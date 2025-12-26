Чебутино в Простоквашино: оцениваем 3 новогодние киносказки (в «батях»!)

Какая сказка занимательнее?
«Буратино»
Три элегантных таракана плывут к черепахе Тортилле (Светлана Немоляева). Они выпрашивают у нее чудо для папы Карло (Александр Яценко), в каморке которого и живут существа. Однако черепаха отказывает («Не у каждого в жизни должно быть чудо»), а когда Тортилла засыпает, дерзкий таракан Антон (голос Антона Шастуна) выкрадывает у нее золотой ключик. План удается осуществить, но последствия оказываются непредсказуемы.
Волшебный предмет оказывается у папы Карло, который открывает ту самую дверь за нарисованным камином и загадывает желание: когда-то они с женой мечтали о сыне, и магическая энергия преподносит Карло говорящее полено. Старый шарманщик выстругивает из него мальчика с деревянным носом, имя которого — Буратино, — как и кусок дерева, возникает прямо из воздуха.
Однако встраиваться в систему местного образования Буратино не спешит. Его, как и в оригинале, больше увлекает театр, точнее, комедия дель арте. Наивный паренек попадает в лапы Карабаса-Барабаса (Федор Бондарчук) и его труппы, после чего ему предстоит разгадать темные секреты этого дельца, столкнуться с котом Базилио (Александр Петров) и лисой Алисой (Виктория Исакова), достать для Карло сотню курток и даже переродиться.
В отличие от сказки Алексея Толстого к деревянному мальчику тут буквально приклеивается клеймо жертвы. С ним не играют погодки, ему не доверяют в театре, и, по мнению самого Буратино, он не заслуживает даже любви Карло, ведь паренек променял подаренную отцом азбуку на билет в театр. А еще повелся на уговоры Базилио и Алисы, превратившись буквально в безмозглую куклу.
«Чебурашка-2»
Прошел год после событий первого фильма, когда в доме сочинского садовника Гены (Сергей Гармаш) обнаружилась неведомая ушастая зверушка, которая сама себя нарекла Чебурашкой. Маленькое и смешное существо вступило в подростковый возраст, после чего Чебурашка из объекта умиления превратился в безответственного бунтаря, который не думает о последствиях и не знает о границах дозволенного. Из-за этого Гена периодически превращается в огромного и злого крокодила — нечто среднее между Халком и доктором Куртом Коннорсом из киновселенной «Марвел».
Дело в том, что у мужчины с воспитанием детей всегда было не очень, поэтому и с Чебурашкой наладить коммуникацию не получается — Гена может только рычать и ворчать. Возникают и другие неожиданные проблемы: оказывается, дом, в котором Гена жил несколько десятилетий, планируют снести, а на его месте построить парк аттракционов. Парком занимается Римма, местная Шапокляк (Елена Яковлева), со своим помощником Ларионом (Дмитрий Лысенков). Не зная об этом, Гена просит ее помочь, после чего Римма передумывает сносить дом. Но на этом настаивает Ларион — между ним и молодым Геной (Артем Быстров) когда-то был конфликт, повлиявший на психику первого. Собственно, во флешбэках раскрывается немало деталей жизни Гены и его будущей супруги, а также Лариона и его отца (с ним связан целый сюжетный твист).
Таким образом, в сюжете раскручивается сразу несколько семейных драм, а перед героями ставится сразу несколько дилемм: взрослеть или оставаться ребенком, простить или пестовать старые обиды, научиться проговаривать беспокоящие вещи или множить их в агрессивной форме. Почти «Битва за битвой» или, если упрощать, психотерапия для чайников.
