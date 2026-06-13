Киносписки

40 фильмов о футболе: от самых важных до самых неожиданных ⚽

Афиша Daily
Фото: Imagine Entertainment
Стартовал Чемпионат мира по футболу 2026 года. Для всех, кому будет недостаточно матчей, Николай Пророков и Артем Соколов составили объемнейшую энциклопедию фильмов о футболе.

✨ О футбольных звездах

Ни один даже самый красивый гол или матч не будут обсуждать так активно, как очередную выходку футбольной звезды. Яркую игру будут обсуждать пару дней, а спорить о том, гей ли Криштиану Роналду, как нужно было наказывать Луиса Суареса за укус соперника и дружил ли Марадона c неаполитанской мафией, — неделями, если не годами. Главные футбольные звезды, за редкими исключениями, любят играть в плохих парней. А потому и байопики у них соответствующие — не обходятся без истеричных характеров, поломанных судеб и букетов из вредных привычек. В этом блоке представлены и художественные, и документальные фильмы.

«Один раз в жизни: Невероятная история „Нью-Йорк Космос“» («Once in a Lifetime: The Extraordinary Story of the New York Cosmos»), 2006

© Passion Pictures

История громкого восхождения и стремительного заката футбольного клуба «Нью-Йорк Космос», одной из главных американских спортивных франшиз 70-х, где в то время играли сплошь звезды — Франц Беккенбауэр, Карлос Алберто, Джорджо Киналья — и, главное, король футбола Пеле. «Нью-Йорк Космос» больше походил на рок-группу со всеми присущими ей атрибутами роскошной жизни: поклонницы, лимузины, связи с мафией, Мик Джаггер и Мохаммед Али, захаживающие в раздевалку команды после матча. Фильм про первый роман американцев с соккером построен на архивных кадрах, интервью с бывшими игроками и причастными к клубу людьми (самого Пеле, кстати, среди них нет). Как говорит один из героев фильма: «„Нью-­Йорк Космос“ — одновременно лучшее и худшее, что случалось с футболом в США».

«Зидан: Портрет ХХI века» («Zidane, un portrait du 21e siècle»), 2006

© Anna Lena Films

В основу фильма легла документальная запись одного из последних матчей Зинедина Зидана за мадридский «Реал». Шотландец Дуглас Гордон (современный художник, член движения Young British Artists) сделал из нее скорее видео-арт, нежели традиционное документальное кино: всю игру на Зидана было нацелено 17 камер, которые снимали его независимо от того, был ли он с мячом, отошел попить воды или завязывал шнурки. Титрами к съемкам идут выдержки из интервью футболиста, а саундтрек специально для картины записала шотландская построк-группа Mogwai. Небольшой спойлер: в финале Зидан получает красную карточку.

«Марадона» («Maradona by Kusturica»), 2008

© BiM Distribuzione

Документальный фильм, в котором режиссер Кустурица признается в любви Диего Марадоне, одному из главных футболистов в истории. Ключевое слово тут, к сожалению, «Кустурица» — его в кадре видно и слышно больше, чем аргентинца. Отношение режиссера к герою — апологетическое, Марадона идеализирован, и ни одна из темных сторон его карьеры особенно не критикуется. Притом что обсуждают герои почти все скользкие моменты биографии футболиста — и дружбу с Фиделем Кастро, и связи с мафией, и проблемы с наркотиками.

«Проклятый „Юнайтед“» («The Damned United»), 2009

© Columbia Pictures

Возможно, лучший художественный фильм о футболе, «The Damned United» — это история о 44 днях, проведенных Брайаном Клафом у руля клуба «Лидс», легендарной английской футбольной команды 70-х. В центре сюжета — фиаско его главного героя, впоследствии одного из самых титулованных тренеров в истории английского футбола. Через год режиссер фильма Том Хупер снимет «Король говорит!» и получит за него «Оскар».

«В поисках Эрика» («Looking for Eric»), 2009

© Canto Bros.

Фильм британского классика остросоциального кино про то, как запутавшемуся в жизни 43-летнему почтальону из Манчестера в видениях является бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона и делится с ним своей мудростью и богатым жизненным опытом. Сам Кантона не только сыграл, но и выступил продюсером фильма. Первая за долгие годы работа Лоуча со звездой (правда, не кино, а футбола).

