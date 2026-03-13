Резиновые сапоги, на самом деле, делают из разных материалов. Самый бюджетный — ПВХ, из этого полимера сапоги «отливаются» на конвейере и практически не требуют ручного труда. Из минусов — ПВХ неустойчив к холодам, со временем материал теряет эластичность и может трескаться. Сапоги из ПВХ зачастую тяжелые и не слишком хорошо удерживают тепло. Еще один недорогой материал — это ЭВА и полиуретан — оба достаточно популярны, но не слишком прочны. Бренды подороже, как правило, делают резиновые сапоги из многослойного натурального каучука. Этот материал не дубеет на холоде, достаточно эластичен, но прочен и неплохо удерживает тепло. Минус один — цена: каучуковая пара едва ли будет стоить меньше 10 000 рублей.