Есть чувство, что картину Райана Куглера на родине все-таки несколько переоценили. То, как ловко режиссер соединил очень конкретный исторический материал, актуальное политическое высказывание и жанровые тропы, наверное, примерно так же поразило воображение американцев, как когда‑то нам всем взорвал мозг «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, так же дерзко совместивший эстетику советских министерств, безысходность Москвы нулевых и расхожий вампирский сюжет. В случае с «Грешниками» слишком серьезно думать над связью сегрегации и вампиризма, битве ирландских народных песен против афроамериканского блюза — себе дороже. Сколько бы в «Ночном дозоре» ни было точных наблюдений о постсоветском духе времени, универсально доступного экшна в сухом остатке в нем не то чтобы много. То же самое касается и «Грешников», только, в отличие от «Дозора», бюджет90–100 млн долларов. не может быть тому оправданием.