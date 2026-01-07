Лучшие фильмы 2025 года: выбор кинокритиков

Тимур Алиев
Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Комендант кинокрепости»
Кирилл Артамонов
Кинокритик («Okkoлокино», КИНОТВ), ведущий телеграм-канала «Усы Никандера»
Иван Афанасьев
Кинокритик («7 дней», «Правила жизни», «The City»), ведущий телеграм-канала «Кинокритика экс-курильщика»
Дмитрий Барченков
Кинокритик, режиссер, ведущий телеграм-канала «BY BARCH»
Вадим Богданов
Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Дневник Патерсона»
Денис Виленкин
Кинокритик («Афиша Daily»), режиссер, ведущий телеграм-канала «DenisVilenkin»
Павел Воронков
Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Птица Додо»
Анастасия Гладильщикова
Кинокритик («Профиль»), ведущий телеграм-канала «Черничные киноночи»
Василий Говердовский
Кинокритик («Афиша Daily», afisha.ru), ведущий телеграм-канала «КиноГовер»
Кира Голубева
Кинокритик (Т-Ж, Cinemaholics)
Настасья Горбачевская
Кинокритик (Film.ru), ведущий телеграм-канала «киноводство»
Ная Гусева
Кинокритик («Синема Рутин»), ведущая телеграм-канала «кабинет доктора хали-гали»
Сергей Дёшин
Кинокритик, программный директор фестиваля Voices
Антон Долин*
Кинокритик (Meduza**), ведущий телеграм-канала «Антон Долин»
* Антон Долин внесен Минюстом в список иноагентов
** Meduza внесена Минюстом в реестр иноагентов и признана нежелательной организацией.
Дмитрий Елагин
Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Киноведессы»
Максим Ершов
Кинокритик («Okkoлокино»), ведущий телеграм-канала «Я видел свечение экрана»
Ярослав Забалуев
Кинокритик (Lenta.ru, «Москвич Mag»), ведущий телеграм-канала «Информация к размышлению»
Станислав Зельвенский
Кинокритик («Кинопоиск»), ведущий телеграм-канала «зельвенский»
Ксения Ильина
Кинокритик («Искусство кино»)
Ася Колодижнер
Кинокритик («Кинескоп»)
Василий Корецкий
Кинокритик («Кинопоиск»)
Никита Лаврецкий
Кинокритик («Афиша Daily»), ведущий телеграм-канала «Никита Лаврецкий!!!»
Лариса Малюкова
Кинокритик, ведущая телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой»
Егор Москвитин
Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Another Day of Sundance»
Бонус: пожалуйста-пожалуйста, разрешите добавить в этот список три легкие и совершенно не артхаусные, но обаятельные, смешные и мудрые истории с зайками — «Поймать монстра», «Зверополис-2» и «Великая Элеанор» (окей, в последней кроликов нет, но режиссер-дебютант Скарлетт Йоханссон — зайка!).
Карина Назарова
Кинокритик, ведущая телеграм-канала «Психо и Я»
Андрей Плахов
Кинокритик («Коммерсантъ»), ведущий телеграм-канала «Плахов»
Это десятка достойных фильмов, которые я выделяю из кинопотока года без рейтинговой нумерации:
К ним хочу добавить два фильма молодых российских авторов, снятых за пределами России, но о России, оба были успешно показаны и награждены в Венеции-2025:
Зинаида Пронченко***
Кинокритик («Republic»****), ведущая телеграм-канала «Зинаида Пронченко»
*** Зинаида Пронченко внесена Минюстом в список иноагентов
**** «Republic» внесен Минюстом в реестр иноагентов.
Павел Пугачев
Кинокритик («Нож»), ведущий телеграм-канала «я и орсон уэллс»
Станислав Ф.Ростоцкий
Кинокритик («Коммерсантъ»)
Денис Рузаев
Кинокритик, куратор программ «ГЭС-2»
Майк Тайсон объясняет «наследие» 10-летней девочке, автор неизвестен (смотреть онлайн)
Анна Стрельчук
Кинокритик («Афиша Daily», «Sens Critique»), ведущая телеграм-канала «le sexe de mzhalala»
Дарья Тарасова
Кинокритик («Кино-Театр.РУ», КИНОТВ), ведущая телеграм-канала «пластиковый синатра»
Евгений Ткачев
Кинокритик («Афиша Daily», afisha.ru), ведущий телеграм-канала «Парни из Читальни»
Стас Тыркин
Кинокритик, программный директор кинотеатра «Художественный», ведущий телеграм-канала «Stas Tyrkin Inc.»
Антон Фомочкин
Кинокритик (SRSLY, «Сеанс»), ведущий телеграм-канала «AF»
Тамара Ходова
Кинокритик (Forbes), ведущая телеграм-канала «Oh boy»
Юлия Шагельман
Кинокритик («Коммерсантъ»)
Петр Шепотинник
Кинокритик («Кинескоп»)