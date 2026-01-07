Итоги-2025

Лучшие фильмы 2025 года: выбор кинокритиков

Подготовил:
Денис Виленкин
Подводим киноитоги года с 38 критиками, каждый из которых поделился с «Афишей Daily» своим топом лучших фильмов. Внизу материала можно узнать, какие картины набрали наибольшее число голосов.

Тимур Алиев

Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Комендант кинокрепости»

Кадр из фильма «Простая случайность»
(1)
«Простая случайность» («Yek tasadef sadeh»), реж. Джафар Панахи
(2)
«Два прокурора» («Two Prosecutors»), реж. Сергей Лозница
(3)
«Воскрешение» («Kuang ye shi dai»), реж. Би Гань
(4)
«Левша» («Left-Handed Girl»), реж. Цоу Шицзин
(5)
«Хормейстер» («Sbormistr»), реж. Ондржей Провазник
(6)
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше
(7)
«Что эта природа говорит тебе» («Geu jayeoni nege mworago hani»), реж. Хон Сан Су
(8)
«Память» («Memory»), реж. Владлена Санду
(9)
«Маленькая Амели» («Little Amélie or the Character of Rain»), реж. Лянь-Чжо Хань Цзинь Куан, Майлис Валлад
(10)
«Чудаки из Балтимора» («The Baltimorons»), реж. Джей Дюпласс

Кирилл Артамонов

Кинокритик («Okkoлокино», КИНОТВ), ведущий телеграм-канала «Усы Никандера»

Кадр из фильма «Простая случайность»
(1)
«Простая случайность» («Yek tasadef sadeh»), реж. Джафар Панахи
(2)
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
(3)
«Вулканизатор» («Vulcanizadora»), реж. Джоэл Потрикус
(4)
«Лермонтов», реж. Бакур Бакурадзе
(5)
«Прости, детка» («Sorry, Baby»), Ева Виктор
(6)
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше
(7)
«Сны поездов» («Train Dreams»), реж. Клинт Бентли
(8)
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
(9)
«Отец мать сестра брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш
(10)
10. «Магеллан» («Magalhães»), реж. Лав Диас

Иван Афанасьев

Кинокритик («7 дней», «Правила жизни», «The City»), ведущий телеграм-канала «Кинокритика экс-курильщика»

Кадр из фильма «28 лет спустя»
«28 лет спустя» («28 Years Later»), реж. Дэнни Бойл
«Грешники» («Sinners»), реж. Райан Куглер
«День рождения Сидни Люмета», реж. Рауль Гейдаров
«Дружба» («Friendship»), реж. Эндрю ДеЯнг
«Кей-поп-охотницы на демонов» («KPop Demon Hunters»), реж. Крис Аппельханц, Мэгги Кан
«Материалистка» («Materialists»), реж. Селин Сон
«Орудия» («Weapons»), реж. Зак Креггер
«Под огнем» («Warfare»), реж. Алекс Гарленд, Рэй Мендоса
«Прости, детка» («Sorry, Baby»), Ева Виктор
«Простая случайность» («Yek tasadef sadeh»), реж. Джафар Панахи

Дмитрий Барченков

Кинокритик, режиссер, ведущий телеграм-канала «BY BARCH»

Кадр из фильма «Достать ножи: Воскрешение покойника»
«Достать ножи: Воскрешение покойника» («Wake Up Dead Man), реж. Райан Джонсон
«Марти Великолепный» («Marty Supreme»), реж. Джош Сафди
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
«День Питера Худжара» («Peter Hujar’s Day»), реж. Айра Сакс
«Грешники» («Sinners»), реж. Райан Куглер
«Вдохновитель» («The Mastermind»), реж. Келли Рейхардт
«Бугония» («Bugonia»), реж. Йоргос Лантимос
«Отец мать сестра брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш
«Сверху вниз» («Highest 2 Lowest»), реж. Спайк Ли
«Без близнеца» («Twinless»), реж. Джеймс Суини

Вадим Богданов

Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Дневник Патерсона»

