Дель Торо, Бигелоу и Баумбах сняли для Netflix новые фильмы. Но вряд ли они вас обрадуют

Однако самое страшное начинается при посадке в парижский поезд. Тогда фильм превращается в ночной кошмар всех французов: «Же ма пель круассан».Фраза «Je m’appelle croissant» переводится с французского как «Меня зовут круассан», что является шуткой, так как круассан — это французская выпечка, а не имя. Сочувствующая звезде свита в лице Адама Сэндлера и Лоры Дерн удивляется отваге Джея Келли: сесть в поезд к простым людям! Ну а дальше случается совсем непростительное: разные европейские артисты выходят с национальными шаржами. Ларс Айдингер изображает стереотипного немца, а Альба Рорвахер — итальянку. Роль с поворотом внутри, чтобы актера не воспринимали как улыбающуюся и излучающую энергетику хорошего парня картонную фигуру у кофейного стенда, вероятно, была задумкой Баумбаха. Однако, когда актер присаживается на диван и вспоминает, как он оказался в сумрачном лесу, — худший из возможных вариантов, потому что это сумрачный лес штампов.