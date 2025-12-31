Новогодний экран: 9 свежих рождественских фильмов для праздничных каникул

«Рождество с бывшим» («A Merry Little Ex-Mas»), реж. Стив Карр
Новое рождественское кино тоже паразитирует на ностальгии и периодически вытаскивает на первый план икон 1990–2000-х годов. Чуть раньше тот же Netflix дал новый виток карьере Линдсей Лохан — актриса подписала со стримингом партнерское соглашение и уже успела сняться в трех праздничных фильмах. В этом году очередь дошла до Алисии Силверстоун, чей главный хит «Бестолковые» давно вошел в канон американских подростковых комедий.
«Рождество с бывшим» при помощи анимационных вставок игриво рисует тривиальную завязку: почти разведенные супруги Эверетт и Кейт, живущие в небольшом уютном городке, планируют первое Рождество после расставания. Причем для героини Силверстоун принципиальна экоосознанность: минимум новых покупок и потребляющих электроэнергию гирлянд. Здесь чувствуется дань уважения позиции самой актрисы — вегана и защитницы животных. Катание на санках, челленджи по выпеканию пряников и декорированию дома — попытки организовать семье праздник неминуемо ведут к обсуждению непроговоренных обид. Все это мило, но из всех действующих лиц — скучной обыденной пары главных героев и, например, бойфренда дочери, оголтело фанатеющего по Гарри Поттеру, — увлекательно смотреть лишь на нового партнера Кейт. Вечно оптимистичный здоровяк, балансирующий между терапевтической поддержкой и комичной маскулинностью, дарит комедии хоть какую-то изюминку.
Оценка: 3 снежинки из 10
❄️❄️❄️
«Проблемы с шампанским» («Champagne Problems»), реж. Марк Стивен Джонсон
Американка Сидни Прайс (Минка Келли) — топ-менеджер инвестиционной компании — отправляется во Францию на переговоры по покупке прославленного бренда шампанского. Частная встреча за закрытыми дверьми превращается в мини-испытание сразу для нескольких претендентов: владелец бренда везет покупателей в родное шато, чтобы лично продемонстрировать виноградники, а заодно и дух французского Рождества. В итоге коммерческое соперничество растворяется в совместных прогулках по ярмаркам, дегустации пузырьков у камина и попытках поймать местного терьера по кличке Буль-Буль.
Магия фильма во многом строится на съемках в реальных локациях — вместо декораций и зеленых фонов здесь живописный регион Эперне и погреба действующего Шато-де-Тесси. Погружает в атмосферу и обилие французского, на котором с американской гостьей любит изъясняться парижанин Анри (Том Возничка) — сын владельца, мечтающий не унаследовать винодельню, а открыть книжный магазинчик. И как после такого вернуться к бетонным джунглям и корпоративному цинизму? Вот и героиня не особо понимает.
Оценка: 9 снежинок из 10
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
«Семейный план-2» («The Family Plan 2»), реж. Саймон Селлан Джонс
Экшн-комедия про бывшего наемного убийцу, переквалифицировавшегося в семьянина, превращается во франшизу. Если в первой части герою Марка Уолберга приходилось разбираться с отцом — экс-военным и авторитарным боссом синдиката наемников, — то теперь тихому счастью мешает новоявленный брат-бастард (у Кита Харингтона, Джона Сноу из «Игры престолов», наверняка было дежавю).
Для пущего зрительского ажиотажа действие происходит в канун Рождества, а география расширяется до Лондона и Парижа. Есть даже русский персонаж — загадочная бывшая главного героя, ныне живущая в парижской квартирке с обилием котов и полной кастрюлей борща. Правда, новые локации становятся лишь поочередно меняющимися фонами-декорациями, почти ничего не дающими истории. Да и бесконечно повторяющаяся мораль о силе фамильного единства в какой-то момент навевает скуку — удивительно, но нашелся фильм, который переплюнет «Форсаж» по частоте произнесения слова «семья». Радует, что драки и трюки были олдскульно поставлены без привлечения «зеленки» и ИИ (о котором режиссер в интервью емко говорит: «Черт возьми, терпеть его не могу»).
Оценка: 3 снежинки из 10
❄️❄️❄️
«Рождество братьев Джонас» («A Very Jonas Christmas Movie»), реж. Джессика Ю
Фандом братьев Джонас должен быть доволен этим годом: бойз-бенд отпраздновал 20-летний юбилей, в марте прошел ностальгический фестиваль JonasCon, летом группа презентовала седьмой альбом, а в ноябре Disney выпустил рождественский фильм-концерт, где троица «ссорится» накануне главного семейного праздника. Причина раздора — усталость каждого участника от навязанного ему типажа. Джо прослыл безалаберным ловеласом, но, вообще-то, хочет серьезных отношений. Ник постоянно держит все под контролем и сомневается, осилит ли продолжение совместного тура. А Кевин — «тот, который не Джо и не Ник» — больше не хочет прятаться с бас-гитарой позади и мечтает о своем собственном куплете.
Пока Джонасы не разберутся со взаимными упреками, местный Санта будет подкидывать им проблемы: то взрывая частные самолеты (дважды), то вместо дома отправляя героев в Амстердам. И все это на фоне сладкозвучных баллад и, честно говоря, довольно невыразительной хореографии номеров. Тем не менее рождественский антураж вынуждает соответствовать: имеются и дурацкие свитеры, и звенящие колокольчики, и благая цель — спасти братские отношения, а вместе с ними и сам праздник. Самое оно, если хочется включить что-то идущее фоном и периодически пританцовывать.
