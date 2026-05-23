Гусары, наряжаться: 8 трендовых жакетов и лучшие способы вписать их в гардероб

Гусарский, или наполеоновский, жакет, он же доломан, — не самая простая в стилизации вещь, но однозначно актуальная: этими весной и летом он будет повсюду. Рассказываем, откуда растут ноги у милитари-тренда и при чем тут инди-слиз.

С чего все началось: от Наполеона и Пита Доэрти к инди-слизу и милитари-шику

Жак-Лоран Агас. Портрет офицера британского гусарского полка, 1812 © Частная коллекция

Мода редко обращается к символам власти просто так — чаще всего за этим стоит напряженность в обществе и мировой политической обстановке (привет, 2026 год!). Так что возвращение гусарского жакета (в англоязычном интернете он называется napoleon jacket) было лишь вопросом времени.

Мундир со шнурами, высоким воротником и акцентированными плечами был частью военной экипировки и получил широкое распространение во время правления Наполеона Бонапарта.

Спустя пару столетий модифицированный гусарский жакет появился на подиумах и в модных съемках. Первыми на этот предмет гардероба обратили внимание Жан-Поль Готье и Джон Гальяно, а сам мундир можно было видеть в сценических луках Майкла Джексона, Шер и Фредди Меркьюри.

От сверкающих жакетов до растянутых свитеров — но всё с отсылками к мундирам © Pete Still, Danny Martindale/Getty Images

В конце нулевых узнаваемый мундир стал символом инди-моды, в него наряжал андрогинных моделей Эди Слиман на показах Dior. А версии побюджетнее носили самые популярные инди-рокеры того времени — от Пита Доэрти и вокалиста Arctic Monkeys Алекса Тернера до группы The Kooks, The Strokes или The White Stripes.

И вот мы в 2026 году, мир в огне, а дизайнеры вновь вспоминают про милитари-шик и гусарские жакеты. Помимо обстановки в мире, немало поспособствовал тому и ревайвл инди-слиза — популярной в нулевых и десятых инди-эстетики эпохи тамблера: рокерские куртки, узкие джинсы, неряшливый макияж, растянутые футболки и прочая атрибутика хипстеров-миллениалов.

Люксовые бренды, с которых все началось

Показы весна-лето 2026 McQueen и Dior Homme © McQueen; Estrop/Getty Images

В коллекциях 2026 года гусарский жакет показали многие бренды. У Alexander McQueen мундир белоснежный или жаккардовый с цветочным принтом и множеством шнуров; у Kenzo — укороченный алый с имитацией бранденбуров (шнуров-застежек); а у Dior — в пастельных оттенках и самый наполеоновский.

Где искать бюджетный гусарский жакет

Массмаркет не остался в стороне от тренда: найти гусарский жакет в пределах 10 000 рублей можно у множества локальных и европейских брендов. Справедливости ради, дословно скопировали версии люксовых брендов лишь единицы, у большинства — симпатичные вариации: от белоснежных жакетов со шнурками до вечерних из льна с легким блеском и золотыми пуговицами.

А если вы не определились, что вам ближе — шинуазри-эстетика или гусарский мундир, — обратите внимание на жакет Selfmade, в котором объединились оба этих тренда.

Как и с чем носить: актуальные сочетания