Кадр из фильма «Сны поездов»
(1)
«Сны поездов» («Train Dreams»), реж. Клинт Бентли
(2)
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
(3)
«Воскрешение» («Kuang ye shi da»), реж. Би Гань
(4)
«Грешники» («Sinners»), реж. Райан Куглер
(5)
«Новая волна» («Nouvelle Vague»), реж. Ричард Линклейтер
(6)
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше
(7)
«Метод исключения» («Eojjeolsugaeopda»), реж. Пак Чхан Ук
(8)
«Голубая луна» («Blue Moon»), реж. Ричард Линклейтер
(9)
«Отец, мать, сестра, брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш
(10)
«28 лет спустя» («28 Years Later»), реж. Дэнни Бойл

Денис Виленкин

Кинокритик («Афиша Daily»), режиссер, ведущий телеграм-канала «DenisVilenkin»

Кадр из фильма «Незнакомец из Большой Арки»
(1)
«Незнакомец из Большой арки» («L’Inconnu de la Grande Arche»), реж. Стефан Демустье
(2)
«Два пианино» («Deux pianos»), реж. Арно Деплешен
(3)
«Отец мать сестра брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш
(4)
«Торт для президента» («Mamlaket al-qasab»), реж. Хасан Хади
(5)
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
(6)
«На работе» («À pied d’œuvre»), реж. Валери Донзелли
(7)
«Рукой Данте» («In the Hand of Dante»), реж. Джулиан Шнабель
(8)
«Да» («Ken»), реж. Надав Лапид
(9)
«Магеллан» («Magalhães»), реж. Лав Диас
(10)
«Потоки» («Las corrientes»), реж. Милагрос Мументалер

Павел Воронков

Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Птица Додо»

Кадр из фильма «День рождения Сидни Люмета»
(1)
«День рождения Сидни Люмета», реж. Рауль Гейдаров
(2)
«Сны поездов» («Train Dreams»), реж. Клинт Бентли
(3)
«Жизнь Чака» («The Life of Chuck»), реж. Майк Флэнаган
(4)
«Орудия» («Weapons»), реж. Заг Креггер
(5)
«Альфа» («Alpha»), реж. Жулия Дюкурно
(6)
«Метод исключения» («Eojjeolsugaeopda»), реж. Пак Чхан Ук
(7)
«Грешники» («Sinners»), реж. Райан Куглер
(8)
«Прости, детка» («Sorry, Baby»), реж. Ева Виктор
(9)
«Достать ножи: Воскрешение покойника» («Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»), реж. Райан Джонсон
(10)
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон

Анастасия Гладильщикова

Кинокритик («Профиль»), ведущий телеграм-канала «Черничные киноночи»

Кадр из фильма «Сны поездов»
(1)
«Сны поездов» («Train Dreams»), реж. Клинт Бентли
(2)
«Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински
(3)
«Умри, моя любовь» («Die My Love»), реж. Линн Рамзи
(4)
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
(5)
«Ветер», реж. Сергей Члиянц
(6)
«Грешники» («Sinners»), реж. Райан Куглер
(7)
«Я бы тебя пнула, если бы могла»(«If I Had Legs I’d Kick You»), реж. Мэри Бронштейн
(8)
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше
(9)
«Отец мать сестра брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш
(10)
«Битва за битвой» («One battle after another»), реж. Пол Томас Андерсон

Василий Говердовский

Кинокритик («Афиша Daily», afisha.ru), ведущий телеграм-канала «КиноГовер»

Кадр из фильма «28 лет спустя»
«28 лет спустя» («28 Years Later»), реж. Дэнни Бойл
«F1» («F1»), реж. Джозеф Косински
«Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински
«Ик» («Ick»), реж. Джозеф Кан
«Крутой поворот» («Sharp Corner»), реж. Джейсон Бакстон
«Прости, детка» («Sorry, Baby»), реж. Ева Виктор
«Пункт назначения: Узы крови» («Final Destination: Bloodlines»), реж. Зак Липовски, Адам Б.Стейн
«Саван» («The Shrouds»), реж. Дэвид Кроненберг
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше
«Эддингтон» («Eddington»), реж. Ари Астер

