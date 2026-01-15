25 фильмов, сериалов и видеоигр, сделанных под сильным влиянием Дэвида Линча

В нулевых режиссер освоил и After Effects, и Flash (мультсериал «Страна тупых» — самый угарный мультсериал Adult Swim, пускай он никогда и не выходил на этом канале) и выпустил около трех десятков короткометражек и четыре веб-сериала (кроме «Страны тупых» это «Кролики», «Out Yonder» и «Прогноз погоды» — да, он публиковал их не только во время пандемии, но и с 2005 по 2009 год на своем сайте). Многие из наработок этих короткометражек перекочевали во «Внутреннюю империю» и третий сезон «Твин Пикса» (где Линч лично указан в титрах и саунд-дизайнером, и «дополнительным монтажером» — вероятно, «всратых» эффектов), часть была издана на DVD и перевыпущена на ютуб-канале мастера во время пандемии. Я заинтересовался этой частью фильмографии Линча в 2017 году на фоне умопомрачительного возвращения «Твин Пикса» и того факта, что все основные его фильмы уже смотрел. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что существуют такие редкие работы мэтра, которые не упоминаются на IMDb или в «Википедии» и которые можно найти разве что в виде единичных аплодов на Dailymotion и раздачах «Рутрекера» с одним сидом (на приватных англоязычных трекерах было пусто).