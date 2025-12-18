Это расширенная и обновленная версия материала, который впервые был опубликован на сайте «Афиша Daily» 7 июля 2025 года.
🐯 8 маст-вотч-тайтлов
«Медалистка»
«Medalist»
Лишь к двадцати годам Цукаса Акэурадзи понял, что фигурное катание — страсть всей его жизни. Разумеется, в столь позднем возрасте у него не вышло добиться спортивных высот. Но судьба подкидывает Цукасе своеобразный второй шанс: на катке он встречает тихую и скромную Инори Юицку. Девочке 11 лет — по меркам профессионального спорта уже пенсионерка, но ее желание выиграть Олимпиаду сильнее любых но. В этот же миг Цукаса клянется во что бы то ни стало исполнить мечту Инори.
За оболочкой классического споконаОт японского «супоцу» («спорт») и «кондзё» («сила воли») — жанр аниме и манги о спортивных соревнованиях. скрывается тонкая и чуткая драма взросления. В сериале хватает терминологии и дотошных разговоров о сакральности акселя, но блистает на льду дуэт двух обычных людей. И молодой мужчина, и совсем юная девушка успели заклеймить себя неудачниками, но находят силы, чтобы с помощью коньков и простой человеческой поддержки прийти к чему-то большему, чем ярлыки социума. Аккуратные и точные психологические штрихи вкупе с симпатичной 3D-анимацией делают сильную заявку на одно из самых мощных аниме-выступлений года. М.Б.
«Дандадан», 2-й сезон
«Dandadan»
Покой городку Камигоэ только снится. Духи, пришельцы, кайдзюГигантский монстр в японской поп-культуре. и прочие фантастические создания наведываются с завидным постоянством, будто кто‑то продает им горящий тур в сердце Японии. На страже (пара)нормальной рутины земляков стоят школьники Момо Аясэ и Кэн Конспирун Такакура — у первой недавно открылись экстрасенсорные способности, второй завладел суперсилой ёкаяСверхъестественное существо, мелкий демон в японской мифологии. Турбобабки и теперь может превращаться в депрессивного, но скоростного демона дорог.
Во втором сезоне «Дандадан» не растерял статуса самого лихого хита прямо сейчас и флагманского проекта студии Science SARU («Человек-дьявол: Плакса», «Руки прочь от кинокружка!»). Сектанты, мифический червь олгой-хорхой, разобиженный на весь мир злой дух Сглаз, поселившийся в друге ребят, и озлобленные классические композиторы с взрывоопасными нотами — вот лишь часть бестиария новых эпизодов. Вдобавок продолжает разрастаться ансамбль действующих лиц и художественных техник, которые пускают в ход режиссер первого сезона Фуга Ямасиро и вставший рядом с ним Абель Гонгора (это он год назад поставил фантастический опенинг под Creepy Nuts). Правда, арка Сглаза несколько тормозит повествование, из‑за чего бросаются в глаза самоповторы в визуале и сюжете, но пока рядовая беда сиквела (все то же самое, но в два раза больше) нивелируется харизмой персонажей и старанием аниматоров. А.Ф.
«Лето, когда умер Хикару»
«Hikaru ga Shinda Natsu»
В небольшой горной деревеньке Кубитати пропадает подросток Хикару, а спустя неделю возвращается как ни в чем не бывало. То, что паренек вернулся другим, подмечает разве что Ёсики, лучший друг Хикару, да и то признается в этом только спустя полгода. И оказывается прав: с гор вернулся не прежний подросток, а загадочная сущность, которая и сама не помнит, чем является на самом деле, пусть и сохраняет воспоминания Хикару. Это не последнее жуткое событие в Кубитати, узнать природу которого еще предстоит героям.
Небанальный хоррор, в котором пугает не столько традиционная жуть вроде призраков и ёкаев (хотя и их в достатке), сколько ощущение инородности и чуждости. Касается это не только монструозного «Хикару», но и самого Ёсики, который тоже нередко чувствует себя чуждым местному, крайне тесному сообществу, в котором все привыкли лезть в жизнь друг друга. В сверхъестественном он неожиданно находит куда более близкое, чем в окружении, — и это мощный символ, подкупающий зрителей. Загадка задана, остается дождаться, как все развернется дальше. С.С.
