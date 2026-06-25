Ремейк «Аватар: Легенда об Аанге» на Netflix: косплей-вечеринка или настоящая магия?

Это исправленная версия материала, который впервые был опубликован 27 февраля 2024 года.
Феномен «Аватара»
«Аватар: Легенда об Аанге» (2005–2008) — удивительный мультсериал телеканала Nickelodeon, который опередил свое время и предвосхитил многое, к чему киноиндустрия пришла спустя полтора десятка лет; этакий Netflix до эпохи Netflix. Универсализм, инклюзия, стремление создать что‑то понятное и близкое самым разным зрителям в любой части света — именно эти идеи в начале нулевых подтолкнули молодых дизайнеров, аниматоров и университетских друзей Майкла Данте ДиМартино и Брайана Конецко создать свой фэнтезийный мир, навеянный всем многообразием восточной культуры. При этом, опираясь на творения Хаяо Миядзаки и другие японские мультфильмы, «Аватар» не должен был повторять точь-в-точь за классическими аниме. И южнокорейские студии, рисовавшие «Аватара», отлично справились с задачей, создав свой неповторимый стиль, объединивший лучшее из анимационных школ Востока и Запада.
Мультсериал имел огромную известность по всему миру. За 20 лет на нем выросли уже несколько поколений зрителей. В России, к примеру, он долго удерживал первую строчку в топ-250 лучших сериалов «Кинопоиска». Секрет успеха «Аватара», пожалуй, кроется в гармонии, заложенной в самой философии мультсериала. Он аккуратно балансирует между кинотрадициями Востока и Запада, смешным и серьезным, захватывающими приключениями и нравоучительными притчами. ДиМартино и Конецко нащупали в этом америмеАмериканское аниме очень точную интонацию для разговора о вечных проблемах и ценностях — без назидательности, с приятной иронией, но без едкой сатиры. Благодаря этому в уютный мир «Аватара» хочется возвращаться снова и снова — порой уже со своими детьми.
Другая важная черта «Легенды об Аанге» — отсутствие деления на хороших и плохих персонажей. По словам еще одного идеолога проекта, режиссера Аарона Эхаза, самые интересные злодеи часто не знают, что они злодеи. Здешние герои легко переходят из стана врагов в ряды друзей — и наоборот. А любой разрушительный посыл мотивирован чередой трагических событий, застарелых обид и непроговоренных травм. Понять их, помочь излечить, вернуть гармонию в мир — вот истинное предназначение аватара, которым Аанг изо всех сил старается стать.
Наследуя традициям романа-воспитания, авторы «Аватара» проводят героев через многочисленные испытания. В том числе усердные тренировки в магии — еще одной удивительной находке мультсериала. Ведь так естественно смешать ушу и управление стихиями не получалось даже в азиатских фэнтези. Здесь каждый народ владеет своим стилем боевых искусств, который помимо визуальной красоты передает его философию и понимание мира. Осваивая магию, Аватар также постигает природу стихий, их взаимодействия, учится понимать людей (а иногда и животных), живущих по их законам.
Обучение «последнего мага воздуха» (именно такой подзаголовок в оригинале имеет мультсериал) трем новым для него стихиям создает и гармоничную форму проекта — три сезона, или, как их здесь называют, книги. Каждая посвящена своему кусочку мира с неповторимым визуальным стилем и фазе отношений героев, ведь разросшаяся команда аватара со временем превращается в собственный микрокосмос. Герои тут не просто статично-обаятельные типажи — они учатся, меняются и развиваются. Так и вселенная «Аватара» 20 лет не могла стоять на месте — уж слишком лакомым кусочком представлялась его огромная фан-база.
Сначала об экранизацию «Легенды об Аанге» обломал зубы сам М.Найт Шьямалан, неудачно попытавшийся впихнуть весь первый сезон в полуторачасовое мрачное фэнтези с претензией на философичность. Затем за продолжение мультсериала взялись сами авторы «Аватара» на все том же канале Nickelodeon. Но даже у них не получилось войти в одну реку дважды — «Легенда о Корре» была обаятельным, по-своему остроумным и красивым шоу, но ей отчаянно не хватало удивительной гармонии и точности оригинала, отчего и популярность мультсериала была куда скромнее.
