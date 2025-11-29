И хотя, к сожалению, у Маргарет Куолли здесь всего три с половиной реплики, ее героиня наделена большей субъектностью, а ее отношения с героем Хоука развиваются не в рамках клише с перверсивной динамикой власти (как, например, у героев «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона), а осциллируют между уважительной дружбой, взаимным восхищением и платонической любовью. Вечный романтик Линклейтер наконец понимает, что агапе и филия гораздо прочнее эросаДревние греки выделяли несколько типов любви. Агапе — любовь возвышенная, чистая и бескорыстная. Эрос — любовь чувственная и страстная. Филия — любовь дружеская, симпатия и принятие.. Этот кукольный, необязательный huis closС одной стороны, это отсылка к пьесе «За закрытыми дверями» Жан-Поля Сартра, с другой — huis clos по-французски называются герметичные постановки. очаровывает отсутствием мегаломании, оставляя после себя горько-сладкий шлейф разбитых грез и всепринимающей меланхолии.