Водоворот соитий: «Глубокие воды» Эдриана Лайна и короткое погружение в мир секс-триллеров

Несмотря на то что в «Глубоких водах» есть адюльтер, как в «Роковом влечении», «Непристойном предложении» и «Неверной», это кино меньше всего похоже на предыдущие фильмы Лайна. Все они были про чувства. Этот — про их отсутствие. Чтобы испытать страсть, героям приходится идти на крайние меры. Аффлек, подобно Рейгадасу, примеряет на себя роль куколда (настолько печального, что к нему автоматически проникаешься жалостью). Героиня Де Армас определяет себя исключительно через секс — трудно понять, интересует ли ее что‑то помимо совокуплений. Это не женщина, а секс-машина, неодушевленный персонаж. Неслучайно мы все время видим ее глазами мужа. Она лишена субъектности, мы не знаем, что творится у нее в голове. Впрочем, понять, что в голове у героя Аффлека тоже весьма сложно. Вик — человек без свойств, но с одним ярко выраженным качеством: он собственник, прилипчивый, как улитка (к слову, улиткам в фильме уделено такое же важное внимание, как в романе Хайсмит и экранизации Девиля).