5 фильмов, на которые стоит выбраться в кино до конца января

«Марти Великолепный»
С 15 января
Скользкий, но очень энергичный продавец обуви (Тимоте Шаламе) пытается всеми правдами и неправдами запустить свою профессиональную карьеру в настольном теннисе. Для этого он, пользуясь скиллами продажника, выбивает из больших дядь донаты на поездку за океан, попутно отмачивая неуместные шутки о только что закончившейся Второй мировой войне.
Забавно, как после развала великого дуэта братьев Сафди («Хорошее время», «Неограненные алмазы») каждый из них снял ненарочный автобиографический метафильм. Чилловый парень Бенни — расслабляющую вялотекущую драму «Крушитель» о малоизвестном борце Марке Керре (Дуэйн Джонсон), основная мысль которой сводилась к тому, что счастливая жизнь начинается только после большого поражения, и которая, разумеется, с треском провалилась в прокате. Задумчивый на всех фото старший брат Джош в свою очередь поставил сверхинтенсивный байопик по мотивам жизни многократного чемпиона по пинг-понгу Марти Райзмана — и в результате сейчас проходит во всех топах критиков и списках наградного сезона. Очевидно, фильмы обоих братьев дополняют друг друга и сами они прекрасно понимают разницу подходов — как иначе объяснить, что оба настолько идеально совпали темпераментами со своими звездами. Перед нами первый обязательный к просмотру фильм нового года — с этим не поспоришь, даже если громче всех об этом кричит сам Шаламе.
«Везунчики»
С 15 января
Непутевый ангел-хранитель (Киану Ривз) решает доказать бедному курьеру (Азиз Ансари), что счастье-де не в деньгах, и на неделю дает тому пожить жизнью богатого айтишника (Сет Роген). Вопреки шаблонам, которые держал в уме ангел, курьер спустя время отказывается возвращаться обратно, ведь на новом месте моментально сумел и наладить личную жизнь, и восстановить душевное равновесие.
Не «Битва за битвой», а «Везунчики» — самый острополитический американский фильм минувшего года. Пока Пол Томас Андерсон рисовал эпическое экшн-полотно про вымышленную ячейку террористов-революционеров, будто сбежавших из прошлого столетия, комик Азиз Ансари сочинил остроумную басню про непридуманные тяготы угнетенных работников логистических центров, служб доставки и прочих сфер гиг-экономики, которых к тому же вот-вот заменят роботы. Даже если вы не согласны с тейками Ансари в пользу прав трудящихся, нельзя отрицать, что доносит их он абсолютно обаятельно и недушно, а, вместо того чтобы размениваться на долгие скучные сцены, стремительно и ясно раскладывает все по полочкам.
«Возвращение в Сайлент-Хилл»
С 22 января
Молодой вдовец (Джереми Ирвин) получает письмо от мертвой жены, из которого следует, что та ждет его в Сайлент-Хилле, штат Мэн. Прибыв в про́клятый город, он слышит сирены, после чего встречает многочисленных демонов (например, великана-палача со ржавой пирамидой на голове) и девушку, которая как две капли воды похожа на его жену, однако утверждает, что впервые в жизни видит героя.
В 2006 году экранизацию знаменитой хоррор-игры «Сайлент-Хилл» критики (за исключением Романа Волобуева в «Афише») единодушно разгромили, сославшись на нелогичный сюжет и скверную актерскую игру. Вот только алогичность и манерность всегда были не багом, а фичей оригинальных японских игр, перекладывавших на еще более причудливый лад наработки «Твин Пикса». И французский режиссер Кристоф Ган оказался почти настолько близок к воссозданию на киноэкране основных достоинств игры — атмосферности и визуальной вычурности, — насколько это вообще возможно. Именно поэтому запоздалый сиквел от этого же автора (страшно сказать, выходящий в прокат ровно двадцать лет спустя) — радостное событие для фанатов серии.
«Воскрешение»
С 22 января
Китайская Народная Республика, очень далекое будущее. Здесь видеть сны могут только монстры, похожие на Носферату. Женщина подключает проектор к одному из них, чтобы самой посмотреть последние предсмертные видения. Те оказываются подозрительно похожи на классику кино XX века — в диапазоне от Тарковского и Феллини до Кустурицы и Вачовски.
Би Гань, режиссер-миллениал, своим дебютом вдохнувший новую жизнь в фестивальную медлятину о провинции («Кайли-блюз»), а потом снявший пижонский неонуар («Долгий день уходит в ночь»), третьим фильмом представил в Каннах трехчасовой маньеристский альманах, больше всего похожий на синефильскую коллекцию гифок или очень эстетский список на Letterboxd. Как ни странно, и каннское жюри (вручившее фильму спецприз), и критики единогласно сошлись во мнении, что в сумме кино работает и фанатское воспроизведение глубоких мест киноклассики в какой-то момент превращается в собственную подлинную глубину. Если у вас самих есть Letterboxd, то пропускать это кино мечты — немыслимо.
«Ловушка для кролика»
С 29 января
Творческая пара молодоженов — саунд-дизайнер (Дев Пател) и экспериментальная музыкальная артистка (Рози МакЮэн) — приезжает на дачу в Уэльсе, чтобы записать все самые интересные звуки в лесу и вдоволь покурить. Им чудится, что они вот-вот встретят фейри, но в реальности на них натыкается только гадкий мальчик (Джейд Крут), который имеет не самые добрые намерения.
Кинокритик Егор Москвитин, писавший для нас про хоррор-новинки с прошлогоднего «Сандэнса», дебют режиссера Брина Чейни не оценил слишком высоко, предупредив, что сами фейри в кадре так и не появятся и у фильма вообще есть много проблем с тем, что касается непосредственно ужасов. С другой стороны, он похвалил «невероятный саунд-дизайн», назвав картину «ASMR-хоррором». Пожалуй, обязательного для всех жанрового кино здесь и правда не случилось, но очевидно также, что в том, чтобы посмотреть эту картину именно на большом экране с хорошим звуком, есть смысл.