Кира Голубева

Кинокритик (Т-Ж, Cinemaholics)

Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
«Прости, детка» («Sorry, Baby»), Ева Виктор
«Магеллан» («Magalhães»), реж. Лав Диас
«Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински
«Левша» («Left-Handed Girl»), реж. Цоу Шицзин
«Пойман с поличным» («Caught Stealing»), реж. Даррен Аронофски
«Воскрешение» («Kuang ye shi dai»), реж. Би Гань
«Сны поездов» («Train Dreams»), реж. Клинт Бентли
«Вдохновитель» («The Mastermind»), реж. Келли Рейхардт
«Умри, моя любовь» («Die My Love»), реж. Линн Рамзи

Настасья Горбачевская 

Кинокритик (Film.ru), ведущий телеграм-канала «киноводство»

Кадр из фильма «Торт для президента»
(1)
«Торт для президента» («Mamlaket al-qasab»), реж. Хасан Хади
(2)
«Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински
(3)
«100 ночей Хироу» («100 nights of Hero»), реж. Джулия Джекман
(4)
«Я бы тебя пнула, если бы могла» («If I Had Legs I’d Kick You»), реж. Мэри Бронштейн
(5)
«Папа умер в субботу», реж. Зака Абдрахманова
(6)
«Ледяная башня» («La Tour de Glace»), реж. Люсиль Хаджихалилович
(7)
«Прости, детка» («Sorry, baby»), реж. Ева Виктор
(8)
«Завещание Анны Ли» («The Testament of Ann Lee»), реж. Мона Фастволль
(9)
«Сентиментальная ценность» («Sentimental Value»), реж. Йоаким Триер
(10)
«Провод мертвеца» («Dead Man’s Wire»), реж. Гас Ван Сент

Ная Гусева

Кинокритик («Синема Рутин»), ведущая телеграм-канала «кабинет доктора хали-гали»

Кадр из фильма «Звук падения»
«Звук падения» («In die Sonne schauen») реж. Маша Шилински
«Наум. Предчувствия», реж. Андрей Натоцинский
«Здесь был Юра», реж. Сергей Малкин
«Сводишь с ума», реж. Дарья Лебедева
«Гадкая сестра» («Den stygge stesøsteren»), реж. Эмили Бликфельд
«Сны поездов» («Train Dreams»), реж. Клинт Бентли
«Орудия» («Weapons»), реж. Зак Креггер
«Умри, моя любовь» («Die My Love»), реж. Линн Рамзи
«Грешники» («Sinners»), реж. Райан Куглер
«Прости, детка» («Sorry, baby»), реж. Ева Виктор

Сергей Дёшин

Кинокритик, программный директор фестиваля Voices

Кадр из фильма «Два прокурора»
«Два прокурора», реж. Сергей Лозница
«Дни одиночества» («Tardes de soledad»), реж. Альберт Серра
«Архитектон», реж. Виктор Косаковский
«Альфа» («Alpha»), реж. Жюлия Дюкурно
«Ледяная башня» («La Tour de Glace»), реж. Люсиль Хаджихалилович
«Два сезона, два незнакомца» («Tabi to hibi»), реж. Сё Миякэ
«На посошок» («Le città di pianura»), реж. Франческо Соссаи
«Континенталь 25» («Kontinental’25»), реж.Раду Жуде
«Сухой лист» («Dry Leaf»), реж. Александр Коберидзе
«Бугония» («Bugonia»), реж. Йоргос Лантимос

Антон Долин*

Кинокритик (Meduza**), ведущий телеграм-канала «Антон Долин»

Кадр из фильма «Простая случайность»
«Простая случайность» («Yek tasadef sadeh»), реж. Джафар Панахи
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
«Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински
«Я бы тебя пнула, если бы могла» («If I Had Legs I’d Kick You»), реж. Мэри Бронштейн
«Да» («Ken»), реж. Надав Лапид
«Грешники» («Sinners»), реж. Райан Куглер
«Два прокурора», реж. Сергей Лозница
«Мики 17» («Mickey 17»), реж. Пон Чжун Хо
«Молчаливый друг» («Stille Freundin»), реж. Ильдико Эньеди
«Отец мать сестра брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш

