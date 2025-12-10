Что смотреть в кино: хоррор про Санту, французский тру-крайм и перевыпуск «Стиляг»

Спустя всего год самая милая котосемья возвращается на большие экраны, но есть нюанс. В отличие от «Моря приключений» и «Зимних каникул», «Путешествие во времени» — не полный метр, а альманах из нескольких, ранее не показанных короткометражек. Вынесенная в название — последняя. Устроившись поудобнее на диване папа Котя, мама Кисуля и их детки Коржик, Компот и Карамелька отправятся назад в прошлое, а в ходе их захватывающих приключений выяснится, что даже коты думают о Римской империи ! Помимо этого в альманахе есть смешные пародии на «Черного лебедя», «Остров сокровищ», «Мумию» (без мумий) и еще несколько добрых историй про дружбу, семью и, конечно, печеньки. Миу-миу-миу. Е.Т.