детский крем для тела Ilona Lunden, 1399 р.
4/6
Детский крем для лица и тела Atopic, 747 р.  
5/6
Универсальный крем для тела Ecolatier Baby, 217 р.
6/6
Детский защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda, 919 р. 

Что происходит с волосами в морозы? 

Наталья Новикова
К.м.н, дерматовенеролог, трихолог, эксперт бренда Catalysis Alopel

«Мороз действует как агрессивный дегидратор: вода внутри волосяного стержня может кристаллизоваться, разрушая его структуру изнутри, а в сочетании с пересушенным воздухом в помещениях приводит к испарению внутренней влаги из стержня. Волос становится пористым, чешуйки кутикулы приподнимаются, что делает волосы ломкими, тусклыми и склонными к электризации. В этом случае важно не только питание, но и защита гидролипидной мантии. Зимой важно включать в уходовую рутину средства с защитным и увлажняющим действием, они помогают удержать влагу и предотвратить превращение волос в солому. 

Другая физиологическая опасность холода — спазм сосудов кожи головы. Уход за волосами в холода — прежде всего борьба с ним. При температуре ниже -5°C капилляры кожи головы резко сужаются, перекрывая доступ питательных веществ и кислорода к луковицам, что приводит к голоданию фолликула волоса и его последующему выпадению. Поэтому в зимний протокол я обязательно включаю мягкое очищение и несмываемые средства, улучшающие трофику тканей, чтобы компенсировать замедленный кровоток и предотвратить истончение стержня». 

Как ухаживать за волосами и кожей головы в сильные холода?

Категория продуктов для волос в домашнем уходе тоже требует пересмотра — простым очищением не обойтись. «Стратегия ухода должна смещаться к защите и стимуляции кровообращения. Обратите внимание на несмываемые средства для кожи головы: сыворотки, пены, лосьоны. Выбирайте продукты с натуральными энергетиками для фолликулов в составе: экстрактами арники, розмарина и сосны. Шампуни должны быть не агрессивными, не повреждающими липидный слой, который зимой и так истощен», — уточняет Наталья Новикова. 

1/7
Разглаживающий шампунь для волос Kevin.Murphy, 4163 р.
2/7
Шампунь разглаживающий Lebel One, 5242 р.
3/7
Терапевтический шампунь № 2 для сухой кожи головы и поврежденных волос System 4, 1345 р.
4/7
Слабокислотный ламеллярный шампунь Atopalm, 1926 р.
5/7
Шампунь против выпадения волос Alopel, 4072 р. 
6/7
Шампунь против выпадения волос Eucerin, 729 р. 
7/7
Протеиновый шампунь для поврежденных волос COSRX, 2150 р.

Правда и мифы о шапках: какие теории — достоверные? 

Тема, окутанная спорами, — головные уборы зимой. Кто-то утверждает, что они могут спровоцировать облысение, а кто-то, наоборот, считает, что их отсутствие в морозный день — прямой путь к волосопаду. 

Наталья Новикова
К.м.н, дерматовенеролог, трихолог, эксперт бренда Catalysis Alopel

«Стоит сразу оговорить, что выход на мороз без головного убора — риск так называемой холодовой алопеции. Хроническое переохлаждение скальпа вызывает стойкий спазм сосудов и воспаление фолликулов. Шапка может навредить только в двух случаях: если она слишком тесная (нарушает кровоток механически) или если ее редко стирают (головные уборы из синтетики создают парниковый эффект, нарушая микробиом кожи и провоцируя жирную себорею), но сам факт ее ношения убережет волосы от повреждения». 

Холода — не повод мириться с сухостью кожного покрова и ломкостью локонов. Это сигнал, который побуждает перепроверить домашний уход и сделать его грамотным и действенным. В морозы необходимо поддерживать защитный барьер, удерживать влагу, применять деликатные очищающие продукты для лица, тела и волос, а также использовать питательные формулы, обогащенные полезными элементами и экстрактами. Это тот план действий, который поможет дождаться теплого сезона без потерь. 

Расскажите друзьям