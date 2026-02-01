Период «Полураспада»: 8 российских сериалов, которые мы будем смотреть в новом сезоне

Визуальные эффекты все еще на невиданном для наших сериалов уровне, но больше всего радует, что «Кибердеревня» не растеряла зубастости юмора. Больше всего в этом плане удалась первая серия, отпускающая шпильки в адрес особенностей национальной тюрьмы. Вторая, издевающаяся не то над москвичами, не то над московскими релокантами, впадающими в экзистенциальный шок от дефицита тыквенного латте за пределами МКАДа, кажется чуть попроще: тут и мишень уже много раз продырявленная, и оптика юмора неуловимо напоминает сериал «Два холма». Но это все еще забавно, красиво и нескучно. Если вам понравился прошлый визит в «Кибердеревню», то нет ни единой причины не заехать сюда снова.