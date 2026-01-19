У нас нет «Марвела» дома: 8 дерзких, но безуспешных попыток снять российскую супергероику

Этот материал впервые был опубликован на «Афиша Daily» 9 февраля 2025 года.
«Меченосец» (2006), реж. Филипп Янковский
В 2006 году экранизация романа «Меченосец» Евгения Даниленко выглядела невероятно смехотворно, а сейчас вспоминается практически с нежностью, как и сытые нулевые, на которые пришлась юность миллениалов. Что поражает в одном из первых российских супергеройских фильмов, так это удивительное сочетание боди-хоррорного треша (из правой руки главного героя неприлично вылезает лезвие — неприличнее выглядит только жало в подмышке у порнозвезды Мэрилин Чамберс в «Бешеной» Дэвида Кроненберга) и какого‑то запредельного, страшно трогательного лиризма.
Лиризм — вообще ключевое качество «Меченосца». Ведь, несмотря на пробивающиеся через комиксную эстетику достоевщинуПротагонист похож на гибрид разночинца Раскольникова и Логана Росомахи. и практически корейскую жестокостьСпойлер: артиста Алексея Горбунова тут безжалостно перерубят напополам., фильм Филиппа Янковского («В движении», «Статский советник», «Каменная башка») по большей части не артхаусная драма вперемешку с супергеройским боевиком, а душевная мелодрама про обреченную любовь Сашки-меченосца (Артем Ткаченко) и Кати-конечно (Чулпан Хаматова).
Не будем спойлерить, почему героиня Хаматовой — Катя-конечно. Это надо увидеть своими глазами, услышать своими ушами и прочувствовать сердцем. Собственно, если бы не концентрированная пошлость (апофеозом которой в финале становится вырубка леса в промышленных масштабах одним-единственным клинком), этот фильм можно было бы даже назвать почти удачей, ведь он сделан в таком специальном эротическом жанре, от которого увлажняются не только глаза. Через пару лет у Ткаченко вместе с другим Янковским (Иваном, сыном Филиппа) выйдет еще один супергеройский фильм — «Индиго». А еще через восемнадцать лет уже Иван Янковский сыграет трушного Родиона Раскольникова, замкнув таким образом временную петлю.
Оценка: 3 супергероя из 10
🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️
«Индиго» (2008), реж. Роман Прыгунов
Сейчас об этом уже, наверное, никто не помнит, но в конце девяностых в России как с писаной торбой носились с «детьми индиго» — так называемыми одаренными детьми, обладающими экстрасенсорными способностями (постсоветское общество готово было поверить в любую чушь: сказывалась жизнь за «железным занавесом»). В конце нулевых авторы фильма «Индиго» постарались сесть на хвост теряющему популярность явлению, но далеко на нем улететь не смогли. Качество постановки (даже не с ремесленной, а с технической точки зрения) было ужасающее, а неоригинальность картины, снятой по чужим лекалам, слишком явно бросалась в глаза. Эти недоделанные «Герои», это первоканальное «Пятое измерение» было неприкрыто списано с «Людей Икс», которые тогда превратили супергероику в мейнстрим, а вышедший в том же 2008 году «Железный человек» задал в ней новую планку.
Однако совсем уж ругать «Индиго» не хочется. Для режиссера Романа Прыгунова («Духless», «Мертвое озеро») это была всего лишь вторая картина, а для Ивана Янковского — первая большая роль. Плюс сценаристы попытались кое в чем соригинальничить и вписали в классический сюжет «Людей Икс» маньяка (Артем Ткаченко) вместо набившего оскомину безумного ученого или злой корпорации, как в «Поколении Икс» и «Новых мутантах». По сюжету этот серийный убийца охотится на детей-индиго (Янковский, Анастасия Ричи, Петр Скворцов, Мариус Штандель и др.), убивая их одного за другим. В этом смысле фильм Прыгунова совсем не детское кино, пострашнее «Дома странных детей мисс Перегрин». А в конце картины есть даже сюжетный твист, ставящий все с ног на голову.
Только вот все эти небольшие достоинства меркнут на фоне выпуклых проблем «Индиго» в лице путаного сценария, комичного непотизма (Иван Янковский играет сына Михаила Ефремова!), еще более комичных спецэффектов и просто чудовищного сведения звука. Давайте посмотрим правде в глаза: российское кино нулевых в массе своей было ужасно.
Оценка: 2 супергероя из 10
🦸🏻♂️🦸🏻
«Черная молния» (2009), реж. Александр Войтинский и Дмитрий Киселев
Для миллениалов «Черная молния» стала тем же, что «Майор Гром» для зумеров — настоящим российским супергеройским блокбастером. В конце нулевых у продюсера Тимура Бекмамбетова, который уже покорил Голливуд с суперзлодейским боевиком «Особо опасен», появилась завиральная идея снять «Человека-паука» на мощностях российского автопрома. Вместо паучьих сверхспособностей у Димы Майкова (Григорий Добрыгин), студента экономического факультета МГУ, появляется черная «Волга» — и вот «я не верил в чудеса, но летит машина в небеса, и теперь я твой супергерой». Диме предстоит завоевать сердце однокурсницы Насти (Екатерина Вилкова) и сразиться со злым капиталистом Виктором Купцовым (Виктор Вержбицкий, не выходящий из образа Завулона), который намерен разнести Москву ради залежей алмазов, обнаруженных под городом.