Дмитрий Елагин

Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Киноведессы»

Кадр из фильма «Воскрешение»
(1)
«Воскрешение» («Kuang ye shi dai») реж. Би Гань
(2)
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше
(3)
«Голос Хинд Раджаб» («Sawt Hind Rajab»). реж. Каутер Бен Хания
(4)
«Молчаливый друг» («Stille Freundin»), реж. Ильдико Эньеди
(5)
«Простая случайность» («Yek tasadef sadeh»), реж. Джафар Панахи
(6)
«Голубая тропа» («O Último Azul»), реж. Габриел Маскару
(7)
«Память», реж. Владлена Санду
(8)
«Отражения № 3» («Miroirs No. 3»), реж. Кристиан Петцольд
(9)
«Метод исключения» («Eojjeolsugaeopda»), реж. Пак Чхан Ук
(10)
«Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински

Максим Ершов

Кинокритик («Okkoлокино»), ведущий телеграм-канала «Я видел свечение экрана»

Кадр из фильма «Сны поездов»
(1)
«Сны поездов» («Train Dreams»), реж. Клинт Бентли
(2)
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
(3)
«Сират» («Sirât») реж. Оливер Лаше
(4)
«Орудия» («Weapons»), реж. Зак Креггер
(5)
«Мальчишки из „Никеля“» («Nickel Boys»), реж. РаМелл Росс
(6)
«Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински
(7)
«Метод исключения» («Eojjeolsugaeopda»), реж. Пак Чхан Ук
(8)
«Под огнем» («Warfare»), реж. Алекс Гарленд, Рей Мендоса
(9)
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
(10)
«Воскрешение» («Kuang ye shi dai»), реж. Би Гань

Ярослав Забалуев

Кинокритик (Lenta.ru, «Москвич Mag»), ведущий телеграм-канала «Информация к размышлению»

Кадр из фильма «Тот самый»
«Тот самый» («Him»), реж. Джастин Типпинг
«Большое смелое красивое путешествие» («A Big Bold Beautiful Journey»), реж. Когонада
«Серфер» («The Surfer»), реж. Лоркан Финнеган
«О, Канада» («Oh, Canada»), реж. Пол Шрейдер
«Боб Дилан: Никому не известный» («A Complete Unknown»), реж. Джеймс Мэнголд
«Я бы тебя пнула, если бы могла» («If I Had Legs I’d Kick You»), реж. Мэри Бронштейн
«После охоты» («After the Hunt»), реж. Лука Гуаданьино
«Легенды наших предков», реж. Иван Соснин
«Финикийская схема» («The Phoenician Scheme»), реж. Уэс Андерсон
«Вторжение младенцев» («Baby Invasion»), реж. Хармони Корин

Станислав Зельвенский

Кинокритик («Кинопоиск»), ведущий телеграм-канала «зельвенский»

Кадр из фильма «Битва за битвой»
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
«Вдохновитель» («The Mastermind»), реж. Келли Рейхардт
«Голубая луна» («Blue Moon»), реж. Ричард Линклейтер
«Метод исключения» («Eojjeolsugaeopda»), реж. Пак Чхан Ук
«Нескромные» («Splitsville»), реж. Майкл Анджело Ковино
«Отец мать сестра брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш
«После охоты» («After the Hunt»), реж. Лука Гуаданьино
«Секретный агент» («O Agente Secreto»), реж. Клебер Мендонса Филью
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
«Эддингтон» («Eddington»), реж. Ари Астер

Ксения Ильина

Кинокритик («Искусство кино»)

Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
«Франкенштейн» («Frankenstein»), реж. Гильермо дель Торо
«Достать ножи: Воскрешение покойника („Wake Up Dead Man“), реж. Райан Джонсон
«Эддингтон» («Eddington»), реж. Ари Астер
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
«Поэт» («Un poeta»), реж. Симон Месо Сото
«Я бы тебя пнула, если бы могла („If I Had Legs I’d Kick You“), реж. Мэри Бронштейн
«Картины дружеских связей» реж. Софья Райзман
«Голубая тропа» («O Último Azul»), реж. Габриел Маскару
«Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински

