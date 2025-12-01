Это не грех: история борьбы со СПИДом в 9 фильмах и сериалах

Крах мифа о заболевании, поражающем только маргиналов, должен был случиться, когда вирус иммунодефицита стали выявлять у детей (но, к сожалению, этот стереотип можно встретить и по сей день). Самый резонансный случай произошел в 1984 году, когда заболевание диагностировали американскому школьнику Райану Уайту. Получивший вирус через процедуру переливания крови мальчик упорно добивался возможности продолжать учебу в обычной школе, а позже стал бороться против несправедливого отношения к людям с ВИЧ . Фильм «История Райана Уайта», рассказывающий о судьбе подростка, который стал символом сопротивления заболеванию и надежды во всем мире, вышел в 1989 году — за полгода до того, как Райан ушел из жизни.