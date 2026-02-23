«Исчезновение Йозефа Менгеле»: этически сомнительное кино Кирилла Серебренникова о нацисте

Кирилл Серебренников, постоянный участник основного каннского конкурсаС 2018 по 2023 год там прошли премьеры следующих фильмов режиссера: «Лето», «Петровы в гриппе», «Жена Чайковского», «Лимонов, баллада об Эдичке»., с «Исчезновением» попал в новую программу «Каннские премьеры». Эта секция появилась в 2021 году, и в этот раз в ней показывают, например, новые фильмы Лава Диаса, Кодзи Фукады и Фатиха Акина. У Акина, к слову, фильм тоже, так сказать, о последствиях нацистского правления. Главный герой — мальчишка с острова Амрум (фильм так и называется), жители которого еще не отошли от смерти фюрера. Ребенок пытается разобраться, как жить заново.