В итоге на успехе шоу двадцатилетней давности решили нагреться продюсеры вездесущего Netflix, которые в 2018 году объявили о том, что собираются выпустить лайв-экшн-ремейк «Аватара».
О чем сериал?
В волшебном мире люди могут путем усердных тренировок ушу развить умение управлять стихиями: водой, воздухом, землей и огнем. Каждая подвластна одному из четырех народов, и лишь аватар — хранитель мира, перерождающийся из поколения в поколение в разных людях, — может управлять всеми. Но из‑за коварства захватчиков из народа огня юный аватар Аанг (Гордон Кормье) оказался заточен во льдах на сотню лет. Теперь ему в компании новых друзей Катары и Сокки (Киавентио и Иэн Аусли) предстоит освоить магию всех стихий и вернуть гармонию в раздираемый войной мир.
Что получилось, а что нет в лайв-экшн-ремейке?
Изначально шоуранить проект пригласили отцов-основателей оригинального мультсериала Данте ДиМартино и Брайана Конецко. Но спустя пару лет они покинули проект из‑за творческих разногласий с остальной командой сериала, который снимался в атмосфере строжайшей секретности. Доходило даже до курьезов — скажем, исполнитель роли генерала ЧжаоКомандующий войсками народа огня, прознавший о возвращении аватара и решивший поймать его раньше принца огня Зуко. Кен Люн на днях признался, что во время кастинга был уверен, что снимается в продолжении «Аватара» Джеймса Кэмерона.
В итоге шоу показали аккурат к девятнадцатилетию оригинального мультсериала. Зрители поначалу приняли его неплохо, однако постепенно восьмерки на IMDB и «Кинопоиске» сменилась более сдержанными семерками. А на критических агрегаторах Rotten Tomatoes и Metacritic у него красуются более красноречивые 62% и 55% одобрительных рецензий. Что же мы увидели в первом сезоне долгожданного ремейка?
Осторожно, очень много спойлеров!!!
Во-первых, в сериале не так много нового, как опасались хардкорные фанаты оригинала. Первая серия почти полностью (местами буквально покадрово) повторяет начало мультсериала с той лишь разницей, что эпизоды из жизни Аанга столетней давности и нападение людей огня на храм воздуха перенесли в экспозицию, а не раскидали по сериалу флешбэками.
Довольно близко к оригиналу сделан и второй эпизод про визит на остров воинов Киоши, и две финальные серии о посещении северного племени воды. А вот в середине начинается непонятная чехарда. Город Омашу превратили в сложноустроенное пространство, где параллельно с играми безумного царя Буми развиваются сразу несколько историй: Джета и его банды, Механиста с летающими машинами, а Катара с Соккой (без Аанга!) путешествуют по недрам пещеры Двух Влюбленных. В пятом эпизоде всем троим героям дают побродить по миру духов, пообщаться сразу с несколькими существами из разных эпизодов и погрузиться в воспоминания. В шестом Аанг добирается до храма Року, после чего попадает в тюрьму и выбирается с помощью Синей маски. Из других сюжетных сюрпризов — появление АзулыПринцесса огня и сестра Зуко. уже в третьей серии и ее заговор с генералом Чжао, который здесь фактически берет на себя обязанности главного антагониста и крутит вместе с принцессой интриги на зависть «Игре престолов».
Конец спойлеров.
С первых кадров в глаза бросается чисто нетфликсовский стиль экранизаций анимации. До мелочей срисованный с героев внешний вид под нещадной цифровой цветокоррекцией превращает одежду персонажей в маскарадные костюмы вырвиглазных оттенков. А чтобы персонажи не терялись на фоне яркого прикида, на актеров накладывают тонны макияжа. Это все еще больше погружает зрителей в атмосферу дорогой косплей-вечеринки И если о главных героях костюмеры хоть немного позаботились (к примеру, ЗукоПринц огня, изгнанный из родного царства до тех пор, пока не найдет аватара. довольно часто переодевают), то некоторым артистам, очевидно, было сложно передвигаться по площадке. Скажем, завешанному пластмассовой (в духе игрового ремейка «Аладдина») бижутерией царю Буми. Не менее кринжово смотрятся массивные женские парики — у той же принцессы Юи или подружек Азулы — Мей и Тай Ли.