Ася Колодижнер

Кинокритик («Кинескоп»)

Кадр из фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле»
«Исчезновение Йозефа Менгеле» («Das Verschwinden des Josef Mengele»), реж. Кирилл Серебренников
«Да» («Ken»), реж. Надав Лапид
«Молчаливый друг» («Stille Freundin»), реж. Ильдико Эньеди
«Отец мать сестра брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш
«Нюрнберг» («Nuremberg»), реж. Джеймс Вандербилт
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше
«Посторонний» («L’etranger»), реж. Франсуа Озон
«Лермонтов», реж. Бакур Бакурадзе
«Ветер», реж. Сергей Члиянц
«Записная книжка режиссера», реж. Александр Сокуров
«Здесь был Юра», реж. Сергей Малкин

Василий Корецкий

Кинокритик («Кинопоиск»)

Кадр из фильма «Звук падения»
«Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински
«Вдохновитель» («The Mastermind»), реж. Келли Рейхардт
«Случай с фортепиано» («L’accident de piano»), реж. Кантен Дюпье
«Лермонтов», реж. Бакур Бакурадзе
«Континенталь’25» («Kontinental ‘25»), реж. Раду Жуде
«Имаго» («Imago»), реж. Дени Умар Пицаев
«Материалистка» («Materialists»), реж. Селин Сон
«Под огнем» («Warfare»), реж. Алекс Гарленд, Рей Мендоса
«Бугония» («Bugonia»), реж. Йоргос Лантимос
«28 лет спустя» («28 Years Later»), реж. Дэнни Бойл

Никита Лаврецкий

Кинокритик («Афиша Daily»), ведущий телеграм-канала «Никита Лаврецкий!!!»

Кадр из фильма «28 лет спустя»
(1)
«28 лет спустя» («28 Years Later»), реж. Дэнни Бойл
(2)
«Под огнем» («Warfare»), реж. Алекс Гарленд, Рей Мендоса
(3)
«Суровая правда» («Hard Truths»), реж. Майк Ли
(4)
«Орудия» («Weapons»), реж. Зак Креггер
(5)
«Без близнеца» («Twinless»), реж. Джеймс Суини
(6)
«Микки 17» («Mickey 17»), реж. Пон Чжун Хо
(7)
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
(8)
«Присутствие» («Presence»), реж. Стивен Содерберг
(9)
«Я бы тебя пнула, если бы могла» («If I Had Legs I’d Kick You»), реж. Мэри Бронштейн
(10)
«Генри Джонсон» («Henry Johnson»), реж. Дэвид Мэмет

Лариса Малюкова

Кинокритик, ведущая телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой»

Кадр из фильма «Битва за битвой»
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
«Простая случайность» («Yek tasadef sadeh»), реж. Джафар Панахи
«Метод исключения» («Eojjeolsugaeopda»), реж. Пак Чхан Ук
«Грешники» («Sinners»), реж. Райан Куглер
«Сны поездов» («Train Dreams»), реж. Клинт Бентли
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше
«Гамнет» («Hamnet»), реж. Хлоя Чжао
«Эддингтон» («Eddington»), реж. Ари Астер
«Исчезновение Йозефа Менгеле» («Das Verschwinden des Josef Mengele»), реж. Кирилл Серебренников

Егор Москвитин

Кинокритик, ведущий телеграм-канала «Another Day of Sundance»

Кадр из фильма «Сны поездов»
(1)
«Сны поездов» («Train Dreams»), реж. Клинт Бентли
(2)
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
(3)
«Омаха» («Omaha»), реж. Коул Уэбли
(4)
«Прости, детка» (Sorry, Baby) реж. Ева Виктор
(5)
«Новая волна» («Nouvelle Vague»), реж. Ричард Линклейтер
(6)
«Умри, моя любовь» («Die, My Love»), реж. Линн Рамзи
(7)
«Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински
(8)
«Завещание Анны Ли» («The Testament of Ann Lee»), реж. Мона Фастволль
(9)
«100 ночей Хироу» («100 nights of Hero»), реж. Джулия Джекман
(10)
«Чума» («Plague»), реж. Чарли Полинджер