«Пойдем в караоке» и «Других таких нет»
«Karaoke Iko!», «Muchuu sa, Kimi ni»
Лето порадовало сразу двумя мини-сериалами по мотивам однотомников художницы Ямы Ваямы, восходящей звезды современной манги. Главное, что их объединяет, — атмосфера, свойственная работам Ваямы: добрый юмор и особый уют. Даже если по сюжету в тот или иной момент ожидаешь драму, этого не происходит. Наоборот, обе истории наполнены неожиданными «ламповыми» поворотами, которые на вес золота, когда хочется чего‑то по-доброму смешного и хорошего.
«Пойдем в караоке» — история дружбы школьника Сатоми и якудза Кёдзи, которая кажется чем‑то невозможным. Сатоми поет в школьном хоре, а Кёдзи нужно срочно научиться нормально петь, чтобы не облажаться на конкурсе караоке, который проводит его босс. «Других таких нет» — милые и трогательные зарисовки из жизни старшеклассников. Одна из них посвящена юноше, который постоянно делает всякие странности, чтобы разбавить повседневность, благодаря чему становится важной частью жизни окружающих. Вторая — повествует о парне, который буквально выглядит как персонаж из хоррор-манги Дзюндзи Ито, чем отпугивает от себя одноклассников. Однако и это не мешает ему завести лучшего друга. Ю.Т.
«Город»
«City the Animation»
Город под названием Город — где‑то эксцентричный, где‑то меланхоличный, порой невероятно гротескный, а иногда максимально реалистичный — становится главным героем шоу имени самого себя, сотканного из крошечных нитей судьбы своих обитателей.
Свежее творение студии Kyoto Animation состоит из множества ярких зарисовок, сквозь которые постепенно распознаются образы необычных персонажей. Стоит похвалить маниакальное внимание аниматоров к деталям — как нарисованным, так и смысловым, благодаря которым сериал становится настоящим глубоководным гротом для желающих погрузиться в японскую повседневность. Без специальных социокультурных сносок происходящее можно принять за бессмысленный театр абсурда, но на самом деле здесь скрыт многоуровневый юмор, выходящий далеко за пределы традиционных гэгов.
Тот случай, когда лучше не просто один раз увидеть, но еще и разок пересмотреть, чтобы полностью оценить образ Города. М.Б.
«Санда»
«Sanda»
14-летний Санда Кадзусигэ — обычный жизнерадостный подросток, чья розовощекая юность пришлась на 2080 год. К этому моменту в Японии настолько снизилась рождаемость, что детей оберегают как зеницу ока, кормят особо полезной едой и запрещают спать, чтобы они не выросли раньше времени. В таких обстоятельствах Санда получает ножевое ранение от соседки по парте Сиори Фуюмуры, которая откуда‑то узнала, что он потомок Санта-Клауса. Для парня эта информация становится откровением, как и способность обращаться высоченным боевым дедом из древних легенд.
Новогодний комедийный боевик о взрослении в антиутопии — достойный соперник для «Дандадана». Причем делает его та же студия Science SARU, взяв за основу мангу Пару Итагаки («Выдающиеся звери»). Вновь — с полной самоотдачей и сонмом визуальных находок: особенно сериалу идет приглушенная цветовая гамма с красным акцентом. Спусковым крючком для фантастических похождений служит детективная интрига: Фуюмура разыскивает подругу, к которой испытывает трепетные чувства. Каждый поворот сюжетных саней добавляет ярких красок в восприятие возраста — как взрослыми, так и детьми. Пока одни торопятся вырасти, а другие мечтают жить вечно (как заменивший себе почти все органы 90-летний директор), Санда осваивает родовые способности и по-новому смотрит на идею взросления. Когда внутри тебя живет подслеповатый, но могучий седой дядька — оно и неудивительно. А.Ф.
«Это путешествие»
«Zatsu Tabi: That’s Journey»
Тика Судзугамори — начинающая мангака. В свои восемнадцать она успела получить престижную премию, но с тех пор не смогла опубликовать ни страницы: все идеи заворачивает редактор. В попытках найти вдохновение девушка решает отправиться в спонтанное путешествие в одиночку: направление решают голоса в сети, а конкретное место — счастливый случай. Каждая поездка при этом приносит не только свежие эмоции, но и помогает глубже понять собственные желания.
