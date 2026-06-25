Парадные
Заметный тренд этого лета — нарядные шорты, которые хорошо смотрятся с босоножками и мюлями и легко впишутся в вечерний образ. Атласные, со стразами и вышивкой, из полупрозрачного шелка или объемные, как облачко, — в общем, какие угодно, только не базовые.
Микрошорты
Сложно не заметить обилие совсем коротких шортиков на подиумах и рейлах магазинов, напоминающих что-то среднее между плавками и трусами. Если носить очень короткую вещь в городе некомфортно, можно накинуть поверх тренч или надеть юбку из полупрозрачной бельевой ткани.
Бермуды
Другая важная тенденция и полная противоположность мини-шортам — бермуды, широкие шорты до колена или чуть ниже. Джинсовые, из плотной ткани с карго-карманами, льняные и хлопковые — ограничений не так уж много, главное, чтобы шорты сидели свободно и создавали общий расслабленный вайб.
Костюмные
Летняя база, которую оценят не только те, кто ходит в офис. Костюмные шорты сразу добавляют образу плюс 100 очков к собранности и элегантности. При этом остальные составляющие лука могут быть вполне расслабленными — футболка или джерси, рабочая куртка, любимые кеды, вьетнамки или мюли.
Спортивные
Спортивные шорты остаются популярными которое лето подряд, но если в 2024 и 2025 годах самой трендовой моделью были цветные adidas с полосками, то в этом сезоне популярны как адики, так и удлиненные боксерские шорты и свободные беговые модели из легкой ткани.
Умеренные
Шорты чуть выше колена — самый подходящий вариант, если вы выбираете единственную пару на лето. В отличие от капри и бермуд их проще стилизовать, а еще они куда универсальнее, чем микрошорты, которые подойдут только для очень жаркой погоды.
Этим летом можно найти множество льняных моделей с вышивкой, но мы советуем делать ставку на классические свободные хлопковые шорты — однотонные, в мелкую клетку или полоску. Они останутся актуальными и пару сезонов спустя.
Скорты
Скортами называют юбки-шорты — обычно спереди модель выглядит как мини, а под подолом прячутся короткие шортики. Преимущества модели очевидны: по сути это мини-юбка, в которой удобно приседать, наклоняться и активно двигаться.
Джинсовые
Вместе с ревайвалом инди-слиза на полки магазинов вернулись джинсовые шорты всех мастей: гранжевые с необработанным краем, со стразами и прочим декором, из потертого денима и совсем короткие. Сложно представить более универсальную вещь в летнем гардеробе — шорты из денима хорошо сочетаются хоть с кедами и футболкой, хоть с мюлями на небольшом каблуке и полупрозрачной блузой.