Адвент фарфоровых игрушек Гжели
Милый адвент-календарь в стиле кукольного домика с оригинальными фарфоровыми игрушками Гжельского завода. Всего в наборе 12 изделий, половина из которых сделана специально для адвент-календаря. Сам домик можно сохранить как интерьерный аксессуар.
Бьюти-адвент Vivienne Sabó
15 окошек с полноразмерными хитами Vivienne Sabó. Внутри декоративная и уходовая косметика — в новогоднюю ночь будете сиять! Шкатулку с объемной открыткой внутри тоже можно использовать и после наступления праздника.
Адвент с новогодней всячиной
Вариант корпоративных наборов со сладостями, чаем, огоньками и свечками. Домик и игрушку внутри можно оформить под запросы бренда. Более роскошная версия сладкого подарка на работе.
Маникюрный адвент
Лаки, средства для ухода за ногтями, аксессуары и, конечно, блестки. Подойдет и тем, кто уже давно в бьюти-сфере, и тем, кто только начинает.
Адвент с ароматическими свечками
24 ароматические свечки. Можно пробовать по одной на каждый день. А когда окошки закончатся, зажечь все сразу и устроить себе романтический вечер (или концерт) при свечах.
Адвент фарфоровой посуды Villeroy&Boch
Большой набор фарфоровой посуды в новогоднем стиле и елочных игрушек. Внутри 24 предмета — полный семейный сет для украшения новогоднего стола, но он не отправится пылиться в сервант и после праздников. Набор подойдет для 2–4 персон.
Уходовый адвент Geltek
Набор базовой уходовой косметики с 15 окошками. В комплект входят полноразмерные средства для лица, тела и волос. Окошки можно открывать по порядку или вразнобой.
Ностальгический адвент LEGO Star Wars
Набор с мини-фигурками из «Звездных войн». В набор входят мини-фигурки лего-человечков (и других инопланетных существ), а еще маленькие копии звездных кораблей и межгалактической техники из культовой вселенной для сборки.
Адвент для водных процедур
Уважительная причина запереться в ванной на час и устроить себе спа-вечер без выхода из дома.
Кофейный адвент Tafelgut
В набор входят 24 пакетика дрип-кофе. Можно выбрать несколько милых вариантов дизайна упаковки: с варежками, с оленем, с новогодними игрушками. Правда, классических окошек здесь нет: пакетики достаются из нижней части коробки, как в чайных упаковках.
Мармеладный адвент Haribo
В наборе есть как классические сладости Haribo, так и рождественские спешелы. Приятная мелочь — коробка светится в темноте.
Бертоновский кукольный адвент Funko Pop!
Набор из 24 мини-фигурок Funko с персонажами бертоновского «Кошмара перед Рождеством». Фанаты анимационного мюзикла будут в восторге: кукольные герои перебрались из мультика в реальность.
Адвент аромадиффузоров
12 полноразмерных флакончиков, которых хватит на целый год. Запасы ароматов закончатся ровно тогда, когда придет пора доставать новый адвент.
Гитарный адвент с аксессуарами
24 элемента для хорошей жизни гитариста. Здесь несколько базовых инструментов для гитары: тюнер, каподастр или вертушка с кусачками. А еще три набора струн и красивых медиаторов, ремешков и других аксессуаров.
Медовый адвент
12 баночек с медовым суфле с ореховыми, ягодными и фруктовыми вкусами. Оно не такое приторное, как обычный мед, так что спокойно уходит и в десерты, и в напитки, и просто в рот — ложкой из баночки, пока никто не видит.
Бьюти-адвент Stellary
Адвент в виде трехъярусной шкатулки с зеркалом и 31 полноразмерной позицией. После открытия всех окошек можно использовать как косметичку или место хранения украшений.
Бьюти-адвент «Ив Роше»
Уходовый набор с 6 полноразмерными и 18 дорожными вариантами. Внутри универсальные ароматы и новогодние спешелы.
Бьюти-адвент B.Colour
12 полноразмерных позиций в зимней палитре — серебристая тушь, перламутровые карандаши, бежевая пудра в синей упаковке. Посиять на корпоративе или за новогодним столом!
Пряничный адвент
Внутри 14 видов новогодних сладостей: пряники с глазурью, безе, драже и шоколадки. Здесь «Не трогай, это на Новый год» не сработает: пряники съедаются гораздо раньше.
Чайный адвент с чайником
Трехэтажная панелька, где в каждом окошке живет своя маленькая жизнь. В комплекте с прессованным листовым чаем идет стеклянный заварочный чайник.
Лягушачий адвент с фигурками
24 миниатюрки с полупрозрачными лягушками. Сначала их можно повесить на елку, а когда придет время (скорее всего, к лету), снять и поставить на полку.
Адвент-календарь с резиновыми утками
24 резиновые утки в новогоднем оформлении: что может быть неожиданнее, чем такой сюрприз? Кря.
Шоколадный адвент Chocodiva
Сладкий адвент с авторскими шоколадными конфетами и необычными вкусами. Почти полкило трюфелей и конфет ручной работы с разными начинками. Еще за каждым окошком прячется доброе пожелание на день.
Парфюмерный адвент «Библиотека ароматов»
32 зимних аромата во флакончиках по 1,5 мл, чтобы носить на себе ощущение праздника весь декабрь — мини-формат удобно закинуть в сумку. Можно смешивать между собой и собирать собственные сочетания.
Чайный адвент от бренда «Нитка»
Набор с необычным оформлением в виде камерного бумажного театра — можно разыграть сценку по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». В набор входят 12 шкатулок с разными сортами листового чая, а еще дополнительные сладости, игры и рецепты.
Кошачий адвент с лакомствами
Необычный вариант для тех, кто хочет порадовать вкусняшками своего питомца. Отличная возможность понять, какое из лакомств станет для питомца любимым.
Карамельный адвент Chupa Chups
Адвент-календарь на целый месяц, с 31 окошком. Внутри набор классических сладостей бренда: 9 чупа-чупсов, 9 ирисок Meller и несколько видов фруктовых жвачек и жевательных конфет.