«Юнайтед. Мюнхенская трагедия» («United»), 2011

© Lipsync Productions

Фильм повествует о событиях вокруг знаменитой авиакатастрофы 1958 года, в которой погибло восемь футболистов клуба «Манчестер Юнайтед». Их называли «Малыши Басби» и до сих пор помнят как одно из самых талантливых поколений молодых игроков в истории английского футбола. «United» — это телевизионный фильм канала ВВС, с небольшим для художественного кино бюджетом (2 млн фунтов), поэтому сделан он добротно, но без размаха. В главной роли — Дэвид Теннант, сыгравший 10-ю реинкарнацию Доктора Кто в одноименном сериале. Сдержать слезы в конце будет сложно, даже если вы не болеете за «Манчестер».

«Класс 92» («The Class of 92»), 2013

© Boundless

Документальный фильм о золотом поколении игроков «Манчестер Юнайтед» (Бекхэм, Гиггз, Скоулз, Батт и братья Невилл), выпустившихся из академии клуба в 1992 году. Футбол, дружба и слава — три главных лейтмотива фильма. Среди воспоминаний, которым, шутя, предаются бывшие звезды клуба, — подробности обряда посвящения новичков, в который, если верить их рассказам, входила, например, прилюдная мастурбация в раздевалке.

«Пеле: Рождение легенды» («Pelé: Birth of a Legend»), 2016

© Imagine Entertainment

Картина о детстве и юношестве короля футбола Пеле, в том числе о его дебюте на мундиале 1958 года в Швеции, когда сборная Бразилии впервые стала чемпионом мира. Красивая история о нелегком детстве с триумфальным концом и автобиографическими закадровыми воспоминаниями самого героя.

📽 Документальные

Если к художественным фильмам про футбол часто возникает много вопросов (главный и самый распространенный из них: а где же, собственно, сам футбол?), то документальные выглядят куда убедительнее. И в отличие от игровых, они скорее заинтересуют тех, кто о футболе слышал раза два в жизни.

«Heysel: The Day Football Died», 2005

Картина рассказывает историю одной из самых ужасных трагедий в истории футбола — в мае 1985 года в результате обрушения стены на стадионе «Эйзель» в Брюсселе во время финала Кубка европейских чемпионов между «Ливерпулем» и «Ювентусом» погибли 39 человек и более сотни получили травмы. Это не только драматичные воспоминания непосредственных участников события и родственников погибших, но и расследование: как на произошедшее повлияли ветхий стадион, система распределения билетов между фанатами обоих клубов и действия полиции.

«Большой финал» («La gran final»), 2006

Трогательная история о том, как три разные группы людей (африканские бедуины, казахские кочевники и индейцы из Амазонки) в трех разных точках мира преодолевают сотни километров до ближайшего города с телевизором, чтобы посмотреть финал чемпионата мира 2006 года.

«Футбол в хиджабах» («Football Under Cover»), 2008

© Greenlight Media AG

Футболистки любительской команды из Берлина узнают о женской сборной Ирана и решают непременно провести с ней встречу, хотя те ни разу не играли в международных матчах. Чтобы организовать соревнование, немкам приходится отправиться в Тегеран и преодолеть ряд проблем: получить визы для футболисток, найти спонсора и форму для игроков — в соответствии с местными традициями все участницы матча должны быть полностью прикрыты одеждой.

«Арбитры» («Les arbitres»), 2009

© Entre Chien et Loup

Фильм был снят во время Евро-2008. Его сюжет — тонкости работы футбольных арбитров до, после и во время матчей. Как они общаются с игроками, как строятся отношения в бригаде (главный арбитр и два лайнсмена), как они переговариваются между собой во время игры, как общаются с представителями УЕФА, как за них переживают их семьи. После просмотра «Les arbitres» симпатия в адрес судей вырастает настолько, что, даже сильно выйдя из себя, сто раз подумаешь, прежде чем выкрикнуть оскорбление в адрес арбитра с трибуны.

«Два Эскобара» («The Two Escobars»), 2010

© All Rise Films

Колумбия, начало 90-х. Пабло Эскобар — один из самых богатых и могущественных наркобаронов в мире. Андрес Эскобар — одна из главных звезд колумбийского футбола. За год до чемпионата мира 1994 года один становится капитаном сборной, а второй развязывает в стране гражданскую войну. Фильм рассказывает о тесной связи футбола, политики и криминала в Колумбии и о трагическом конце двух однофамильцев.

