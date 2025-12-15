Хорроры

«28 лет спустя: Храм из костей» — в гифках и спойлерах, которые непонятны без контекста

Фото: Sony Pictures
16 января в мировой прокат выходит продолжение «28 лет спустя» с подзаголовком «Храм из костей». Sony организовала секретные показы в нескольких городах по всему свету — в том числе и в Лос-Анджелесе, где фильм Ниа ДаКосты посмотрел Дима Барченков. Оставшись в полном восторге, он собрал десяток спойлеров без контекста. Рецензию ждите 15 января.

«Храм из костей» — буквальное продолжение «28 лет спустя» Дэнни Бойла: фильмы снимались друг за другом. Снова в центре повествования 12-летний Спайк (Алфи Уильямс), доктор Кельсон (Рэйф Файнс), построивший костяной храм, и вполне себе живой-здоровый злодей сэр Джимми Кристал (Джек О’Коннелл из недавних «Грешников»).

За сценарий отвечал все тот же Алекс Гарленд («Аннигиляция», «Падение империи»), который здесь окончательно превзошел себя в написании невероятно убедительных персонажей и переплетений их экранных путей. Из новичков — режиссер. Эстафету изобретательной зомби-франшизы за Дэнни Бойлом подхватила Ниа ДаКоста. После просмотра «Храма из костей» выбор в ее пользу кажется очевидным: постановщица умеет талантливо рассказывать самые эмоциональные истории (см. ее полнометражный дебют «Лесок»), работать с жанром (риквел «Кэндимена» был очень даже ничего) и не сломалась под студийным прессом (неудачный «Капитан Марвел-2» стал для нее сложным испытанием). В «Храме из костей», наверное, самой чувственной, пронзительной и, возможно, идейно-провокационной части франшизы, все сильные стороны ДаКосты оказались на месте.

В одной из самых напряженных сцен фильма танец ЛяЛя должен расслабить, но делает только хуже
© BBC
Детский культ персонажа Джека О’Коннелла явно был навеян детишками в масках из «Кошмара перед Рождеством» и культом из «Списка смертников» Бена Уитли
© Buena Vista
Ниа ДаКоста буквально повторила этот кадр из фильма «Дитя человеческое»
© Universal Pictures
Нетленка Radiohead «Everything in Its Right Place» из «Ванильного неба» в «Храме из костей» дает те же вайбы
«Полярный экспресс» подготовит к эмоциональному пути одного из ключевых героев
© Warner Bros.
Персонаж фильма использует похожие методы, что и фолк-культ в «Солнцестоянии»
© A24
Один из ключевых моментов «Храма из костей» звучит так
Волан-де-Морт из «Гарри Поттера и Кубка огня» вернулся
© Warner Bros.
Тоже огонь, тоже какая‑то чертовщина
© A24
Финал фильма напомнит вам это
© HBO