«Простоквашино»
Дядя Федор (Роман Панков) предоставлен сам себе — родителям не до воспитания сына. Папа (Павел Прилучный) занят ремонтом «запорожца» (машина, как и в одноименном мультфильме, располагается прямо в квартире многоэтажного дома). Мама (Лиза Моряк) в работе и домашних хлопотах — женщина мечтает об отпуске, в который не уходила пять лет. И вот мальчик, чье имя, а точнее, приставка «дядя» к нему — «семейная шутка», знакомится в подъезде с говорящим котом Матроскиным, который, согласно канону, учит парня правильно есть бутерброд («Колбасой вниз, так вкуснее»). В доме коту, по мнению родителей, не место, поэтому Дядя Федор берет в охапку чемодан, пушистого товарища и отчаливает на автобусе в глухую деревню Простоквашино.
Родителей, которые собираются ехать в отпуск раздельно, парень вводит в заблуждение: отцу говорит, что полетит на самолете с матерью; маме сообщает, что поедет на поезде с отцом. Поэтому персонажи Прилучного и Моряк обнаруживают исчезновение подростка только по прибытии на юг. Тем временем Дядя Федор с Матроскиным встречает в Простоквашино говорящего пса Шарика и подозрительно навязчивого почтальона Печкина (Иван Охлобыстин).
И первоисточник, и фильм Сарика Андреасяна построены как истории взросления, в центре которых конфликт подростка с родителями (к слову, все они, как и семейство Уизли из «Гарри Поттера», рыжие). Корни противоречий растут из-за отсутствия личных границ Дяди Федора, его желания обзавестись собственным житейским опытом, а не чужим, который навязывают ему папа с мамой.
Скажем, отца Дяди Федора в поезде домогается проводница. Родителей в Сочи везет таксист (камео самого Андреасяна), а в отделении полиции их встречают новые персонажи: Тимур и Хасик. Герои ведут себя карикатурно, если не сказать по-идиотски, будто сбежали из комедии «Непосредственно Каха». Изменился и характер Печкина: он настойчиво напрашивается в гости к Дяде Федору, чтобы отведать конфет. Если это намек на необычные наклонности почтальона, то возникает вопрос к рейтингу картины.
Как это выглядит?
«Буратино»
Визуал новой картины Игоря Волошина — ее сильная сторона. Чего только стоит Виталия Корниенко в роли Буратино в костюме с технологией захвата движения! Да, вы не ослышались: девочка сыграла мальчика. Видимо, это верхняя граница допустимого, так как под какую-либо пропаганду такой ход не подпадает. С одной стороны, герой более чем реалистичен, чтобы не допускать в его отношении ряд условностей. С другой — в его движениях и мимике присутствует доля искусственности, которая в некоторые моменты вызывает легкий когнитивный диссонанс. В общем, к изображению деревянного мальчика придется привыкнуть. Хотя двойственная природа нового Буратино как раз метафора его инаковости.
Буратино выглядит ровно так, как себя ощущает — существом на границе двух миров, живого и неживого. Впрочем, мотив того, как стать «настоящим мальчиком», который был у Карло Коллоди в «Пиноккио» и в адаптации Толстого, в фильме отсутствует.
Декорации итальянского городка, построенного в кинопарке «Москино», как и костюмы, сделанные главным сказочным художником последних лет Надеждой Васильевой, не вызывают особых нареканий. Заметно, что на создание антуража не поскупились — сюда, вероятно, ушла и львиная доля бюджета. Чего не скажешь о музыке: многие композиции Алексея Рыбникова, который писал музыку к «Приключениям Буратино» (1975), исчезли, а у некоторых изменились слова.
С актерскими работами в новом «Буратино» все не так гладко. Если Александр Яценко блистает в роли отца, то Федор Бондарчук в образе Карабаса-Барабаса — ничем не примечательный злодей с комплексом недолюбленного ребенка (это не говорится прямо, но намеки имеются). Александр Петров и Виктория Исакова выразительны, пусть линия Базилио и Алисы существенно сокращена. Анастасии Талызиной, Марку Эйдельштейну, Рузилю Минекаеву и Степану Белозерову не повезло: Мальвина, Артемон, Арлекин и Пьеро появляются в фильме буквально на 15 минут, едва ли хоть как-то раскрываясь.
