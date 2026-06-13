40 фильмов о футболе: от самых важных до самых неожиданных ⚽

Карлос Кайзер — бразильский футболист, никогда не выходивший на поле . Благодаря таланту убеждать агентов и тренеров, а также дружбе с известными игроками и журналистами он на протяжении 13 лет числился в южно-американских клубах разной величины и даже во Франции, но не провел на поле ни минуты. Его мошенническая схема заключалась в том, чтобы симулировать травмы, которые на тот момент (в конце 70-х и 80-х) было не так просто диагностировать. Единственный раз, когда Кайзер был максимально близок к выходу на поле, он получил красную карточку за драку с фанатом на разминке.