Много вопросов возникает и к кастингу. Учтя критику шьямалановского фильма за чересчур белый подбор актеров, в сериале сделали ставку на молодежь в основном азиатской внешности. И если на главные роли подобрали более-менее живых ребят, то второстепенных персонажей явно брали не за актерский потенциал, а за внешнее сходство с мультгероями. Впрочем, и среди главных исполнителей едва ли есть будущие звезды — ребята милые, но не более того. Впечатление, что смотришь постановку школьного драмкружка с раздутым бюджетом, развеивает разве что опытный Дэниел Дэ Ким, сыгравший хозяина огня Озая, а в оригинальном мультсериале озвучивавший одного из героев. Плюс Кен Люн в роли генерала Чжао, которому здесь дали разгуляться не на шутку.
Двоякие чувства вызывают и спецэффекты. Если от панорам храма воздуха или Омашу с его сложной архитектурой и впечатляющей массовкой действительно захватывает дух, то сцены на севере не удались совсем. С первых секунд заметно, что ни одна лодка не касалась воды, а ледяной город напоминает ярмарку искусственного меха в провинциальном ДК, где нет даже намека на пар изо рта. Но за что авторов точно можно похвалить, так это за экшн. Для боевых сцен нашли толковую команду постановщиков трюков: им удалось сделать динамичные и захватывающие схватки, а CGI-кудесники дорисовали поверх впечатляющие эффекты. Однако при всех стараниях они все равно проигрывают оригиналу. Если тяжеловесность магии земли передать на экране еще можно, то аутентичный воздушный маг должен буквально парить над полем боя от любого чиха. Нарисовать это легче легкого, а вот чтобы поставить вживую нужна сложная канатная хореография, на которую не всегда находятся силы и средства.
В целом от сериала веет откровенным фан-сервисом. Авторы во всем пытаются угодить поклонникам оригинала — начиная с навязчивых цитат из заставки шоу и заканчивая музыкой Джереми Цукермана, которую даже не потрудились как следует пересвести (сам композитор открестился от проекта сразу после ухода ДиМартино и Конецко). При этом, следуя букве мультсериала, экранизация очень часто теряет ее дух и динамику. Для шоу о маге воздуха здесь поразительно мало воздуха. Концентрируясь на постоянных флешбэках героев, авторы часто упускают то, что происходит с ними здесь и сейчас.
В новом сериале удивительно мало и фирменного аватаровского юмора, а тот, что есть, выглядит натужно и странно. Мало АппыЛетающий зубр, с которым Аанг дружит с детства. и МомоКрылатый лемур, которого главные герои нашли на развалинах храма воздуха. — вечных генераторов гэгов. Мало перелетов, привалов, суеты вокруг съестных припасов. На весь этот быт у героев не хватает времени, как и на обучение магии — а ведь именно они создавали ритмический рисунок мультсериала.
В игровом ремейке приключения выстраиваются в бесконечный калейдоскоп, который вскоре начинает нервировать неестественной динамикой. При этом с самого начала сломан еще один важный драматургический механизм мультсериала — смена антагонистов. Зуко, Азула и Озай последовательно брали на себя эту роль в разных сезонах, развивая и углубляя конфликт. Тогда как здесь их смешали в кучу, плюс много внимания на себя оттянул генерал Чжао.
В итоге очень трудно отогнать от себя ощущение абсолютной необязательности проекта. Его тянет сравнить с недавним нетфликсовским лайв-экшн-ремейком аниме «Ван-Пис» — и не в пользу «Аватара». Там на руку шоу сыграли сразу три фактора: 1) участие в проекте автора оригинальной манги Эйитиро Оды, 2) откровенно дурашливый тон, сглаживающий ощущение косплей-вечеринки, и 3) понятная миссия — покороче пересказать аниме на более чем тысячу серий. С «Аватаром» ситуация обратная, поэтому в голове постоянно всплывает старая поговорка «Не сломалось — не чини». «Легенда об Аанге» спустя 20 лет не состарилась ни на день. Она и сегодня смотрится актуально и живо. Так что, если вы когда‑то пропустили этот мультсериал, лучший совет — идите и посмотрите его прямо сейчас, не дожидаясь новостей о продлении или закрытии лайв-экшн-экранизации.
Арсения Омельченко