«Джентльмены» — криминальный сериал Гая Ричи о британском наркобизнесе, в котором оказываются замешаны представители аристократии. После смерти отца Эдди Хорниман наследует титул герцога Халстеда и семейное поместье, под которым обнаруживает нелегальную плантацию марихуаны, принадлежащую криминальной империи Бобби Гласса. В первом сезоне Эдди пытается избавиться от чужого бизнеса, но постепенно втягивается в преступный мир и становится партнером Бобби и его дочери Сьюзи. Во втором сезоне Эдди и Сьюзи продолжают развивать криминальную империю за пределами Великобритании, сталкиваются с новыми игроками, разногласиями и угрозой потерять то, что уже успели построить.
Эдди, ты ли это?
Во втором сезоне главный герой сериала Эдди Хорниман (Тео Джеймс) уже не растерянный наследник, а вполне освоившийся представитель международной криминальной империи. Изменения его статуса — социального и внутреннего — заметны и в одежде. В первом сезоне костюм — часть постепенного превращения Эдди в upper-class gangster: он носит простые белые поло с клетчатым овершотом, джемперы поверх рубашек, кашемировые футболки с shabby shoes и в целом производит впечатление нормиса. Во втором сезоне его редко можно увидеть без костюма и галстука, он уверенно носит броги и знает, как одеваться для разных обстоятельств. «Эдди прошел путь от классического, слегка чопорного второго сына герцога до очень богатого и опасного преступника, который к тому же является пэром королевства», — объяснил Тео Джеймс Netflix Tudum. Актер также отметил, что стиль — важная часть сериала: Гай Ричи настолько внимательно относится к визуальным деталям, что на съемках они обсуждали форму воротников, узоры, цвета и пуговицы.
В новой части истории художница по костюмам Лулу Бонтемпс чаще использует в образах Эдди подтяжки «для придания более строгого вида». Еще в гардеробе герцога появляются айтемы красного цвета. В отличие от привычной для него палитры коричневого, темно-синего и зеленого, красные детали как будто выдают эмоции, которые герой скрывает за костюмом с иголочки. «[Красный] ему очень идет, но красный — это предупреждение, власть, гнев и все это одновременно», — говорила художница.
В итальянских эпизодах второго сезона действие сериала переносится на север страны. Вместе с декорациями меняется и гардероб герцога. В Англии он придерживался традиционного британского стиля — твидовых пиджаков, жилетов и костюмов, — а под средиземноморским солнцем… «Замечательно, что мы отправились в Италию: это позволило создать для него романтичный итальянский гардероб. Посадка вещей стала немного свободнее, но он по-прежнему одет как настоящий джентльмен где-нибудь на Средиземноморье», — пояснила Бонтемпс в интервью Country & Town House. «Мы сделали ставку на итальянские фасоны, бренды, шелка и хлопок, а также на цвета», — добавил Джеймс.
Сверим часы
В интервью британскому GQ Бонтемпс отметила, что изменение статуса персонажа было продемонстрировано в первую очередь через наручные часы. Все аксессуары Эдди в основном достались от отца, в частности, герой носил Patek Philippe Nautilus, которые традиционно никогда не принадлежат одному владельцу. «Во втором сезоне прошло время, и он, конечно же, потратил часть своих денег на часы по своему вкусу», — приводили слова художницы в GQ. Судя по тому, что мы видим на экране, довольно щедрую часть.
На запястье Тео Джеймса можно увидеть «ролексы», «шопарды», «вертексы», «аудемары», винтажные часы Movado 1970-х годов и еще около десятка моделей с длинными труднопроизносимыми названиями — всегда в розовом, бронзовом желтом и белом золоте. Бонтемпс намеренно собрала эклектичную коллекцию: Эдди все еще находится в процессе формирования собственного вкуса, а вместе с ним — понимания того, кем он хочет быть. Некоторые модели откровенно демонстративны (например, Omega Yellow Gold Speedmaster), другие выглядят гораздо сдержаннее (Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar) — есть ощущение, что чем увереннее герой чувствует себя в своей роли, тем дороже и при этом незаметнее становятся его часы.
