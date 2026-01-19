У нас нет «Марвела» дома: 8 дерзких, но безуспешных попыток снять российскую супергероику

Сейчас об этом уже, наверное, никто не помнит, но в конце девяностых в России как с писаной торбой носились с «детьми индиго» — так называемыми одаренными детьми, обладающими экстрасенсорными способностями (постсоветское общество готово было поверить в любую чушь: сказывалась жизнь за «железным занавесом»). В конце нулевых авторы фильма «Индиго» постарались сесть на хвост теряющему популярность явлению, но далеко на нем улететь не смогли. Качество постановки (даже не с ремесленной, а с технической точки зрения) было ужасающее, а неоригинальность картины, снятой по чужим лекалам, слишком явно бросалась в глаза. Эти недоделанные «Герои», это первоканальное «Пятое измерение» было неприкрыто списано с «Людей Икс», которые тогда превратили супергероику в мейнстрим, а вышедший в том же 2008 году «Железный человек» задал в ней новую планку.