Этот текст был впервые опубликован 20 апреля 2025 года.
Братья-близнецы со звучными прозвищами СтекОт англ. stack — «пачка денег». и СмоукОт англ. smoke — «дым»., в прошлом ветераны Первой мировой, а ныне — чикагские гангстеры, прибывают в родное село в Миссисипи, чтобы открыть самый крутой джук-джойнт в округе. В роли обоих братьев — Майкл Б.Джордан, различить их можно в первую очередь по разноцветным головным уборам: синей кепке (у Смоука) и красной федоре (у Стека), почти что в духе супербратьев Марио.
Братья, как удалые герои фильма-ограбления, собирают команду: забирают из церкви кузена-гитариста (дебютант Майлс Кейтон), с вокзала — пьянчугу-блюзмена (очень фактурный Делрой Линдо), из магазина — китайских торговцев. Наконец, арендуют у подозрительных белых старую лесопильню и каким‑то чудом день в день организуют вечеринку по случаю открытия клуба. Увы, заведение приказало долго жить: ошеломительное выступление музыкантов-самородков сверхъестественным образом в первую же ночь притягивает сначала нейтральных призраков, а затем кровожадных вампиров. К счастью, братья вооружены несколькими видами огнестрельного, в том числе автоматического оружия.
«Грешники» — не просто третий за два месяца релиз студии Warner, в котором очередная голливудская звезда отрывается сразу за две главные роли (ранее это были Роберт Паттинсон в «Микки 17» и Роберт Де Ниро в «Мудрых парнях» — надеемся, что речь не идет о своеобразном способе экономии раздутых бюджетов внефраншизных картин). Это настоящая сенсация, получившая в равной степени феноменальные отзывы как среди критиков, так и зрителей. У фильма невероятные при таком количестве рецензий 98% одобрения на Rotten Tomatoes и CinemascoreНезависимый опросник рядовых зрителей на выходе из залов американских кинотеатров. A — первый такой результат для хоррора со взрослым рейтингом. В прокате фильм тоже стартовал очень хорошо.
Есть чувство, что картину Райана Куглера на родине все-таки несколько переоценили. То, как ловко режиссер соединил очень конкретный исторический материал, актуальное политическое высказывание и жанровые тропы, наверное, примерно так же поразило воображение американцев, как когда‑то нам всем взорвал мозг «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, так же дерзко совместивший эстетику советских министерств, безысходность Москвы нулевых и расхожий вампирский сюжет. В случае с «Грешниками» слишком серьезно думать над связью сегрегации и вампиризма, битве ирландских народных песен против афроамериканского блюза — себе дороже. Сколько бы в «Ночном дозоре» ни было точных наблюдений о постсоветском духе времени, универсально доступного экшна в сухом остатке в нем не то чтобы много. То же самое касается и «Грешников», только, в отличие от «Дозора», бюджет90–100 млн долларов. не может быть тому оправданием.
В некотором смысле самая впечатляющая часть фильма — этнографическая зарисовка в первом часу, где Куглер описывает быт сегрегированной афроамериканской жизни столетней давности с не меньшим упоением, чем показывал выдуманную африканскую утопию, страну Ваканду в «Черной Пантере». Находится место и мастер-классу о том, как правильно торговаться за доллары, и бесполезным купонам, которыми выплачивают зарплату владельцы плантации, и прочим любопытным, на вид очень достоверным деталям. Когда же в картине наконец случается твист в духе тарантиновского «От заката до рассвета», масштаб истории заметно скукоживается. А отчаянная экшн-концовка, напоминающая, опять же, тарантиновского «Джанго освобожденного», и вовсе вызывает легкое недоумение.
Проблема в том, что Куглеру, в отличие от Тарантино, абсолютно не свойственна постмодернистская ирония. Вместо остроумного семплирования режиссерских находок и чуть ли не пародийного микширования жанров Куглер коллекционирует жанровые клише и в целом тяготеет к сентиментальности и пафосу. То обстоятельство, что режиссер не одержимый синефил, с головой выдает его интервью, где он трогательно признается, что злые вампиры-расисты вдохновлены злодеем-волком из «Кота в сапогах-2». Жаль еще, что не вспоминает мультик про казаков и трактир, на который кульминационная сцена танцев с духами прошлого и будущего тоже сильно смахивает.
В категории «Тарантино на минималках» кино, впрочем, вполне работает: и Джордан в роли двух героев, и Джек О’Коннелл в качестве злодея весьма харизматичны, есть пара экшн-шоу-стоперов и столько же скримеров, которые остаются в памяти. Цепляет и нескончаемый блюз-рок-саундтрек, без которого этот фильм, пожалуй, развалился бы. С технической точки зрения поругать картину можно разве что за не совсем уместное использование камер IMAX. Фильму явно пошел бы более грязный внешний вид в духе тарантиновских стилизаций под би-муви, однако Куглер просто воспользовался возможностью снимать на самую качественную 70-миллиметровую пленку, где зерно совсем незаметно, а для того чтобы подчеркнуть хоррор-составляющую, сделал максимально глубокие тени. В итоге полностью аналоговый фильм парадоксальным образом выглядит как компьютерная игра с очень контрастной цифровой картинкой.
Из богатого опыта работы над франшизным кинематографом талантливый режиссер Куглер явно вынес не лучшие уроки. Как это обычно бывает в фильмах «Марвел», едва ли не самое интригующее развитие сюжета здесь случается в сцене после титров (их здесь целых две). Та дает такую богатую пищу для воображения, что сразу же хочется поскорее увидеть сиквел, который бы показал, что происходит с героями до и после этой сцены. К сожалению, сиквел пока никто не обещает, и это расширенное пространство для зрительских грез только сильнее подчеркивает скудность того короткого сюжета, на котором предпочел сфокусироваться режиссер в этот раз.
Никиты Лаврецкого