Если честно, «Черная молния» состарилась хуже, чем черная «Волга». Тоска по ретро (звучащая и в «Иронии судьбы: Продолжение») отдает страшным нафталином. Главный герой, в отличие от Питера Паркера, производит впечатление неприятного инцела. Екатерина Вилкова не выходит из образа «девица в беде». А злой капиталист злой, потому что он… злой. Эта «Черная молния» шита белыми нитками. Однако, несмотря на то что авторы фильма активно заимствуют из западной супергероики тропы (как шутили в пародийном скетче «Большой разницы»: «Ладно, сынок, пойду, умру за правое дело, чтоб у тебя была мотивация бороться со злом»), все эти «чем больше сила, тем больше ответственность», «Молния» снята с тем же азартом, что и «Дозоры», хоть, конечно, и значительно попроще. И вот это желание делать кино как‑то примиряет с ее несовершенствами.
Оценка: 6 супергероев из 10
🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️
«Ночные стражи» (2016), реж. Эмилис Веливис
Самый, наверное, недооцененныйОценка 3,3 на «Кинопоиске» и 5,1 на «Афише», сборы в 30 млн рублей при бюджете в 210 млн и долг в 35 млн (по данным ЕАИС). российский супергеройский фильм ever, снятый Эмилисом Веливисом (автором тарантиноида «Занесло» с Винни Джонсом) по самому, пожалуй, лихому сценарию Олега Маловичко («Хрустальный», «Трасса», «Лихие»). Задумка настолько идиотская, что в ней что‑то есть. Иван Янковский играет простого курьера Пашу, который узнает о существовании Москвы вампирской. Ее, впрочем, населяют не только упыри, но и оборотни, ведьмы, домовые и другие представители альтернативной жизни. А за всеми ними следит отдел «Н» — «Нежить», в который Пашу (потомственного, как выясняется, «рубежника») вербует майор Игорь Гамаюн (Леонид Ярмольник). Вместе они должны спасти певицу и княгиню вампиров Дану Локис (Любовь Аксенова) от коварных упырей (Михаил Евланов и Сабина Ахмедова), которые хотят нарушить хрупкое равновесие между людьми и «падшими».
Это вторичный, но не второсортный супергеройский боевик, в котором оказываются намешаны «Люди в черном», «Блэйд» и «Ночной дозор». Вообще, список референсов настолько обширный, что в какой‑то момент из слабости фильма он превращается в его силу. Это постмодернистское мочилово, не скрывающее своих источников вдохновения, а прикрывающееся ими в качестве щита. Получается неплохо. Ярмольник хорош в образе Блэйда, а Янковский — один из самых талантливых актеров своего поколения — в роли Баффи — истребительницы вампиров. Собственно, классные актеры и толковая (хоть и не без изъянов) жанровая режиссура не дают этому кровавому балагану превратиться в «Трому»Имеется в виду треш-студия Troma, на которой снимаются всякие малобюджетные ужастики. .
Оценка: 6 супергероев из 10
🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️
Дилогия «СуперБобровы»
«СуперБобровы» (2016) и «СуперБобровы: Народные мстители» (2018), реж. Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко известен как режиссер разговорных комедий «Квартета И», сериала «Кухня», сказочной трилогии «Последний богатырь», ее спин-оффа «Финист: Первый богатырь» и пугающе умилительного «Чебурашки». Однако не чурается он и хардкорных вещей, будь то сурвайвал-хоррор «Бешенство» или супергеройская комедийная дилогия «СуперБобровы», запредельный цинизм которой может сравниться разве что с «Пацанами».
Как и «Пацаны», это едкая сатира, только на среднестатистическую многодетную российскую семью, члены которой в результате падения метеорита получают суперспособности. Но вместо того чтобы применить их во благо, как обычно делают вигиланты, Бобровы решают ограбить банк. А потерпев фиаско по всем фронтам, сбегают из России в Таиланд.
Во второй части персонажи возвращаются на родину и встают на путь исправления, становясь народными мстителями. Но, даже превращаясь в вигилантов, они остаются теми самыми неприятными родственниками, о которых обычно стыдно рассказывать. В этом смысле «СуперБобровы» смыкаются с «Горько!», что неудивительно, ведь одним из сценаристов выступил как раз автор комедии Жоры Крыжовникова Алексей Казаков в компании Михаила Местецкого и Романа Кантора. Надо сказать, что сиквел получился чуть менее злым, чем оригинал, но он собрал значительно меньше денег в прокате и при этом не перестал быть издевательским глумом, от которого периодически пробегает мороз по коже.
Если Бобровы — автопортрет нации, то, конечно, крайне неприятный.
