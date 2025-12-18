Во втором сезоне «Дандадан» не растерял статуса самого лихого хита прямо сейчас и флагманского проекта студии Science SARU («Человек-дьявол: Плакса», «Руки прочь от кинокружка!»). Сектанты, мифический червь олгой-хорхой, разобиженный на весь мир злой дух Сглаз, поселившийся в друге ребят, и озлобленные классические композиторы с взрывоопасными нотами — вот лишь часть бестиария новых эпизодов. Вдобавок продолжает разрастаться ансамбль действующих лиц и художественных техник, которые пускают в ход режиссер первого сезона Фуга Ямасиро и вставший рядом с ним Абель Гонгора (это он год назад поставил фантастический опенинг под Creepy Nuts). Правда, арка Сглаза несколько тормозит повествование, из‑за чего бросаются в глаза самоповторы в визуале и сюжете, но пока рядовая беда сиквела (все то же самое, но в два раза больше) нивелируется харизмой персонажей и старанием аниматоров. А.Ф.