Милый и размеренный иясикэйОт японского «лечебный» — жанр о целебной магии повседневной жизни. Не путать с жанром исэкай («другой мир»)., позволяющий виртуально посетить многие места в Японии. «Это путешествие» крайне точно иллюстрирует многочисленные неочевидные локации, с фотографической дотошностью воспроизводя достопримечательности. На текущий момент сериал еще и хорошо помогает понять диапазон цен: возможно, в будущем они будут нерелевантны, но сейчас, когда шоу едва завершилось, можно примерно представить, сколько стоит быть туристом в этой стране. С.С.
🐼 12 персональных фаворитов (в алфавитном порядке)
«Ветролом», 2-й сезон
«Wind Breaker»
Харука Сакура продолжает обосновываться в боевитом образовательном учреждении «Ветерок». Он с друзьями только-только разобрался с соперничающей бандой «Львиная голова», как пришла новая напасть — группировка Keel, члены которой не гнушаются даже самыми грязными и опасными методами. Но беда не приходит одна: скоро Харука столкнется с угрозой, по сравнению с которой меркнут любые окрестные бандформирования.
«Ветролом» продолжает начатое в первом сезоне, но с рядом мощных апгрейдов. Изменился подход к экшн-сценам и демонстрации боевой хореографии, благодаря чему схватки смотрятся очень кинематографично. Удачным оказалось и введение новых персонажей: Тасуку Цубакино — ярчайшая звездочка продолжения — так и норовит зациклить все внимание на себе. Контраст между боевиком и драмой стал отчетливее: «Ветролом» все еще полагается на силу флешбэков, но работа с внутренними конфликтами персонажей теперь тоньше, и эмоциональные моменты ничуть не уступают боевым.
Интересно, сможет ли студия Clover Works развить успех еще дальше, но прямо сейчас приключения Харуки Сакуры — один из самых интересных проектов о боевых школьниках. М.Б.
«Мобильный воин Гандам: GQuuuuuuX»
«Kidou Senshi Gundam: GQuuuuuuX»
Одногодичная война завершилась безоговорочной капитуляцией Земной Федерации. Благодарить за это стоит лейтенант-коммандера Чара Азнабля, который как нельзя кстати смог заполучить прототип «Гандама» — новейшей мехиМеха (от англ. mechanism) — жанр аниме и манги о больших человекоподобных роботах, а также сами роботы в таком аниме. землян. Спустя восемь лет после победы Зиона покоя в мире все еще нет: тут и там регулярно вспыхивают стычки между сторонами. На этом фоне процветают «клановые войны» — подпольные бои, в которых смельчаки сражаются на списанных боевых машинах. Среди участников под псевдонимом Матю скрывается школьница Аматэ Юдзуриха, в которой случайно обнаружились недюжинные способности к управлению боевыми роботами. Пару ей составляет Сюдзи, загадочный юноша, пилотирующий «Красный Гандам» — машину, в прошлом принадлежавшую Чару.
Крайне смелое переосмысление классического «Гандама» образца 1979 года — в той версии, как мы помним, одногодичная война закончилась противоположным образом. Без знания оригинала смотреть можно, но есть шанс потерять больше половины шарма сериала. Рассматривать «Джи-квакс» (так читается подзаголовок) стоит в качестве эдакого ребилда, ведь руку в качестве сценариста трех серий к нему приложил Хидэаки Анно. С.С.
«Монолог фармацевта», 2-й сезон
«Kusuriya no hitorigoto»
Маомао, родная дочь гениального стратега и приемный ребенок не менее одаренного врачевателя, продолжает службу при дворе императора. Благодаря сочетанию отзывчивости, острого ума, непосредственности и импульсивности, аптекарша с завидной регулярностью оказывается в самом центре августейших интриг. А заговоров, многолетних тайн и затаенной злобы во внутреннем дворце даже больше, чем служанок и евнухов.