«Один матч в Турине» («One Night in Turin»), 2010

© New Black Films

Фильм об игре сборной Англии на ЧМ-90 в Италии — самом успешном ее турнире с 1966 года. В центре картины — одна из самых ярких, вздорных и неоднозначных звезд английского футбола — Пол Гаскойн. Фильм, несмотря на то что документальный, снят по одноименной книге Пита Дэвиса. Закадровый текст читает Гэри Олдман.

«Следующий гол — победный» («Next Goal Wins»), 2014

© Archer's Mark

Сборная Американского Самоа — слабейшая национальная футбольная команда в мире, именно ей принадлежит рекорд самого крупного поражения в официальных матчах: в 2001 году она проиграла Австралии со счетом 0:31. Участники той встречи никак не могут оправиться от такого удара: например, голкипер самоанцев переигрывает матч в футбольном симуляторе на приставке. По мотивам этой истории Тайка Вайтити снимает игровой фильм с одноименным названием, который должен выйти на экраны в 2023 году.

«Лобановский навсегда», 2016

© Reflexion Films

Валерий Лобановский — легенда советской тренерской школы, под его руководством киевское «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР, дважды выигрывало Кубок обладателей кубков и выходило в полуфинал Лиги чемпионов. Он же выводил сборную СССР в финал Евро-1988. Фильм — воспоминание о специалисте составляют архивные кадры и мнения самых известных современников: от Мишеля Платини до Карло Анчелотти.

«Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football», 2018

Карлос Кайзер — бразильский футболист, никогда не выходивший на поле. Благодаря таланту убеждать агентов и тренеров, а также дружбе с известными игроками и журналистами он на протяжении 13 лет числился в южно-американских клубах разной величины и даже во Франции, но не провел на поле ни минуты. Его мошенническая схема заключалась в том, чтобы симулировать травмы, которые на тот момент (в конце 70-х и 80-х) было не так просто диагностировать. Единственный раз, когда Кайзер был максимально близок к выходу на поле, он получил красную карточку за драку с фанатом на разминке.

«Асмарал», 2022

© Okko

Совсем свежий (вышел летом 2022 года) документальный фильм о самом ярком клубе в российской истории рассказывает не столько о футболе, сколько об удивительном времени, в котором «Асмарал» существовал. Иностранный владелец, первая в Москве шаурма, стадион на Красной Пресне, путч, танки, наличные доллары — атрибуты, которые окружали первый частный футбольный клуб России. История, рассказанная бывшими футболистами и членами семьи владельца «Асмарала» Хусама Аль-Халиди, полна трогательных моментов, баек и фактов, которые поражают даже заправских футбольных гиков.

💣 Околофутбола

Фильмы про хулиганов — пожалуй, самый популярный жанр футбольного кино. Рецепт, казалось бы, прост: романтизация насилия, много мужской агрессии в кадре, неоднозначные протагонисты и неизбежное морализаторство в финале. На деле у каждого есть свои минусы, и от идеала далеки все без исключения. Попытки снять безупречный фильм о футболе и насилии продолжаются.

«Фирма» («The Firm»), 1989

© BBC

В фильме «Made in Britain» (1982) режиссер Алан Кларк сделал из Тима Рота скинхеда (это была его дебютная роль). В «Фирме» перевоплотиться в маргинала настала очередь Гэри Олдмана — здесь он играет роль одного из лидеров хулиганской фирмы лондонского «Вест Хэма». Аскетичное, местами почти документальное кино (в фильме нет саундтрека) — важный ключ для понимания британской повседневности эпохи Тэтчер и одна из лучших ролей Олдмана.

«Ультра» («Ultrà»), 1991

© Numero Uno International

Фильм про итальянских тифози, группировку болельщиков «Ромы» начала 90-х. В отличие от корпуса британских фильмов о хулиганах, «Ultrà» — картина сентиментальная, в которой, кроме драк, нашлось место даже неуклюжему любовному треугольнику. Главное достоинство — внимание к чисто околофутбольным тонкостям (например, главные герои — леваки, тогда как большинство итальянских фанатов того времени были правыми). Режиссер Рики Тоньяцци получил за него в Берлине в 1991-м приз за лучшую режиссуру.

