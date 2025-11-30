Подобно «Очень странным делам» «Зверополис» вышел девять лет назад, и, как и «Дела», состоял из огромного количества цитат. Только если «Stranger Things» были пастишем к фантастике и хоррорам 1980-х , «Зверополис» в первую очередь пародией на полицейские бадди-муви , которые тоже пышным цветом расцвели в восьмидесятые: «48 часов», «Смертельное оружие», «Красная жара»; не обошлось, впрочем, и без аллюзий на «Крестного отца». Революционным решением было также подружить лиса и крольчиху, хищника и травоядную, преступника и полицейскую — после расистской «Песни Юга», которую «Дисней» нынче стремится не показывать, «Зверополис» стал серьезным шагом вперед в отношениях семейств псовых и зайцевых. В сиквеле их броманс выходит на новый, можно даже сказать романтический, уровень, но не будем спойлерить, благо в мультфильме есть на что посмотреть, помимо их ромкомовой арки.