Оценка: 6 снежинок из 10
❄️❄️❄️❄️❄️❄️
«Радость мира» («Joy to the World»), реж. Джерри Чиккоритти
Одинокая писательница лайфстайл-романов вынуждена изображать для телешоу образцовое празднование Рождества, о котором она так ловко пишет в своих книгах. Поэтому роль ее супруга играет белокурый шофер, пару родителей — домработница и местный почтальон, детей — соседские подростки. Машинальные этапы приготовления вроде обязательного наряжания елки, совместных покупок и игр в снежки диктуют базовую истину: важен не результат, а процесс приготовления и искренние эмоции. К тому же в последний момент вылизанная картинка правильной семьи, конечно же, рушится. Выводы хорошие, но вот бы и сам фильм им соответствовал. В чересчур искусственных зимних декорациях даже снежки не тают, а топорно отскакивают от актеров на пол.
Оценка: 6 снежинок из 10
❄️❄️❄️❄️❄️❄️
«В поисках радости» («Finding Joy»), реж. Тайлер Перри
Не совсем нарядное, но очень снежное Рождество можно увидеть в ромкоме Тайлера Перри — актера, режиссера и владельца одной из самых прибыльных компаний в сфере развлечений Tyler Perry Studios. Главная героиня — нью-йоркский дизайнер одежды по имени Джой (отсюда игра слов в англоязычном названии «Finding Joy»). В погоне за очередным ситуэйшеншипом она оказывается в Колорадо накануне сильной снежной бури. Отогреваться приходится у аскетичного лесоруба, спасшего девушку от верной гибели.
Очень камерная любовная история — парень буквально живет в тщательно задекорированной охотничьей хижине — строится на карикатурных противоположностях: угрюмый и замкнутый брутал понемногу раскрывается под напором городской экстравертки. В качестве комичных вставок — подруги главной героини, у которых, кажется, нет никакого другого занятия в жизни, кроме как названивать по видеосвязи и язвить по поводу бурной личной жизни. Поскольку большую часть времени персонажи проводят вдали от цивилизации, это кино — самое то для тех, кому в конце года требуется цифровой детокс.
Оценка: 7 снежинок из 10.
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
«Боже. Как. Смешно.» («Oh. What. Fun.»), реж. Майкл Шоуолтер
Уставшая от тщательного планирования праздников мама, чьи усилия семья не особенно ценит, в обиде сбегает из дома, чтобы поучаствовать в шоу «Лучшая рождественская мама».
Среди остальных стриминговых спешелов «Боже. Как. Смешно.» может похвастается самым звездным кастингом. Главную роль здесь играет королева экрана 1980-х и 1990-х Мишель Пфайффер, ее детей — Фелисити Джонс, Хлоя Грейс Морец и Доминик Сесса. Последний и вовсе стал звездой благодаря другому рождественскому фильму, моментально ставшему классикой, — «Оставленные». Также фильму выделиться на фоне поточного стримингового кино помогает картинка: вместо холодной обездвиженной камеры и цифрового глянца — постоянная едва заметная тряска и чуть подстаренный под пленку цветокор (за операторскую работу отвечает Джим Фрона, работавший над сериалами «Большая маленькая ложь», «Терапия» и «Я люблю Дика»). Эти, казалось бы, маленькие детали вместе с ироничной неорганизованностью дисфункционального семейства создают эффект редкой для этого топа естественности.
Оценка: 8 снежинок из 10
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
«Счастливого Рождества, Тед Купер!» («Merry Christmas, Ted Cooper!»), реж. Джейсон Бурк
Ежегодные новогодние фильмы телеканала Hallmark, своего рода американского аналога «Домашнего», стали guilty pleasure для нескольких поколений зрителей. Да, каждое Рождество на Hallmark выходят десятки однотипных ромкомов, снятых в окружении стандартной студийной бутафории, но хоть где-то в нашем суматошном мире должно царить завидное постоянство.
«Счастливого Рождества, Тед Купер!» обезоруживает безусловным оптимизмом главного героя, чем-то напоминающего другого Теда — Лассо. Вечно приветливый ведущий прогноза погоды каждый год накануне праздников мучается от несчастий: то сломает себе что-нибудь, то испортит украшения, то по ошибке попадет за решетку. Привлечь удачу помогает школьная любовь, работающая в больнице, где Тед помогает собрать деньги на строительство нового детского отделения. Журить эту умилительную бесконфликтность не поднимается рука — в конце концов, в ней чувствуется годами отработанная схема Hallmark по созданию комфортного телеконтента.
Оценка: 6 снежинок из 10
❄️❄️❄️❄️❄️❄️
«Рождество над облаками» («Christmas Above the Clouds»), реж. Питер Бенсон
Очередная реинтерпретация «Рождественской песни»: потерявшая интерес к праздникам бизнесвумен покупает билет на другой конец света, лишь бы оказаться подальше от всеобщего веселья. В самолете она, разумеется, встречает бывшего, а заодно и духов Рождества, которые через сны-флешбэки показывают ей цепочку жизненных выборов, приведших к одиночеству.
Вечный диккенсовский сюжет вряд ли сильно разочарует: лучше уж путешествовать по воспоминаниям, чем наблюдать натужные проявления безразличия по отношению к прошлой любви, как это было в «Рождестве с бывшим». Знакомство с бойфрендом в университетской библиотеке, первый поцелуй на дискотеке, постепенная ставка на карьеру, а не на отношения, ведь, о ужас, твой партнер становится библиотекарем. Легкомысленность месседжа при этом разбавлена забавными находками — эксцентричными бортпроводниками и возможностью иронично комментировать события своей жизни, за которыми ты наблюдаешь.
Оценка: 3 снежинки из 10
❄️❄️❄️