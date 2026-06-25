Вместе с ревайвалом инди-слиза на полки магазинов вернулись джинсовые шорты всех мастей: гранжевые с необработанным краем, со стразами и прочим декором, из потертого денима и совсем короткие. Сложно представить более универсальную вещь в летнем гардеробе — шорты из денима хорошо сочетаются хоть с кедами и футболкой, хоть с мюлями на небольшом каблуке и полупрозрачной блузой.