Не все золото
Можно подумать, что новый дорогой гардероб персонажа стал возможным благодаря безграничному бюджету Netflix, потраченному на сериал, — на удивление это не так. Бренды, которые были осторожны в пилотном сезоне и еще присматривались к успеху проекта, оказались заметно более щедрыми.
На заказ для сериала было сшито только около 20% гардероба главных персонажей, остальные 80% — это вещи, предоставленные брендами, купленные в магазинах и «винтажках». «Я всегда предпочитаю начинать именно с него [винтажа], работая с актерами, ведь можно найти по-настоящему замечательные, характерные вещи», — отметила Бонтемпс в разговоре с Dmarge. Находить одежду, у которой уже есть собственный характер, а затем адаптировать ее под персонаж — один из главных принципов художницы.
Поговорим про заметные широкие охотничьи брюки. По словам Бонтемпс, первоначально модель, которую носит Тео Джеймс, была вполне традиционной: укороченные британские бриджи для охоты, гольфа и загородного отдыха. Гай Ричи попросил сделать их шире, затем еще шире — так появились plus-twelves, нарочито преувеличенная версия классических plus-fours. Последние получили свое название благодаря четырем дополнительным дюймам ткани ниже колена (по-нашему примерно 10 см). Получается, в случае с plus-twelves дюймов было около двенадцати (30 см). Актер, вспоминает художница, даже переспросил, действительно ли он сможет носить в кадре настолько широкие брюки.
Зачем Ричи это понадобилось? Чтобы сделать героя чуть ближе к самому себе. «Не все поверят, но Гай действительно так одевается по выходным, — объясняла Бонтемпс. — Думаю, люди, которые не слишком хорошо знакомы с миром [„Джентльменов“], решили бы, что герою с такими штанами нужны резиновые сапоги или что-то в этом роде. Но конечно, нет: на нем броги, носки, его plus-twelves, под ними подтяжки… Он выглядит просто невероятно круто, с бокалом виски и тростью».
…гламур и брюнетки
Деловая партнерша главного героя — Сьюзи Гласс (Кая Скоделарио) — во втором сезоне тоже меняется — демонстрирует большую зрелость. «Изначально Гай хотел, чтобы Сьюзи Гласс выглядела как девушка из рабочего лондонского Ист-Энда, которая только стремится чего-то добиться. Теперь же она чувствует себя гораздо увереннее и открыто заявляет о себе: бросает вызов и Эдди, и Бобби, но при этом у нее бывают и уязвимые моменты. Ее стиль по-прежнему остается безошибочно узнаваемым, однако стал более зрелым — и, пожалуй, еще более дерзким», — говорила Бонтемпс.
Если Эдди выражает свой статус через традиционный крой, британскую сдержанность и золотые скромные (но не по цене) аксессуары на запястье, то Сьюзи goes all in и выбирает противоположную стратегию: принты, мех, каблуки и крупные аксессуары.
В статье Netflix Tudum Бонтемпс называла Сьюзи гангстерской femme fatale — женщиной, которая любит наряжаться и наконец может позволить себе это в полной мере. В ее гардеробе сочетаются люксовые марки ( Dolce & Gabbana, Chanel, Hermès), винтаж, высокие каблуки (в основном от Gucci и Christian Louboutin), массивные серьги, платки, сумки и большие солнцезащитные очки. «Она совсем не из тех, кто следует совету Коко Шанель: „Прежде чем выйти из дома, посмотри в зеркало и сними одну вещь“; она полная противоположность. Ее девиз: „Навешивай на себя все сразу, детка!“» — говорила исполнительница роли Кая Скоделарио.
В итальянских эпизодах, например, Сьюзи появляется в преимущественно леопардовом принте, винтажных мехах, платках и больших солнцезащитных очках и проецирует, как бы мы назвали это сейчас на интернет-сленге, mob wife aesthetic.
