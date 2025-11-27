«Крипер»: дачный ужастик Осгуда Перкинса, раскрывающий его чистый талант хоррор-мейкера

Один из главных хоррор-мейкеров нашего времени Осгуд Перкинс в середине 2023 года остался без дела из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров. Работа над «Обезьяной» по Стивену Кингу встала на паузу, но кинематографист решил не терять времени зря и отправился в Канаду, вооружившись местными актерами и сценаристом, чтобы снять низкобюджетный хоррор, не выходя за пределы одного загородного дома. Стоит сразу оговориться, что сценарий канадца Ника Лепарда («Хищные твари») — не бог весть что: по большому счету в нем нет сюжета, помимо шаблонной последовательности «пара приезжает в дом — в доме есть зло — зло убивает». При этом диалоги часто такие механические и скомканные, что большая часть фильма состоит из атмосферных пролетов камеры, а также неловких пауз и медленных переглядываний героев. Последних играют звезды даже более скромной величины, нежели обычно у Перкинса: третий по популярности Сазерленд — чуть ли не впервые в главной роли, да Татьяна Маслани, талант которой кто-то впервые за долгое время оценил по достоинству.