Второй сезон экранизации популярного веб-романа Нацу Хьюги продолжает делать то, что у сериала выходит лучше всего, а именно: аккуратно смешивать наиболее удачные жанровые оттенки. Взгляд ласкают закатные дворцовые панорамы, остросюжетную жилку щекочут детективные расследования, а сердце согревает то затихающая, то пускающаяся в галоп амурная линия. Прелесть «Монолога» как раз в этой пленительной эклектичности, подкрепленной уверенной режиссерской работой Норихиро Наганумы (во втором сезоне пару ему составил бывший аниматор Акинори Фудэсака), и, конечно, голосе Аой ЮкиСэйю и певица, лауреатка премии Seiyu Awards (2012). Озвучивала Маомао в «Монологе фармацевта», а также Мадоку из «Девочки-волшебницы Мадоки», Люси из «Киберпанка: Бегущие по краю» и Диану из «Семи смертных грехов».. В этом году к достоинствам аниме добавился удивительно прилипчивый опенинг от Риры Икуты — вокалистки дуэта Yoasobi. М.Б.
«Ночь живых кошаков»
«Nyaight of the Living Cat»
В две тысячи энном году Землю охватила мявдемия. Загадочный вирус, как‑то связанный с секретными экспериментами в лаборатории, превращает людей в кошек, если те контактируют с инфицированными зверьками. Ни одно правительство не оказалось способным дать отпор пушистым любимцам, которые начали сбиваться в огромные стаи и настойчиво ластиться ко всем представителям homo sapiens. Среди немногих выживших есть загадочный сотрудник котокафе Кунаги, который ничего не помнит о прошлом, но очень уж хорошо осведомлен о классификации и повадках котеек.
Мимимишный конец света по манге человека (или кота?) с псевдонимом Hawkman снял легендарный Такаси Миикэ, еще в 2023-м дебютировавший как аниме-режиссер с экранизацией видеоигры «Онимуся». Бюджетную анимацию от студии OLM («Покемон», «Монолог фармацевта») во многом компенсируют забавные ситуации и кавайность главных виновников бедствия. «Ночь живых кошаков» изобилует каламбурами и цитатами из классики фильмов о выживании (от, понятно, Ромеро до «Сияния», «Безумного Макса» и «Ходячих мертвецов»). Вряд ли аниме будут вспоминать в том самом две тысячи энном году, но в ближайшие несколько лет оно точно согреет немало отчаявшихся зрительниц и зрителей. Вдобавок особое внимание здесь уделяют рассказам о кошках и их повадках — как в ходе основного сюжета, так и небольших сценах после титров. А.Ф.
«Обычный роман в Коулуне»
«Kowloon Generic Romance»
Рэйко Кудзираи живет и работает во Втором Коулуне — воссозданном легендарном городе-крепости, самом густонаселенном месте в мире. Девушка работает риелтором и пытается разгадать, в чем именно может заключаться прелесть места обитания, и ей в этом помогает коллега Хадзимэ Кудо. Однажды Кудо спросонья целует Рэйко, явно ее с кем‑то путая, после чего девушка обнаруживает в столе Хадзимэ фотографию, на которой запечатлена она сама, и понимает, что решительно ничего не помнит о своем прошлом.
«Обычный роман» на деле совсем не обычный — это увлекательнейший детектив с необычной тайной и щепоткой романтики. С первых же серий интрига начинает закручиваться удивительным образом, постоянно подкидывая все новые повороты. Все это сопровождается интересным визуалом с необычным эффектом: цветовая гамма теплеет в ностальгические моменты, вызывая стойкие ассоциации с аниме 1990-х. С.С.
«Поднятие уровня в одиночку», 2-й сезон
«Solo Leveling»
В мире, где в любой момент могут открыться врата, кишащие демоническими ордами, Сон Чжин У отправляется в одиссею. Ко второму сезону из «самого слабого оружия человечества» он вымахал в сильнейшее существо на планете. Лихо раскидывая одного монструозного предводителя за другим, Чжин У берется за самую сложную миссию. Его призывают на совместную корейско-японскую операцию по освобождению острова Чеджу, где чудовища настолько эволюционировали, что угрожают существованию целым государствам.
В первом сезоне неуверенному в себе протагонисту приходилось отвечать на каверзные вопросы от Фридриха Ницше и Федора Достоевского. В сиквеле чудо-хённимКорейское обращение, примерный аналог «братишки» — так главного героя называет Ю Чжин Хо. «Поднятие уровня в одиночку» снято по корейскому веб-роману и вебтуну. лишился внутреннего конфликта и силится компенсировать потерю экшном. Получилось лишь отчасти: наблюдать за столкновениями Чжин У с чудищами — умеренно увлекательно, а фирменное «Восстань!» никогда не надоедает. Впрочем, сердце лелеет надежду, что в сезоне под номером три охотнику удастся найти достойный вызов. М.Б.