«Удостоверение» («I.D.»), 1995

© BBC Films

История про полицейских под прикрытием, вступающих в фанатскую фирму, и накрывающий их стокгольмский синдром. Действие происходит в Лондоне в 80-е, и за вымышленной командой «Шедвел» легко угадывается «Миллуолл» — клуб, знаменитый в то время своими жестокими хулиганами (их гимн — песня «No One Likes Us, We Don’t Care»). «I.D.» считается классикой британского кино о хулиганах и особо ценится более взрослым поколением, которое с презрением смотрит на коммерческие работы вроде «Хулиганов» и «Фанатов».

«Фанаты» («The Football Factory»), 2004

© Vertigo Films

Романтизация будней лондонских футбольных хулиганов (по аналогии с «На игле» и эдинбургскими наркоманами) с не самой удачной попыткой найти в них какое‑то второе метафизическое дно. Экранизация одноименного романа Джона Кинга за неимением конкурентов быстро обрела статус культовой. Достаточно сравнить открывающий монолог: «Меня зовут Том Джонсон. Я обыкновенный мужчина под тридцать, живу ради выходных… Случайный секс, разбавленное пиво, разбодяженные наркотики… Ну и морду кому‑нибудь набить по приколу» с «Выбирай жизнь. Выбирай работу. Выбирай карьеру. Выбирай семью…» из «На игле», — и станет понятно, что в этом случае по той же выкройке костюм сшить не удалось.

«Хулиганы» («Hooligans»), 2005

© Baker Street

Неизменное попадание в тройку любого топа фильмов о футбольных хулиганах — во многом благодаря Элайдже Вуду в главной роли. Дебютный фильм чемпионки мира по карате и кикбоксингу Лекси Александер. Сценарий «Хулиганов» она писала в соавторстве с главным специалистом по околофутболу — британским писателем Дуги Бримсоном. Элайджа Вуд играет юного журналиста, который после отчисления из Гарварда переезжает к сестре в Лондон и попадает в фанатскую группировку клуба «Вест Хэм». Дальше на протяжении примерно полутора часов экранного времени он исправно получает по физиономии. В итоге превращается из американского задохлика в сурового британского хулигана. Само собой, дается эта трансформация ему дорогой ценой.

«Ушедшее время» («Awaydays»), 2009

© Red Union Films

Малобюджетный фильм про легендарную хулиганскую группировку конца 70-х The Pack из Ливерпуля, поддерживавшую не «Ливерпуль» и не «Эвертон», а третью команду города — «Транмир Роверс». Посмотреть фильм стоит хотя бы ради саундтрека — Joy Division, Ultravox, The Jam, Echo & the Bunnymen, Wire, Gang of Four и другие знаковые для той эпохи исполнители. Здесь можно прочитать о том, как создатели фильма смогли этот саундтрек собрать, имея всего 10 тыс. фунтов на очистку прав.

«Football’s Most Dangerous Rivalry», 2012

Противостояние шотландских «Рейнджерс» и «Селтика» — одно из самых известных футбольных дерби. В фильме, выпущенном Vice десять лет назад, рассказывается прежде всего о феномене вражды между фанатами, основанной во многом на социальных, политических и религиозных разногласиях.

🤴🏻 Красивые истории

Главные любимцы публики — это обычные парни, проделавшие путь из низов к славе и благодаря своему упорству ставшие народными героями. Эта ролевая модель сумела породить отдельный жанр футбольных фильмов, экранизирующих скопом, пусть и утрированно, не один десяток реальных судеб.

«Штрафной» («When Saturday Comes»), 1996

© Guild

Шон Бин играет простого парня, который работает на пивоварне и живет вместе с родителями. Любит футбол, играет за команду местного паба, но и выпить тоже не дурак. В конце концов его сначала замечают скауты полупрофессиональной команды, а потом он оказывается в клубе «Шеффилд Юнайтед». Примечательно, что во время съемок фильма Шону Бину было 36 — возраст, в котором футболисты обычно заканчивают карьеру. Ну и да, в этой картине его не убивают.

«Накал страстей» («Fever Pitch»), 1997

© Channel Four Films

Экранизация одноименного романа Ника Хорнби с Колином Фертом в главной роли — фильм не про хулигана, но про очень страстного болельщика. Тексты Хорнби, автобиографичные и самоироничные, плохо поддаются экранизации, даже если позвать на главную роль хорошего актера (см. «About a Boy» с Хью Грантом и «High Fidelity» с Джоном Кьюсаком), и этот случай не исключение. Киноадаптация романа про страсть автора к лондонскому «Арсеналу» сделана как романтическая комедия, и если воспринимать ее исключительно в рамках этого жанра, то смотрится она куда интереснее.

