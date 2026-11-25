В повседневной жизни необязательно ограничиваться классическими джентльментскими оксфордами или брогами. Хорошо подойдут лоферы, дерби, ботинки на плотной подошве, кожаные кеды или современные интерпретации традиционной обуви. Ее можно поискать в Bootwood и Respect Shoes.

Для женственного образа в духе Сьюзи выбираем туфли на каблуке, а зимой — сапоги или ботильоны. Новые пары можно присмотреть у Mascotte, Tervolina и на Lamoda, а винтажные или дизайнерские Gucci и Christian Louboutin — на ресейл-платформе Oskelly.