«Чебурашка-2»
Визуальная стилистика сиквела несильно отличается от оригинала. Все те же цветастые декорации, панорамы российского юга и пролеты над горами. Ко всему этому добавились лесные прогулки, которые выглядят как ВИП-тур по горной тропе на курорте «Роза Хутор» (у Риммы с собой «целый ресторан» в лице помощников и модных шатров), и жуткий дом охотника-живодера, напоминающий дом ведьмы в лесу из фильма «Гретель и Гензель» Осгуда Перкинса.
Внешний вид Чебурашки оставляет желать лучшего. Кажется, что художники, как принято говорить в этой киновселенной, просто «чебурахнулись». Облик чудо-зверушки по-прежнему вызывает как минимум двоякое ощущение: Чебурашка где-то, наверное, милый, но вместе с тем доверия не вызывает. Так вполне мог бы выглядеть монстр-аниматроник из хоррора «Пять ночей с Фредди».
На фоне Чебурашки анимационная трансформация Гены из человека в зверя смотрится исключительно в комедийном ключе. Из сюжета не до конца понятно, в действительности ли это происходит или мы смотрим на Гену-крокодила только глазами Чебурашки. В некоторых эпизодах трансформация случается в присутствии третьих лиц — кажется, что для них ничего не случилось и все происходящее в порядке вещей. Да и большой ценности в этом превращении нет, разве что укрепить связь между игровым «Чебурашкой» и советским мультфильмом, где Гена сразу был крокодилом.
«Простоквашино»
Описать визуал нового «Простоквашино» можно выражением «синтетический реализм». С одной стороны, перед нами условные 1970-е: с ларьками, где можно купить цветы, автобусными остановками в ретростиле, цветастыми обоями и советской мебелью в малоэтажных домах Москвы и заборами, что покосились от усталости в эпоху застоя. С другой — компьютерные говорящие животные на экране смотрятся как инородные элементы. Матроскин, Шарик и все остальные (в дальнейшем на экране появятся корова, теленок и галчонок по кличке Хваталка) словно прибыли в мир Дяди Федора из какого-то другого кино. В определенный момент вообще начинаешь сомневаться в их существовании.
В «Кто подставил кролика Роджера?» или «Космическом джеме» существование мультяшных персонажей в реальном мире не вызывало отторжения: во-первых, это было оправдано сюжетом; во-вторых, вокруг этой дихотомии строились многие гэги. В «Простоквашино» говорящие животные рядом с живыми актерами выглядят скорее крипово.
Насколько глубокие темы поднимаются?
«Буратино»
Сказка Алексея Толстого и экранизация 1975 года обращаются к классическому тропу взросления. Фильм Игоря Волошина как бы тоже, но немного с другого ракурса. Новый «Буратино» разрушает романтизированные взгляды папы Карло. На вопрос мальчика, почему он должен ходить в школу, шарманщик отвечает: «У тебя есть для этого способности. У нас в роду никто не учился в университете, а ты сможешь после школы».
Но для чего это Буратино, непонятно. Он видит, как добиваются успеха другие ребята, играющие в театре. Мало того, учеба и труд для них не в приоритете. Артистизм и пробивной нрав — вот что делает жизнь наполненной и яркой. Поговорив с отцом, Буратино без всяких споров остается в театре. Во-первых, он чувствует вину (необоснованную, но до конца истории мальчик об этом не узнает) за то, что променял азбуку на билет в театр. Во-вторых, Карло в фильме (и это важное отличие от оригинала) связан с Карабасом-Барабасом договором. Наконец, вера Буратино в успех — способ заработать отцу на «сто курток».