Бонус: пожалуйста-пожалуйста, разрешите добавить в этот список три легкие и совершенно не артхаусные, но обаятельные, смешные и мудрые истории с зайками — «Поймать монстра», «Зверополис-2» и «Великая Элеанор» (окей, в последней кроликов нет, но режиссер-дебютант Скарлетт Йоханссон — зайка!).

Карина Назарова

Кинокритик, ведущая телеграм-канала «Психо и Я»

Кадр из фильма «Верни ее из мертвых»
«Верни ее из мертвых» («Bring Her Back») реж. Дэнни и Майкл Филиппу
«Под огнем» («Warfare»), реж. Алекс Гарленд, Рей Мендоса
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
«Саван» («The Shrouds»), реж. Дэвид Кроненберг
«Я бы тебя пнула, если бы могла („If I Had Legs I’d Kick You“), реж. Мэри Бронштейн
«28 лет спустя» («28 Years Later»), реж. Дэнни Бойл
«Грешники» («Sinners»), реж. Райан Куглер
«Серфер» («The Surfer»), реж. Лоркан Финнеган
«Бугония» («Bugonia»), реж. Йоргос Лантимос

Андрей Плахов

Кинокритик («Коммерсантъ»), ведущий телеграм-канала «Плахов»

Кадр из фильма «Да»
© Les Films du Bal

Это десятка достойных фильмов, которые я выделяю из кинопотока года без рейтинговой нумерации:

«Да» («Ken»), реж. Надав Лапид
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
«Отец мать сестра брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш
«Дракула» («Dracula»), реж. Раду Жуде
«Бугония» («Bugonia»), реж. Йоргос Лантимос
«Мектуб, моя любовь: Интермеццо» (Mektoub, My Love: Intermezzo) реж. Абдельлатиф Кешиш
«Воскресенья» («Los domingos»), реж. Алауда Руис де Асуа
«После охоты» («After the Hunt»), реж. Лука Гуаданьино
«Исчезновение Йозефа Менгеле» («Das Verschwinden des Josef Mengele»), реж. Кирилл Серебренников

К ним хочу добавить два фильма молодых российских авторов, снятых за пределами России, но о России, оба были успешно показаны и награждены в Венеции-2025: 

«Короткое лето», реж. Анастасия Коркия
«Память», реж. Владлена Санду

Зинаида Пронченко***

Кинокритик («Republic»****), ведущая телеграм-канала «Зинаида Пронченко»

Кадр из фильма «Битва за битвой»
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
«Грешники» («Sinners»), реж. Райан Куглер
«Простая случайность» («Yek tasadef sadeh»), реж. Джафар Панахи
«Незнакомец из Большой арки» («L’Inconnu de la Grande Arche»), реж. Стефан Демустье
«После охоты» («After the Hunt»), реж. Лука Гуаданьино
«Метод исключения» («Eojjeolsugaeopda»), реж. Пак Чхан Ук
«Прости, детка» («Sorry, Baby»), реж. Ева Виктор
«Голубая луна» («Blue Moon»), реж. Ричард Линклейтер
«Секретный агент» («O Agente Secreto»), реж. Клебер Мендонса Филью
«Мики 17» («Mickey 17»), реж. Пон Чжун Хо

Павел Пугачев

Кинокритик («Нож»), ведущий телеграм-канала «я и орсон уэллс»