«Полное исследование»
«Zenshuu.»
После стремительного карьерного взлета — от вчерашней студентки до главной режиссерки аниме — Нацуко Хиросэ сталкивается с кризисом: ни одна линия в раскадровке полнометражного дебюта ее не устраивает. Решив поискать вдохновение в фильме «Сказание о погибели», который и подтолкнул Нацуко заняться мультипликацией, она не замечает, что студийная еда просрочена. Последнее, что Хиросэ видит в реальном мире, — некролог постановщицы любимого аниме детства. К добру или худу, жизнь девушки не обрывается — ее переносит в мир «Сказаний о погибели», чей сюжет она магическим образом может исправить. Достаточно нарисовать подходящий девайс или создание, чтобы спасти жителей фэнтези.
Оригинальная производственная комедия студии Mappa («Человек-бензопила», финал «Атаки титанов»), снятая молодой постановщицей Мицуэ Ямадзаки («Спой мне „Yesterday“»). Оказавшись в мире любимого фильма, Нацуко изучает геройские типажи («рыцарь», «единорог-бабник», «отстраненная эльфийка»), видит переклички с реальным миром и отдается угару фанфикшна, призывая на голову зла, например, помесь сервала и рестлера луча-либре. Увы, насмешки над фэнтези и исэкаями тут довольно поверхностны, как и рассказ о труде аниматоров (это «Руки прочь от кинокружка!» очень на минималках), зато концепт выкручивается довольно остроумно. Каждый проект как конец света, а выполненный к дедлайну компромисс — лишь способ его отсрочить. А.Ф.
«Рок — женская скромность»
«Rock wa Lady no Tashinami Deshite»
Когда мать вышла замуж за представителя влиятельной фамилии Судзуномия, Лилису определили в элитную женскую академию Осин, где она изо всех сил пытается соответствовать идеалам истинной леди. В действительности же девушку интересуют рок-музыка, поп-культура и сладкое, но плебейские увлечения приходится оставить в прошлом, чтобы аристократическая жизнь матушки и честь новой семьи не пострадали. Мгновенно став одной из самых уважаемых студенток, Лилиса знакомится с не менее популярной Отохой Куроганэ, у которой есть небольшой секрет. После занятий она выпускает пар за игрой на барабанах, прячась от посторонних глаз в старом здании академии. Гитары, к (не)счастью Судзуномии, там тоже есть.
Истории герл-бендов сейчас в моде: только за последние годы вышли «Рок-тихоня!», «Медуза не умеет плавать в ночи» и «Плач девичьей группы», не говоря о франшизе «Зомбилэнд: Сага». Экранизация манги Хироси Фукуды уверенно занимает место наряду с последними хитами, цепляя балансом комедии и драмы, изящества и бунта, двумерной анимации и CGI (все музыкальные сцены нарисованы при помощи технологии захвата движения, за которой скрывается группа Band-Maid). Контраст старомодных представлений о женственности и все более популярного в мире тропа женской ярости задает лихой ритм остальным сюжетам, где героини ссорятся, ищут себя и пытаются не спалиться за запретным увлечением. А.Ф.
«Тацуки Фудзимото: 17-26»
«Tatsuki Fujimoto 17–26»
До того как прогреметь на весь мир с «Человеком-бензопилой», Тацуки Фудзимото успел отметиться рядом интересных работ, заслуживших меньше внимания. На волне успеха это начали активно исправлять: сначала добрались до обласканной всеми «Оглянись», а теперь и до ваншотов (цифры в названии означают возраст автора на момент их рисования и написания), к адаптации которых подошли довольно творчески.
«17–26» — альманах, в котором меняется не только визуал, но и авторский состав. Результаты предсказуемо неоднородные, но всегда увлекательные — в общей мешанине довольно легко найти что‑то для себя, будь то драма семейных отношений в истории «Старшая сестра младшей сестрички» или безумная комедия «Два цыпленка во дворе». Фанаты могут смотреть «17–26» еще и как хронику вынашивания знакомых идей: например, в «Пророчестве о Наюте» фигурирует ранняя версия одноименной героини из «Человека-бензопилы-2» (который еще не скоро доберется до экранов и пока остается исключительно в манга-формате), а Сикаку из «Квалификации» многое роднит с будущей Макимой. С.С.
