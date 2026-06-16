Приятно трогать, удобно использовать, уютно находиться: главные тренды интерьера

Округлые формы
Придать комнате более безмятежный вид помогут округлые формы. В концепцию расслабления и отдыха плавность вписывается куда лучше, чем острые углы. Это не значит, что нужно срочно менять стол, кровать и тумбочку привычного формата и окружать себя кругами и овалами, но по возможности стоит внедрить в традиционную геометрию пространства хотя бы один более обтекаемый силуэт. Так комната будет казаться просторнее, но не станет аляповатой.
Из более сложных, но изящных решений — арочные и округлые дверные проемы, которые, конечно, будут выглядеть очень фотогенично, но потребуют основательного ремонта и затрат. Из доступных вариантов, которые помогут быть в тренде и не разориться, — менее крупные предметы интерьера округлых форм, например светильники-облака и овальные зеркала.
Тактильные ощущения
Создать дома свою зону комфорта можно не только с помощью мягких округлых форм, но и благодаря фактурным предметам интерьера, к которым хочется прикоснуться. Вместо гладких (ни сучка ни задоринки) материалов в тренде оказываются менее совершенные и более выпуклые покрытия, нарочито не до конца обработанные или с живым природным рисунком.
Тактильность интересна и на ощупь, и визуально, — поэтому она станет тем самым ненавязчивым акцентом, привлекающим внимание, но не перегружающим пространство. Возвращаясь в такую комнату, захочется зарыться пальцами ног в ковер с высоким ворсом или оказаться в объятиях пушистого пледа.
При этом выраженные фактуры можно выбирать как нежные и расслабляющие, так и более грубоватые и неотесанные — и те и другие придают интерьеру свои эмоции. Хорошо они смотрятся и на контрасте: например, бархатистая обивка дивана или мягкий плед в сочетании с ребристым и шероховатым деревом журнального столика или прикроватной тумбы.
Многофункциональная мебель
Помните, раньше мы старались продумывать, как разделить комнату на несколько зон, чтобы сперва спокойно поработать, а после отдохнуть? Теперь можно купить раскладную и модульную мебель, которая трансформирует помещение, освобождая или заполняя место. Ведь задач становится все больше — пространство, как и все наши планы, должно быть гибким, чтобы быстрее и легче найти решение в разных жизненных ситуациях вроде неожиданного визита родственников или перехода на удаленку.
Наглядный пример — раскладные столы, за которыми разместится и семья, и гости; компактные, но вместительные стеллажи, которые избавят от беспорядка по всей квартире; модульные диваны, элементы которых можно компоновать по своему усмотрению. Так и без покупки новой мебели можно каждую неделю немного обновлять интерьер!
Забота об экологии
Кажется, забота об экологии уже не воспринимается как нечто напрягающее и требующее больших усилий, теперь это практически база при выборе долгоиграющих покупок. В том числе и предметов интерьера — в тренде мебель из переработанных материалов и локальные компании, которые при производстве не забывают о своем влиянии на окружающую среду.
Пожалуй, один из самых ярких российских примеров такого подхода — мебель из переработанных лодок и кораблей Like Lodka. Судна 15 лет служили рыбакам в Индонезии, а после окончания срока эксплуатации превратились в шкаф, стол или фоторамку! Еще вдохновляющие примеры — напечатанная на 3D-принтере из переработанного пластика мебель от Eburet и экосветильники The Sarai, созданные по принципу безотходного производства из сучков и макушек деревьев.
Вещи с историей
На самом деле этот тренд — отличный повод пообщаться с бабушкой и дедушкой и наведаться (может быть, даже вместе с ними!) на барахолки. Винтажные вещи и антиквариат, конечно, ценятся благодаря связанной с ними истории, однако есть риск поддаться желанию купить что-то необычное, но ненужное.
Поэтому для начала стоит определиться с целями и функционалом. Вы действительно будете пользоваться антикварным французским комодом, аккуратно складывая туда вещи, или хотите привлечь внимание гостей? Во втором случае можно немного сэкономить бюджет (насколько это применимо к такой покупке, конечно) и ограничиться, например, более практичным предметом интерьера.
Домашний сад
Если не удается часто выбираться на природу, можно создать зеленый уголок прямо в квартире. Комнатные растения, кстати, могут стать и акцентами вместо пылящихся предметов интерьера, которые были куплены и давно забыты в углу.
Вроде бы приютить парочку цветов проще, чем сделать ремонт, но прежде все равно лучше свои желания соотнести с реальными возможностями: насколько вы готовы ухаживать за домашним садом? Если пока не очень уверены в своих силах, начните, например, с драцены или крассулы, которые не так прихотливы в быту и могут расти как при ярком рассеянном свете, так и в полутени.
Все, что захотите
Пожалуй, один из самых классных и долгожданных трендов: мир так устал гнаться за красивой картинкой, что теперь в тренде комфорт каждого человека. Ваш дом — ваша крепость, можно сделать все исключительно по своему желанию, потребностям и интересам.
Поэкспериментируйте с освещением: достаточно ли вам общего света, или стоит еще добавить рабочий и, например, акцентный, подчеркивающий определенный предмет интерьера? И вообще, какие предметы рассказывают о вас лучше и больше всего? Повесьте гирлянду-аффирмацию с важной для вас фразой или фотографии с друзьями, расставьте сувениры из разных стран или любимые виниловые диски, отправьте в полет вокруг светильников бумажных журавликов или прикрепите к зеркалу подбадривающие записки с пожеланиями — такие детали смогут поднять настроение и создать атмосферу дома не хуже, чем новая трендовая мебель.