Трилогия «Гол!», 2005–2009

© Touchstone Pictures

Трилогия «Гол!» («Гол!», 2005; «Гол-2!», 2007; «Гол-3!», 2009) поставила сюжет про тяжкий путь талантливого парня к славе на поток. В первой части латиноамериканец Сантьяго Муньес попадет в английский «Ньюкасл», во второй реализует мечту каждого испаноговорящего футболиста и оказывается в мадридском «Реале», а в третьей, которая не шла в кино и вышла сразу на DVD, играет на чемпионате мира-2006 в Германии. Серия примечательна тем, что сделана при поддержке ФИФА, потому там задействована куча реальных футболистов, среди которых — Зидан, Бекхэм и Криштиану Роналду.

«Взойти и заблистать: История Джея ДеМерита» («Rise & Shine: The Jay DeMerit Story»), 2011

Документальный фильм про непростую карьеру американского защитника Джея ДеМерита, который не мог найти команду в США, уехал покорять Англию и прошел путь от выступлений на полупрофессиональном уровне за 40 фунтов в неделю до Премьер-лиги и сборной США. Хрестоматийный пример воплощения американской мечты, когда человек берет свое не талантом, а упорным трудом. На съемки фильма на Kickstarter было собрано 223 тыс. долларов — это самый успешный фильм, сделанный с помощью краудфандинга.

«Мой мир» («Mi Mundial»), 2017

13-летнему Тито прочат будущее успешного футболиста — на поле он на голову сильнее своих сверстников. По классике жанра семья мальчика едва сводит концы с концами, а его самого замечает футбольный агент, который убеждает его переехать в столицу Уругвая Монтевидео, в том числе ради благополучия близких. С тех пор жизнь Тито — это долгое испытание взрослением и проверка на прочность его первых романтических отношений.

«Тигры», («Tigers»), 2020

© Black Spark Film & TV

Драма Ронни Сандаля о шведском футбольном вундеркинде Мартине Бенгтссоне, в 16 лет попавшем в миланский «Интер». Молодой талант страдает от депрессии и сначала пытается найти утешение на футбольном поле, а со временем начинает пользоваться привилегиями, которые есть у него как у игрока европейского суперклуба, и оказывается в пучине распутной жизни: тратит деньги, заводит мимолетные романы, посещает вечеринки и ссорится с партнерами по команде. Фильм о том, что ментальные проблемы не лечатся славой и деньгами.

😸 Комедии

Маргинальные формы футбола интересуют не только документалистов, но и создателей комедий, преимущественно семейных. Эти фильмы обычно собирают гораздо большую кассу, чем остальные футбольные киноистории, — просто потому, что рассчитаны на более широкую аудиторию. И если в суровой реальности количество каминг-аутов в футболе исчисляется единицами, то в таких фильмах можно показать, как выглядела бы команда, состоящая целиком из геев.

«Запасной игрок», 1954

© «Ленфильм»

Фильм Семена Тимошенко, который почти за 20 лет до этого снял «Вратаря». В главной роли — 37-летний Георгий Вицин. Редкая смесь спортивной комедии и роуд-муви — команда путешествует на теплоходе в Сухум на финальный матч за кубок. По легенде, в качестве части массовки на матче использовались вырезанные из фанеры зрители.

«Удар! Еще удар!», 1968

© «Ленфильм»

Комедия по сценарию Льва Кассиля, в центре сюжета — финальный матч за вымышленный Кубок Северных морей между ленинградской «Зарей» и командой «Рифы» из некоего европейского города Норгафен. Лучший игрок «Зари», а заодно и сын тренера Сергей Таманцев (Валентин Смирнитский) провел ночь накануне решающей игры у своей подруги и отстранен принципиальным отцом от участия в матче. К одноименной песне Владимира Высоцкого фильм отношения не имеет.

«Удар головой» («Coup de tête»), 1979

© Gaumont

Красивая французская комедия, в центре которой — Франсуа Перрен, обычный рабочий, неплохо играющий в футбол за местный клуб. Как и любой полупрофессиональный игрок, он любит женщин, выпивку и обладает скверным характером, из‑за которого ссорится с капитаном команды и попадает за решетку за подозрение в изнасиловании. В конце все переворачивается с ног на голову: перед важным матчем Кубка Франции у команды Перрена не хватает игроков, и он становится главным героем своего города.

