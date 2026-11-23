Медовый адвент

12 баночек с медовым суфле с ореховыми, ягодными и фруктовыми вкусами. Оно не такое приторное, как обычный мед, так что спокойно уходит и в десерты, и в напитки, и просто в рот — ложкой из баночки, пока никто не видит.