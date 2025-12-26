Чебутино в Простоквашино: оцениваем 3 новогодние киносказки (в «батях»!)

Дело в том, что у мужчины с воспитанием детей всегда было не очень, поэтому и с Чебурашкой наладить коммуникацию не получается — Гена может только рычать и ворчать. Возникают и другие неожиданные проблемы: оказывается, дом, в котором Гена жил несколько десятилетий, планируют снести, а на его месте построить парк аттракционов. Парком занимается Римма, местная Шапокляк (Елена Яковлева), со своим помощником Ларионом (Дмитрий Лысенков). Не зная об этом, Гена просит ее помочь, после чего Римма передумывает сносить дом. Но на этом настаивает Ларион — между ним и молодым Геной (Артем Быстров) когда-то был конфликт, повлиявший на психику первого. Собственно, во флешбэках раскрывается немало деталей жизни Гены и его будущей супруги, а также Лариона и его отца (с ним связан целый сюжетный твист).