Кадр из фильма «Метод исключения»
(1)
«Метод исключения» («Eojjeolsugaeopda»), реж. Пак Чхан Ук
(2)
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
(3)
«Диспетчер» («Relay»), реж. Дэвид Макензи
(4)
«Саван» («The Shrouds»), реж. Дэвид Кроненберг
(5)
«28 лет спустя» («28 Years Later»), реж. Дэнни Бойл
(6)
«Под огнем» («Warfare»), реж. Алекс Гарленд, Рей Мендоса
(7)
«Дом из динамита» («A House of Dynamite»), реж. Кэтрин Бигелоу
(8)
«Материалистка» («Materialists»), реж. Селин Сон
(9)
«Дружба» («Friendship»), реж. Эндрю ДеЯнг
(10)
«F1» («F1»), реж. Джозеф Косински

Станислав Ф.Ростоцкий

Кинокритик («Коммерсантъ»)

Кадр из фильма «Голубая луна»
«Голубая луна» («Blue Moon»), реж. Ричард Линклейтер
«Цепные реакции» («Chain Reactions»), реж. Александр О.Филипп
«Дракула» («Dracula»), реж. Люк Бессон
«Сверху вниз» («Highest 2 Lowest»), реж. Спайк Ли
«Финикийская схема» («The Phoenician Scheme»), реж. Уэс Андерсон
«Саван» («The Shrouds»), реж. Дэвид Кроненберг
«Грешники» («Sinners»), реж. Райан Куглер
«Это — Spinal Tap 2: Конец продолжается» («Spinal Tap II: The End Continues»), реж. Роб Райнер
«Серфер» («The Surfer»), реж. Лорана Финнеган
«Мир Джона Уика» («Wick Is Pain»), реж. Джеффри Доу

Денис Рузаев

Кинокритик, куратор программ «ГЭС-2»

Кадр из фильма «Черные новости: Положения и условия»
«Черные новости: Положения и условия» («BLKNWS: Terms & Conditions»), реж. Калил Джозеф + Майк Тайсон объясняет «наследие» 10-летней девочке, автор неизвестен
«Тень моего отца» («My Father’s Shadow»), реж. Акинола Дэвис-мл.
«Записная книжка режиссера», реж. Александр Сокуров
«Лейбниц: Хроника утраченной картины» («Leibniz — Chronik eines verschollenen Bildes»), Эдгар Райц, Анатоль Шустер + «Урок кино_23» («Filmstunde_23»), реж. Эдгар Райц, Йорг Адольф
«Финикийская схема» («The Phoenician Scheme»), реж. Уэс Андерсон
«Сверху вниз» («Highest 2 Lowest»), реж. Спайк Ли
«Магеллан» («Magalhães»), реж. Лав Диас
«Вдохновитель» («The Mastermind»), реж. Келли Рейхардт
«Мальчишки из „Никеля“» («Nickel Boys»), реж. РаМелл Росс + «Боже, благослови ребенка» («God Bless the Child»), реж. Кристофер Харрис
«Облако» («Kuraudo»), реж. Киеси Куросава + «Изобретение» («Invention»), реж. Кортни Стивенс

Майк Тайсон объясняет «наследие» 10-летней девочке, автор неизвестен (смотреть онлайн)

Анна Стрельчук

Кинокритик («Афиша Daily», «Sens Critique»), ведущая телеграм-канала «le sexe de mzhalala»

Кадр из фильма «Воскрешение»
«Воскрешение» («Kuang ye shi dai»), реж. Би Гань
«Умри, моя любовь» («Die My Love»), реж. Линн Рамзи
«Положи душу на ладонь и иди» («Put Your Soul on Your Hand and Walk»), реж. Сепиде Фарси
«Франкенштейн» («Frankenstein»), реж. Гильермо дель Торо
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше
«Верни ее из мертвых» («Bring Her Back»), реж. Дэнни и Майкл Филиппу
«Метод исключения» («Eojjeolsugaeopda»), реж. Пак Чхан Ук
«Я бы тебя пнула, если бы могла» («If I Had Legs I’d Kick You»), реж. Мэри Бронштейн
«Завещание Анны Ли» («The Testament of Ann Lee»), реж. Мона Фастволль

Дарья Тарасова

Кинокритик («Кино-Театр.РУ», КИНОТВ), ведущая телеграм-канала «пластиковый синатра»