«Английский тренер» («Mike Bassett: England Manager»), 2001

© Artists Independent Productions

Один из лучших фильмов про футбол, сатирическая комедия, выкрученная до абсурда, пародирующая документальный фильм «An Impossible Job» о непростой роли главного тренера сборной Англии. По сюжету новым наставником англичан становится Майк Бассетт — эксцентричный тренер «Норвича» в стиле старой школы. Он записывает состав на пачке сигарет, признает только устаревшую схему 4–4–2, а в помощники берет менеджера автосалона, обещая купить у того машину.

Сборная под его руководством в последнем матче отборочного турнира попадает-таки на чемпионат мира, где Бассетт ведет себя еще безбашеннее: выгоняет игрока за свидание с трансгендерной персоной, а сам напивается и танцует полуголый в баре. Если вы хорошо разбираетесь в футболе, то заметите огромное количество забавных отсылок, в противном случае — просто хорошенько посмеетесь.

«Костолом» («Mean Machine»), 2001

© Paramount Pictures

Бывший футболист, а ныне актер Винни Джонс прославился своим брутальным стилем игры и тем, что однажды во время матча схватил Пола Гаскойна за яйца. В «Костоломе» он играет утрированную пародию на себя самого — бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэнни Костолома, который попадает в тюрьму за нападение на полицейского. Там ему предстоит возглавить команду заключенных в матче против надзирателей. Это откровенно проходное кино, переполненное клише из тюремных фильмов и примечательное разве что тем, что вместе с Винни Джонсом в нем снялись знакомые ему по картине «Карты, деньги и два ствола» Ральф Браун, Джейсон Флеминг и Джейсон Стэтем.

«Играй, как Бекхэм» («Bend It Like Beckham»), 2002

© Kintop Pictures

18-летняя Джесс (Парминдер Награ) мечтает играть в футбол, как Бекхэм, но ее семья эмигрантов-сикхов — против. Потом Джесс встречает Джулс (Кира Найтли), и та приглашает ее в женскую команду. Сам Бекхэм в фильме не появляется. В оригинальном сценарии между двумя героинями должен был в конце завязаться роман, но в последний момент авторы испугались и все переписали. А жаль — фильм мог бы запомниться не только как первая роль Киры Найтли.

«Она — мужчина» («She’s the Man»), 2006

© Dreamworks Pictures

Очередная попытка адаптации Шекспира в современных реалиях — на этот раз «Двенадцатая ночь» с английскими тинейджерами, которых играют американские актеры (в главных ролях — Аманда Байнс и Ченнинг Татум). 17-летняя Виола выдает себя за брата-близнеца Себастьяна, чтобы попасть в юношескую футбольную команду. К футболу это кино имеет довольно косвенное отношение, но юным любительницам романтических комедий должно понравиться. Ну а для остальных есть небольшое утешение — тренера играет Винни Джонс.

«Команда мечты» («Les seigneurs»), 2012

© Vito Films

Патрик становился со сборной Франции чемпионом мира, но по завершении карьеры игрока просто спился. Чтобы хоть как‑то заработать на жизнь, он устраивается тренером в любительский футбольный клуб и ради выполнения турнирных задач приглашает в состав своих бывших партнеров по национальной команде. Ребята вспоминают лучшие годы вместе и прекрасно проводят время — в общем-то, классическая история для семейной комедии на один вечер.

«Одна ночь в Стамбуле» («One Night in Istanbul»), 2014

© Big Ears Entertainment

Все неприятности начинаются с фразы «У меня есть план». Так, два ливерпульских таксиста Томми и Джерри (иронично, правда?) проворачивают сделку с бандитами, чтобы взять своих сыновей на знаменитый финал Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль»Английский клуб проигрывал после первого тайма со счетом 0:3, но сумел отыграться и победить в серии пенальти.. По ходу дела герои британской комедии попадают в целый ряд дурацких ситуаций и мастерски выпутываются из передряг, но все же празднуют победу любимого клуба.

Это отредактированная и дополненная версия материала, который впервые был опубликован 1 июля 2014 года на сайте «Афиша–Воздух».

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