Оценка: 4 супергероя из 10
🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻🦸🏻
«Защитники» (2017), реж. Сарик Андреасян
«Защитники», про постсоветскую сборную супергероев, явно задумывались как ответ марвеловским «Мстителям», но получились ответом нетфликсовскому мини-сериальному кроссоверу «Защитники», с которыми вышли в один год. В это трудно поверить, но в 2017-м фильм Сарика Андреасяна пытались выдать за настоящее кино, хотя «Защитники» похожи на него только общими контурами. Это макет фильма в натуральную величину, который есть смысл смотреть только в смешном пересказе Super_VHS или же в бодром клипе Елены Темниковой и ST.
«Кто этот сумасшедший русский?» — вопрошает рэпер в том самом клипе. Про русского ничего не знаем, а нашего «российского Эда Вуда» зовут Сарик Андреасян. Даже удивительно, что каждый раз, когда у этого одиозного режиссера выходит новый фильм, кинокритики, как в первый раз, ужасаются его качеству, словно не видели предыдущих картин Андреасяна.
Оценка: 1 супергерой из 10
🦸🏻♂️
Трилогия про майора Грома
«Майор Гром: Чумной доктор» (2021), «Гром: Трудное детство» (2022) и «Майор Гром: Игра» (2024), реж. Олег Трофим
Самая амбициозная российская супергеройская трилогия, основанная на комиксах Bubble про майора (а потом просто Игоря) Грома, которого играет Тихон Жизневский в зрелом возрасте и Кай Гетц в детстве. Первая часть, «Чумной Доктор», не стала хитом проката, но завирусилась на «Нетфликсе». Приквел «Трудное детство» вышел сразу на «Кинопоиске», а сиквел «Игра» — на большие экраны при мощной поддержке все того же «Кинопоиска», но собрал умеренную и явно не ту кассу, на которую рассчитывали продюсеры и создатели фильма. Все это, к сожалению, говорит о том, что киносказки российским зрителям гораздо ближе, чем кинокомиксы, и непонятно, на что рассчитывают авторы будущей франшизы «Орден Алой звезды», над которой сейчас идет работа в «Союзмультфильме» и Okko.
Одна из главных проблем «Грома» — раздутый хронометраж. Первая часть шла два с половиной часа, вторая — почти три (на этом фоне особенно милосердно смотрятся полуторачасовой приквел и 30-минутная короткометражка, с которой все началось). Как и супергеройские кинокомиксы «Марвел», «Гром» страдает от разболтанной структуры, затянутой экспозиции и спущенной на тормозах кульминации — может в сериальном форматеСериал «Майор Гром: Игра против против» будет состоять из шести серий и выходить на «Кинопоиске» с 19-го по 23 января 2026 года. франшиза будет смотреться поинтереснее. И в любом случае хочется пожелать авторам «Грома» удачи: видно, что они горят своим проектом. А в сиквеле проделали работу над ошибками, сменив охранительный месседж на чуть более прогрессивный и отказавшись от изнурительного приема с просчитыванием нескольких вариантов развития событий, ведь главная способность Грома — это, напомним, умение думать.
Оценка: 6 супергероев из 10
🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️🦸🏻♂️
«УничтоЖанна» (2024), реж. Максим Кудымов
Может ли быть что‑то хуже «Защитников» Сарика Андреасяна? Да, и это свежая супергеройская комедия «УничтоЖанна». Если «Защитники» еще могут вызвать приступы хохота, то «УничтоЖанна» — самые тоскливые и несмешные полтора часа на свете. Изначально фильм Максима Кудымова задумывался как веб-сериал (но дальше пилотной серии дело не зашло) и пародия на супергеройские блокбастеры и шпионские триллеры (но по пути что‑то пошло не так).
В итоге пилот был переснят в любительский или, если угодно, полупрофессиональный фильм, продюсеркой и исполнительницей главной роли которого выступила Юлия Егерева. По сюжету ее героиня Жанна еще в утробе матери подверглась воздействию экспериментов отца (советского ученого) и получила способность читать мысли, правда только на близком расстоянии. Девушка сбежала из дома, но попала под колпак российских спецслужб, которые следили за ней всю жизнь, а затем решили завербовать в свои ряды. Теперь Жанне предстоит обвести вокруг пальца глупых агентов американской разведки (Дин Майер и Майк Гибсон) и поймать грабителя банков Дорада Сибасова (Павел Прилучный), который на самом деле не тот, за кого себя выдает.
Поскольку мать и фейкового мужа Жанны играют Софья Каштанова и Роман Попов — звезды тээнтэшных сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Детективное агентство Мухича», — в фильме есть робкая попытка зайти на территорию скабрезного юмора в духе Ильи Куликова, сдобрив повествование кринжовыми комиксными вставками и переаранжированными музыкальными темами из «Бригады», «Рокки» и «Людей в черном». Но поскольку Куликов так себе ориентир, а попытка эта неумелая, за авторов становится страшно неловко. Если бы короли кинопародии Джим Абрахамс и братья Цукер увидели этот фильм, то, скорее всего, рухнули бы от стыда.
Оценка: 1 супергерой из 10
🦸🏻