Бредущий по лезвию: разбираемся, как устроен красивый сайфай «Создатель» Гарета Эдвардса

Впрочем, возможно, какое‑то осмысленное высказывание у Эдвардса не получилось, потому что оно просто ему не было особенно интересно . Слово режиссеру: «Мое любимое кино построено на визуале. Оно не похоже на пьесу. Оно словно сон, чистая эмоция». Эти слова прекрасно объясняют, почему ближе к концу картина все больше тяготеет к трогательной мелодраме. От сумасшедших обстоятельств встречи Джошуа со своей возлюбленной и улыбки робота-ребенка за секунду до финальных титров и вправду начинает щипать в глазах — за это ленте хочется простить все ее глупости и огрехи . Как бы ни была прекрасна щегольская технологическая оболочка «Создателя», по-настоящему красивым этот фильм становится только в тот момент, когда понимаешь, что под всеми визуальными шумами и компьютерной графикой бьется живое сердце.