Что по часам? Коллекция наручных аксессуаров героини гораздо менее обширна по сравнению с ассортиментом Эдди. В первом сезоне Сьюзи носила Cartier Tank из желтого золота, во втором у нее появляется Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Duetto из розового золота с бриллиантами. Часы этого же бренда можно заметить и на Эдди. «Идея в том, что, возможно, часы JLC ей купил Эдди, и у самого Эдди тоже есть часы JLC, — говорила она. — Я часто связываю образы и часы Эдди и Сьюзи».
Как примерить на себя стиль сериала
В повседневной жизни необязательно ограничиваться классическими джентльментскими оксфордами или брогами. Хорошо подойдут лоферы, дерби, ботинки на плотной подошве, кожаные кеды или современные интерпретации традиционной обуви. Ее можно поискать в Bootwood и Respect Shoes.
Для женственного образа в духе Сьюзи выбираем туфли на каблуке, а зимой — сапоги или ботильоны. Новые пары можно присмотреть у Mascotte, Tervolina и на Lamoda, а винтажные или дизайнерские Gucci и Christian Louboutin — на ресейл-платформе Oskelly.
Винтажные магазины, комиссионки и личные коллекции позволяют искать вещи с интересной конструкцией, фактурой и историей. Бонтемпс рассказывала, что иногда костюм за 50–150 фунтов (примерно 5000–15 000 рублей) после правильной подгонки выглядит значительно дороже готовой вещи.
Трендовые и винтажные часы можно поискать на TimeAvenue и AllTime, а одежду, аксессуары и в том числе часы — на Oskelly, The Cultt, Avito и других ресейл-платформах.
Твидовый пиджак — пожалуй, самая базовая, но узнаваемая вещь в гардеробе Эдди. Он отсылает к британской загородной традиции, охоте, поместью и наследственному статусу. Твид хорошо работает и в более современном гардеробе: с прямыми джинсами, белой футболкой, тонким кашемировым джемпером или широкими шерстяными брюками.
За пиджаками и моделями в природной палитре можно заглянуть к Brier, а более классические жакеты, костюмные варианты и жилеты искать у Kanzler. Для тех, кому хочется добавить в образ винтажного характера, подойдет Same: марка работает с премиальными европейскими тканями, выпускает ограниченные партии и предлагает, в частности, пиджаки в клетку.
Для женской версии этого приема подойдут твидовые жакеты Charuel, а, если хочется добавить в образ дорогого леопарда, атласа и меховых акцентов, стоит присмотреться к Sashyou. За меховыми горжетками, деконструированными топами и выразительными деталями — к MNRV.
Охотничьи брюки Эдди (и любимки Гая Ричи) вполне можно добавить в свой капсульный гардероб. Если брюки достаточно объемные, верх можно оставить более компактным, например, подобрать тонкий джемпер, рубашку или укороченный жакет. Если же хочется сохранить расслабленный силуэт, подойдут мягкие плечи, многослойность и немного свободная посадка.
Искать широкие брюки, двубортные пиджаки и более свободные костюмные силуэты можно у Meré. Классические модели для повседневного гардероба можно найти у Kanzler. Женские брюки-алладины — в Befree, а приталенные костюмы — в PiRS.
Для расслабленного итальянского Эдди подойдут также мужская линия All We Need с комфортными костюмами, пальто и трикотажем, а женский гардероб в духе мягкого средиземноморского тейлоринга можно собрать у Nude Story — с шерстяными жакетами, свободными брюками и кашемировым трикотажем.
Сьюзи Гласс — отличный пример того, как аксессуары становятся частью характера, а не просто дополнением к одежде. Крупные серьги, винтажные кольца, кулоны, очки, браслеты или часы — особенно интересно массивные украшения работают с простыми белой рубашкой, маленьким черным платьем или лаконичным костюмом.
За необычными объемными украшениями можно обратиться к московскому Dzhanelli Jewellery. Более современную и минималистичную версию аксессуаров в духе Сьюзи можно найти у Avgvst. Очки — на все тех же ресейл-платформах и в магазинах Gresso, «Слепая курица» и других.