«Аватар: Пламя и пепел»: финал сайфай-трилогии, с которой нам повезло жить в одно время

Как часто зрителям выпадает изысканное удовольствие смотреть большую научно-фантастическую трилогию на большом экране? В последней четверти XX века выходили трилогии «Звездные войны», «Чужой» и «Безумный Макс», уже в этом веке — новые трилогии по «Звездным войнам» и «Матрица», из совсем недавнего — «Планета обезьян» и «Дюна» (триквел выйдет ровно через год). Если оставить из этого списка только цельные, авторские и действительно оригинальные произведения (а не третьи по счету адаптации), то окажется, что фактически последний раз что-то равновеликое «Аватару» случалось в лице трилогии «Матрица» и приквелов «Звездных войн» в нулевые. Тогда их оценили по достоинству далеко не все: критики разнесли в пух и прах по крайней мере по одной части из каждой франшизы («Революцию» и «Скрытую угрозу» соответственно), а фанаты так забуллили Джорджа Лукаса, что тот продал права на свою сагу корпорации «Дисней».