«Увидимся завтра на фудкорте»
«Food Court de, Mata Ashita»
Очаровательный мини-сериал о дружбе, в котором на первый взгляд не происходит ничего, а по итогу — абсолютно все самое важное.
Две непохожие героини-старшеклассницы Вада и Ямамото каждый день после уроков проводят время на фуд-корте в торговом центре, где просто общаются друг с другом. Вада всем в классе кажется обычной скучной зубрилой, но на самом деле она крайне эмоциональная и немного капризная девушка-отакуЯпонский аналог слова «гик»: человек, чем‑то активно увлекающийся (например, аниме и мангой, но не обязательно)., которая с ума сходит по любимому персонажу из мобильной игры. Ямамото выглядит как модница-гяруГяру — японская субкультура, зародившаяся в 1990-х годах. Ее представители любят яркую и экстравагантную одежду, пользуются автозагаром, осветляют волосы и ярко красятся., неприступная оторва, но и она совсем не та, какой всем кажется: эта спокойная и рассудительная старшеклассница занимается на фуд-корте английским языком, чтобы исполнить мечту посетить Америку. В процессе общения между героинями постепенно зарождаются дружеские отношения, включающие в себя поддержку и принятие друг друга. Аниме состоит только из их разговоров — смешных и порой грустных, но близких любому зрителю. Ю.Т.
«Энн Ширли»
«Anne Shirley»
Роман Люси Мод Монтгомери «Аня из Зеленых Мезонинов» занимает особое место в японской культуре. Он повлиял на развитие так называемых романов для девушек, многие из которых иллюстрировали авторы манги, а еще в истории аниме важное место занимает аниме-экранизация романа «Энн из Зеленых Крыш» 1979 года, над которой трудились Хаяо Миядзаки и Исао Такахата. «Энн Ширли» — новая экранизация известного произведения от режиссера Хироси Каваматы, ничуть не уступающая своим предшественникам.
В центре увлекательной истории — сиротка Энн и ее жизнь в новой семье пожилых брата и сестры — Мэттью и Мариллы Картберт из Зеленых Мезонинов. Энн воспринимает окружающий мир как нечто волшебное и замечательное: обожает природу, фантазировать и мечтает завести настоящих друзей. И кажется, что эта девочка способна своим ярким характером и искренностью менять людей вокруг себя. Новый сериал не постранично следует книге, развитие сюжета может показаться местами поспешным (особенно в сравнении с сериалом 1979 года), но, если не придираться, это очень качественное и красивое аниме. Ю.Т.
«Яйба»
«Shin Samurai-den Yaiba»
Подросток Яйба Куроганэ одержим боевым фехтованием кэндо и готов сутками напролет тренироваться с бамбуковым мечом, чтобы стать величайшим самураем в истории. Воспитанный в джунглях чилловым батей Кэндзюро и постигший искусство клинка в компании дружественных тигра и грифа, он внезапно оказывается в Токио, где тут же отправляется на поиски могучих противников. Волею судеб паренек обнаруживает первого из них в ближайшей школе — это невозмутимый старшеклассник Онимару, национальный чемпион по кэндо, который поначалу игнорирует мелкого выскочку, но, потерпев досадное поражение (он его укусил!), превращается в натурального демона. Их противостояние будет — подождите-подождите — легендарным.
По-хорошему олдскульное аниме студии Wit («Семья шпиона», начало «Атаки титанов»), основанное на ранней манге Госё Аоямы, который после «Яйбы» взялся за «Детектива Конана». В дизайне и наиве серии заметно влияние «Драконьего жемчуга» (впрочем, прямой вдохновитель — «Меня зовут Тэппэй»), но главный козырь сериала — неожиданно скрупулезная работа мультипликаторов (среди прочих постановщика «Моба Психо 100» Такахиро Хасуи и режиссерки анимации Ацуко Нодзаки, в чьем послужном списке «Рейтинг короля», «Великий притворщик» и «Аполлон: Дети на холме»). А.Ф.