Еще одна немаловажная тема нового «Буратино» — эксплуатация детей и подростков. Если посмотреть на Карабаса-Барабаса из 2025 года, то перед нами без малого Джеффри Эпштейн. Среди его потенциальных клиентов — тот самый Тарабарский король, на прием к которому он приходит в финале. Ну а подростки, что трудятся в спектаклях, — разменная монета.
Игорь Волошин подталкивает к размышлению о классовом неравенстве, которое тонко интегрировано в сказочный нарратив.
Меняется отношение Буратино и к папе Карло. От первоначального чувства вины деревянный мальчик приходит к потребности не просто быть нужным отцу, но и стать частью чего-то большего. К финалу Буратино осознает, что мир не изменить: такие, как Карабас-Барабас, были и будут всегда. Куда важнее изменить свое отношение к системе, в которой ты вынужден существовать. В частности, стать для отца сыном, которого тот заслуживает.
«Чебурашка-2»
Как и в других киносказках этих новогодних каникул, перед нами все то же самое: взросление и его последствия, умение выстроить диалог между поколениями и «традиционные ценности». Сиквел «Чебурашки», как и десятки произведений до него, проговаривает очевидное. Когда ребенок превращается в подростка, он меняется. Родителю приходится отсекать заметную долю контроля и опеки: в начале Гена следит за каждом шагом своего подопечного, а в финале от этого отходит. В то же время подросток должен хотя бы попробовать обуздать юношеский максимализм и не путать свободу со вседозволенностью.
Продолжение наглядно (возможно, даже слишком) показывает, что будет со вчерашним ребенком, если этого не случится. Закончатся апельсины во время похода, возникнет риск обморожения в горах, и, наконец, можно лишиться жизни, уплыв не в том направлении и встретив не тех людей.
Претерпевают изменения и образы взрослых, которые, казалось, уже сформировались после первой части. Сиквел апеллирует к заезженному в кино фрейдизму, согласно которому все проблемы идут из детства. Кому-то говорили: «Пока все не доешь, из-за стола не встанешь». С кем-то некрасиво обошлись, что породило комплексы на всю жизнь.
«Простоквашино»
В фильме рассказывается о подростке, который сталкивается с разными этапами взросления, ведь «Простоквашино» — о реальных ценностях вроде дружбы и взаимопонимания, которые значат больше, чем встроенность в социальную иерархию и финансовое благополучие. Вот только картина Андреасяна выворачивает эти идеи наизнанку.
У Сарика сельская жизнь — не только пространство для обособленного взросления, но и фон для семейной идиллии. Новое «Простоквашино» сосредоточено на том, чтобы как можно скорее прийти к благодатному финалу — восстановить классическую семейную иерархию, подчинить пацана родительской воле. Ведь после финала идет анонс второй части: нас ждет игровая версия мультфильма «Зима в Простоквашино»!
Товарищеские отношения, которые выстраиваются между Дядей Федором, Матроскиным и Шариком, — хорошая возможность поговорить о том, с чего начинается дружба, откуда возникает доверие и т.д. Но картина Андреасяна предпочитает не углубляться в детали. Фильм подкидывает дрова в другой костер — ностальгии по СССР. Жизнь в деревне здесь — не только побег от суеты, но и альтернатива современной жизни.
Южные курорты, где можно выгулять платья и отключиться от рабочих будней. Душевные проводницы, которые и чай нальют, и другие услуги предложат, если вы к этому расположены. Радушные полицейские, при виде которых не хочется перейти на другую сторону улицы. Все это и многое другое — маячки консервативной утопии, которая в новом «Простоквашино» только расцветает.
Какая сказка получилась менее кринжовой?
