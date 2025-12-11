Детективы

Третьи «Достать ножи»: продолжение детективного хита, которое выше всяких похвал

Фото: Netflix
12 декабря на Netflix выходит «Воскрешение покойника» — седьмой фильм Райана Джонсона и третье дело частного сыщика Бенуа Блана в детективной серии «Достать ножи». Наш человек в LA, режиссер и кинокритик Дима Барченков, уже посмотревший картину, рассказывает, как Джонсону удалось снять свою самую совершенную работу и, возможно, лучший фильм года.

Этот материал впервые был опубликован на «Афиша Daily» 17 ноября 2025 года.

«Сценарное дело невыносимое», — усмехается Райан Джонсон со сцены одного из лос-анджелесских показов и признается, что десять месяцев переписывал новое расследование частного сыщика Бенуа Блана (Дэниел Крейг). Сначала подозреваемые не сходились в одной истории, затем шесть разных версий уже самого преступления спорили между собой. Нарастающее давление — в отягчающих обстоятельствах: к третьему фильму за Джонсоном закрепился статус мастера детективного жанра. Его «Достать ножи» стал «Убийством в Восточном экспрессе» и «Смертью на Ниле» для моего поколения. А те, кто в ранние годы посмотрел его фантастику «Петля времени», записались в ее фанаты с первого кадра фильма. 

Вернемся, впрочем, к десятку блокнотов, которые буквально исписал режиссер, когда придумывал «Покойника». С уверенностью можно сказать, что килограммы бумаги стоили каждого выверта этого худанита. «Воскрешение покойника» — одновременно умнейший детектив, без преувеличения блестящая психологическая драма и очевидный аргумент в пользу того, что вместе с М.Найтом Шьямаланом, Дэвидом Финчером и Пак Чхан Уком Джонсон как никогда близок к статусу нового Альфреда Хичкока.

© Netflix

Если «Улика» и сериал «Коломбо» подпитывали первую часть «Достать ножи», а «Последний круиз на яхте „Шейла“» и адаптации «Смерти на Ниле» и «Зла под солнцем» вдохновили на «Стеклянную луковицу», то «Покойника» Джонсон вырастил из традиции «невозможных преступлений». Главный алмаз в этом поджанре — «Три гроба» Джона Диксона Карра, выдающегося, но недооцененного современника Агаты Кристи. Список прочих вдохновителей, от классиков готики типа Эдгара Аллана По до той же Кристи, режиссер демонстративно читает прямо с экрана, словно это список очередного книжного клуба Опры Уинфри. А Гилберта Кита Честертона и его детективы про отца Брауна и вовсе цитирует в фильме. 

«Невозможное преступление» всегда начинается одинаково: маленькая закрытая комната, один человек, короткий промежуток времени — и неизбежное убийство.  Но прежде чем мы туда попадем: глаза Дэниела Крейга, кипа исписанных листов, теплый камин и… тишина. На целых сорок минут Блан уступает фильм молодому священнику Джаду (Джош О’Коннор из «Претендентов»). За пылкий нрав и удар по носу вышестоящего чина его переводят в крошечный городок на Восточном побережье США (cнимать, правда, Джонсон отправился на родину жанра — в Великобританию). Приходом Джада руководит не менее неприятный монсеньор Уикс (Джош Бролин) — человек, натравливающий паству на ближнего своего. Во время пятничной мессы Уикса, собственно, и убьют в той самой закрытой комнате. Так перед нами и возникает «невозможное убийство» — и по закону жанра на пороге церкви вскоре появится Бенуа Блан.

© Netflix

Однако «Воскрешение покойника», прежде всего, история отца Джада, фильм улыбчивого актера-хамелеона О’Коннора (если бы картину показывали в Каннах, ей бы обязательно после этого аплодировали минут тридцать) и, конечно, самого Джонсона, выросшего в консервативной протестантской семье, но мыслящего либерально и давно от церкви далекого. Все вопросы, мучившие его годами, он разбил на шесть подозреваемых, словно Волан-де-Морт на крестражи. Каждый из них преклонялся перед Уиксом, но втайне имел с десяток причин его ненавидеть, а значит и мотив. 

Это делает детектив почти совершенным, а его психологическую или даже религиозную драму — полной оттенков и нюансов, вылезающих на передний план. Неслучайно появление Блана сопровождается его яростной словесной дуэлью с Джадом.

Джонсон рос в штате Колорадо: там солнце во время дождя появляется и исчезает, словно по щелчку пальцев. В сцене конфронтации он вместе со своим постоянным оператором Стивом Йедлином впервые использует этот «колорадо-прием»: свет в кадре буквально отражает динамику диалогов. Повторят гении этот трюк за фильм несколько раз. Да и остальные части визуальной ткани триквела «Достать ножи» работают не менее четко: показанные через витражи флешбэки, умные внутрикадровые склейки, смелые зумы, которыми на площадке оперировал сам режиссер, и выверенный монтаж — обратите внимание, например, как и в какой момент фильм заявляет свое название. Иными словами, в управлении зрительским вниманием и саспенсом как его громадной составляющей Джонсон действует хирургически точно — превращаясь в современного мастера триллера, поэта готики, и, как ни странно, иронии. Баланс между комедией и практически хоррором у него такой же, как в «Прочь» и «Мы» Джордана Пила, а язык хичкоковских «Птиц» и «Психо» сидит у него на подкорке.

© Netflix

Но давайте забудем о практической киномагии. «Зритель приходит за загадкой, но остается ради персонажей», — напоминает Джонсон. В этом он верен себе всегда, будь то трагедия Леи Органы в «Последних джедаях», путь к человечности наемника из «Петли времени» или поиск веры отцом Джадом. В «Покойнике» есть сцена — торжество режиссерской манипуляции, — когда Джад, увлекшись расследованием, получает звонок и за последующие десять минут его жизнь рушится так стремительно, что он оказывается вынужден буквально заново изобрести себя на наших глазах, как и мы сами, получившие здесь не только детектив, но и приглашение на мессу, где вместо проповеди задают вопросы, не чтобы подчинить, а чтобы начать дискуссию. С этим же пригласительным билетом вы войдете и на сеанс, пожалуй, лучшего фильма года, вашего нового любимого кино, удовольствие от которого хочется испытать не один раз. 

