В начале творческого пути Ричи сравнивали с Тарантино за идентичный выбор жанрового направления и созвучность стилистических приемов: оба режиссера прославились витиеватыми криминальными сюжетами с колоритными персонажами и запоминающимися диалогами. После 25 лет в индустрии английский постановщик рискнул обыграть давнее сходство с заокеанским коллегой, выпустив приключенческий экшн в сеттинге Второй мировой войны как альтернативу «Бесславным ублюдкам». Увы, повторить успех тарантиновского хита не удалось. Шумный боевик о подвиге неуязвимых британских диверсантов по всем фронтам проиграл дерзкой комедии о вылазках кровожадных американских партизан. Если у Тарантино получилось остроумное кино с харизматичными персонажами и виртуозными диалогами, то Ричи снял заурядный проходняк с невзрачными героями и пресными шутками. Даже если абстрагироваться от аналогий с признанным шедевром Тарантино, «Министерство неджентльменских дел» не выдерживает сравнений и с лучшими творениями самого Ричи. Как одноразовый аттракцион еще годится, но на высокое место в рейтинге фильмов режиссера явно не тянет.