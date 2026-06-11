Партнерский материал

Как выбрать самую модную футболку лета и с чем ее носить? Собрали более 20 вариантов

Афиша Daily
5 мин на чтение
С 11 по 28 июня в универмагах и на сайте «Стокманн» проходит модный фестиваль «ФутболкаФест». Здесь можно найти как базовые варианты самого популярного предмета гардероба, так и трендовые рингер-футболки с винтажным вайбом и baby tees в духе 90-х. Рассказываем, как носить футболки этим летом и на какие варианты обратить внимание в первую очередь.
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Это база: однотонные, свободные, яркие и пастельные

Marc O’Polo Denim
3490 p.
Lyle  &  Scott
4900 p.
Auranna
1390 p.
adidas
4890 p.
OVS
2590 p.
Tom Tailor
3299 p.

Белые и черные футболки придутся кстати всегда (поэтому советуем пополнить их запас на фестивале), но на лето в гардероб стоит добавить и несколько цветных вариантов.

Самые популярные оттенки в этом сезоне — помидорно-красный, лаймовый, нежно-розовый, морковный и приглушенный синий. А помимо классических свободных футболок, на пике популярности укороченные модели и классические поло.

С принтами

Ganni
29 600 p.
Marco di Radi
4590 p.
Stefanel
7690 p.
Tom Tailor
2299 p.
Levi’s
4610 p.
Autry
6500 p.
Karl Lagerfeld
10 790 p.

Самые актуальные направления — это гранжевые потертые принты и надписи, ретропринты с мультяшными героями и крупными лого, а также растительные и «съедобные» рисунки на футболках.

Свободные футболки с крупными принтами хорошо смотрятся с базовыми вещами вроде льняных брюк или джинсов, но могут стать и частью вечернего образа — например, с бельевой юбкой или костюмными брюками и жакетом.


Лимитированные коллекции

Marco di Radi x «Кино»
КИНО ®© 2026 Цой А.В., ООО «Структура». Все права защищены
2290 p.
Marco di Radi x «Кино»
КИНО ®© 2026 Цой А.В., ООО «Структура». Все права защищены
2290 p.
Marco di Radi x Okko
2290 p.
Marco di Radi x Okko
2290 p.
Tom Tailor
2599 p.

Футболки из специальных коллекций, которые можно найти только на «ФутболкаФест».

Например, бренд Tom Tailor, известный универсальным дизайном и знаменитым немецким качеством, представил специальную коллекцию футболок из 100%-ного хлопка с ироничными принтами, позволяющими заявить о своем настроении без лишних слов. Никакого визуального шума и громких лозунгов — только чистый силуэт, выверенная посадка и короткая фраза, задающая тон всему образу.

Не обошлось и без эксклюзивных коллабораций. Специально к «ФутболкаФест» и 45-летию группы «Кино» бренд Marco di Radi выпустил лимитированную капсулу с портретами Виктора Цоя, концертными фото и всем известными текстами песен.

Еще одна коллаборация — с онлайн-кинотеатром Okko. В ее основе — раскадровки сериалов «Аутсорс» с Иваном Янковским, «Встать на ноги» с Гошей Куценко, «Мамонты» с Юрием Стояновым и «Трасса» с Кариной Разумовской.


Рингеры и беби-футболки

Boss
8290 p.
Casablanca
26 270 p.
Maje
9000 p.
Levi’s
6590 p.
Rich  &  Royal
9360 p.

Рингеры — это футболки с контрастной окантовкой ворота и рукавов. Модель появилась в 1950-е годы и была частью спортивной униформы, а пару десятков лет спустя полюбилась контркультурщикам, богеме и со временем всем остальным. В последний раз на пике популярности рингеры были в конце 1990-х и начале 2000-х, а в 2026 году вновь вернулись.

Беби-футболки — еще один хит 2000-х, который вернулся в модные чарты спустя 20 лет. Эта модель отличается приталенным силуэтом и кроем по фигуре, часто это облегающие и укороченные футболки с совсем короткими рукавами или без них.

С чем носить футболку этим летом

Fabretti
5990 p.
Ever Be
6990 p.
Dolce  &  Gabbana
20 550 p.
Desigual
13 990 p.
Hugo
21 990 p.
Calvin Klein
7290 p.
Strellson
10 490 p.
Bronx
13 050 p.
Tom Tailor
7999 p.
Nume
2590 p.
Hugo
9510 p.
Valentino
13 990 p.
Auranna
2790 p.
С бельевой юбкой или джинсовыми шортами

Атласная мини или миди пастельного оттенка плюс микрофутболка, яркая или, наоборот, гранжевая темная, с надписями или «съедобным» принтом. Мужской вариант — свободные джинсовые шорты по колено плюс льняная или хлопковая рубашка поверх футболки.

С микрошортами и панамками

Свободные короткие микрошорты с ярким принтом плюс расслабляющая футболка белого или серого цвета и панамка, чтобы не напекло голову.

С капри и смешной сумкой

Они вернулись! Обтягивающие капри из тонкой костюмной ткани этим летом повсюду. Носим по примеру образов из сериалов 2000-х — со спортивной футболкой, мюлями на небольшом каблуке и летней сумкой, например плетеной или из рафии.

С лонгсливом и балетными кроссовками

Классика 1990-х — сочетание лонгслива и контрастной оверсайз-футболки — вновь актуальна. Этим летом дизайнеры предлагают сочетание однотонной футболки (надевается сверху) и полосатого лонгслива. Добавьте сюда джинсы и замшевые кроссовки на тонкой подошве, главный обувной хит этого лета, и фестивальный лук готов.

О фестивале

Модный фестиваль «ФутболкаФест» проходит с 11 по 28 июня. В универмагах «Стокманн» и онлайн собраны сотни брендов со всего мира и тысячи моделей футболок — от базовых до самых трендовых. Кроме внушительной подборки обещают акции и выгодные предложения: например, скидку 30% на футболки и поло бренда Tom Tailor, акцию «три по цене двух» при покупке футболок Marco di Radi и стильные бейсболки в подарок при покупке от трех футболок любых брендов.

** Акция «3 футболки по цене 2» действует с 11 по 14 июня 2026 года при покупке базовых футболок из 100%-ного хлопка от бренда Marco di Radi по полной цене. Скидка 30% на футболки и поло Tom Tailor действует с 11 по 28 июня 2026 года. Акция «Бейсболка в подарок» действует с 11 по 28 июня 2026 года.

Рекламодатель: АО «Стокманн» ОГРН: 1037717018228 ИНН: 7717145242
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