13 любимых хорроров 2025 года: выбор Евгения Ткачева

Романтический слешер про свидание, пошедшее не по плану? Дайте два! Шутки шутками, но в прошлом году действительно вышло два таких хоррора. Помимо «Дропа» (о котором ниже), это «Глаза-сердечки». Хотя формально их главные герои — коллеги из маркетинговой компании — встречаются в ресторане не для того, чтобы пофлиртовать, а чтобы побрейнстормить, вечер все равно заканчивается флиртом. А также кровавой резней, ведь в ресторане на них кладет глаз серийный маньяк, убивающий парочки на День святого Валентина. Как и в другой страшилке Джоша Рубена «Напугай меня» , акцент в этой истории сделан на взаимоотношениях полов , поэтому романтическая половина фильма, когда герои изучают друг друга, — лучшая. Но и слешерная тоже не подкачала. А маска убийцы с глазами-сердечками как будто была придумана не самим маньяком, а маркетинговой компанией с прицелом на культ.