«Буратино»
Кринж есть, но, пожалуй, в минимальных дозах. Новый «Буратино» старается не плясать на костях оригинала и не эксплуатирует наследие советских экранизаций. В попытке сделать что-то новое Волошин порой слишком сгущает краски и добавляет серьезные интонации, которые сказке, может быть, не очень к лицу. Свежие музыкальные композиции не вполне органично вплетены в повествование — местами они смотрятся как в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается». Некоторые диалоги звучат пресно и старомодно. На экране итальянский городок XIX века, а взрослые актеры играют подростков в смешных костюмах. При этом персонажи могут изрекать и слоганы пацанских пабликов, и тезисы современной психотерапии.
«Чебурашка-2»
Кринж в первом «Чебурашке» и продолжении — скорее традиция, нежели что-то из ряда вон выходящее. Во многом поэтому он не бросается в глаза, как, например, в «Простоквашино». Хотя моменты, когда хотелось вжаться в кресло и закрыть лицо руками, имеются: взять хотя бы повторяющиеся шутки, которые звучат по три-четыре раза, словно для тех, кто не понял с первого, или падающие на пол дорогие вазы как символ того, что «разрешено все, что не запрещено».
Попытка скрасить тривиальную семейную историю юмором не очень удалась. Каламбуры, которые выдают то дети, то взрослые, кажутся пресными и просто несмешными. Хуже всего, когда взрослые заходят на территорию нравоучений, примеряя на себя образ мудрых наставников. Никому это не идет на пользу, поскольку в то же время все персонажи хранят свои детские травмы за семью печатями.
«Простоквашино»
Уровень кринжа в новом «Простоквашино» не запредельный, но достаточный для того, чтобы с опаской смотреть кино по мотивам знакомой миллионам людей повести. Помимо всего прочего, в фильме есть необычный географический прикол — очередное нововведение сценаристов.
Оказывается, в этой вселенной не одна деревня Простоквашино, а несколько. Родители Дяди Федора рассылают письма в каждую из них в надежде отыскать пропавшего отпрыска. Получается разве что растянуть хронометраж — никакого дополнительного комедийного эффекта эпизоды с чтением писем в разных деревнях не несут. Впрочем, это вполне в духе консервативного вектора фильма — показать добродушие и отзывчивость деревенских жителей на фоне полного безразличия городских. Взять хотя бы героев Прилучного и Моряк, которые долгое время вообще не показывают каких-либо эмоций по поводу исчезнувшего мальчика, будто им все равно.
Однако в целом новое «Простоквашино» старается идти по тексту первоисточника — за это компанию братьев Андреасян хочется поблагодарить. Поводов испытать настоящий испанский стыд во время просмотра мало. Скорее возникнет чувство неловкости за скепсис авторов к молодежи. И неужели советских и даже свежих российских мультфильмов по мотивам повести Эдуарда Успенского недостаточно? Обязательно ли переупаковывать ту же историю в формат игрового кино? Вряд ли.
Итог
С результатом в 22 «бати» побеждает «Буратино». На втором месте «Чебурашка-2» (19), а на третьем — «Простоквашино» (15).
«Буратино» — амбициозная сказка с большим количеством подтекстов. Здесь и разговор о детских травмах, и повод обсудить систематическую эксплуатацию, и горькая история об иллюзорности любого выбора. К сожалению, как и «Простоквашино», фильм не пытается копать глубже, а ограничивается поверхностной философией смирения.
«Чебурашка-2» — безобидное, стерильное семейное кино, которое не блещет содержанием, но радует формой. Это экшн-аттракцион, в котором зачем-то пытаются говорить о важном, причем довольно серьезно. О продолжении заявили после рекордных кассовых сборов оригинала, и это заметно: коммерческий расчет сиквела затмевает любые намеки на душевность.
«Простоквашино» — местами пугающее кино, которое вроде бы должно работать и для детей, и для родителей, но в реальности перед нами контент, авторы которого не хотят ни рисковать, ни смешить, ни углубляться в разные темы. При этом ставят лайк советскому прошлому и, конечно, «традиционным ценностям», ведь безопасность и семейные скрепы — то, что по версии нового «Простоквашино» и делает из человека Человека с большой буквы.