Кадр из фильма «Хронология воды»
«Хронология воды» («The Chronology of Water»), реж. Кристен Стюарт
«Альфа» («Alpha»), реж. Жюлия Дюкурно
«Метод исключения» («Eojjeolsugaeopda»), реж. Пак Чхан Ук
«Отец мать сестра брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш
«Молчаливый друг» («Stille Freundin»), реж. Ильдико Эньеди
«Дракула» («Dracula»), реж. Раду Жуде
«Завещание Анны Ли» («The Testament of Ann Lee»), реж. Мона Фастволль
«Прости, детка» («Sorry, Baby»), реж. Ева Виктор
«Умри, моя любовь» («Die My Love»), реж. Линн Рамзи
«Я бы тебя пнула, если бы могла» («If I Had Legs I’d Kick You»), реж. Мэри Бронштейн

Евгений Ткачев

Кинокритик («Афиша Daily», afisha.ru), ведущий телеграм-канала «Парни из Читальни»

«F1» («F1»), реж. Джозеф Косински
«Аватар: Пламя и пепел» («Avatar: Fire and Ash»), реж. Джеймс Кэмерон
«Альфа» («Alpha»), реж. Жюлия Дюкорно
«Вампиры-зомби… из космоса!» («Vampire Zombies… From Space!»), реж. Майкл Стасько
«Голый пистолет» («The Naked Gun»), реж. Акива Шаффер
«Дом из динамита» («A House of Dynamite»), реж. Кэтрин Бигелоу
«Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински
«Опустошение» («Havoc»), реж. Гарет Эванс
«Осада школы в Букит-Дури» («Pengepungan di Bukit Duri»), реж. Хоко Анвар
«Пойман с поличным» («Caught Stealing»), реж. Даррен Аронофски
«Саван» («The Shrouds»), реж. Дэвид Кроненберг

Стас Тыркин

Кинокритик, программный директор кинотеатра «Художественный», ведущий телеграм-канала «Stas Tyrkin Inc.»

Кадр из фильма «Бугония»
«Бугония» («Bugonia»), реж. Йоргос Лантимос
«Грация» («La grazia»), реж. Паоло Соррентино
«Картины дружеских связей», реж. Софья Райзман
«Лермонтов», реж. Бакур Бакурадзе
«Молчаливый друг» («Stille Freundin»), реж. Ильдико Эньеди
«Над вечным покоем», реж. Светлана Проскурина
«Новая волна» («Nouvelle Vague»), реж. Ричард Линклейтер
«После охоты» («After the Hunt»), реж. Лука Гуаданьино
«Простая случайность» («Yek tasadef sadeh»), реж. Джафар Панахи
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше

Антон Фомочкин

Кинокритик (SRSLY, «Сеанс»), ведущий телеграм-канала «AF»

Кадр из фильма «Рукой Данте»
«Рукой Данте» («In the Hand of Dante»), реж. Джулиан Шнабель
«Два пианино» («Deux pianos»), реж. Арно Деплешен
«Отражения № 3» («Miroirs No. 3»), реж. Кристиан Петцольд
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
«Цвета времени» («La venue de l’avenir»), реж. Седрик Клапиш
«Незнакомец из Большой арки» («L’Inconnu de la Grande Arche»), реж. Стефан Демустье
«Провод мертвеца» («Dead Man’s Wire»), реж. Гас Ван Сент
«Медвежья берлога» («Arkoudotrypa»), реж. Стерджиос Динопулос, Крисианна Пападакис
«Молчаливый друг» («Stille Freundin»), реж. Ильдико Эньеди
«Я люблю Перу» («I love Peru»), реж. Рафаэль Кенар, Уго Давид

Тамара Ходова

Кинокритик (Forbes), ведущая телеграм-канала «Oh boy»

Кадр из фильма «Завет Энн Ли»
«Завещание Анны Ли» («The Testament of Ann Lee»), реж. Мона Фастволль
«Сны поездов» («Train Dreams»), реж. Клинт Бентли
«Битва за битвой» («One Battle After Another»), реж. Пол Томас Андерсон
«Я бы тебя пнула, если бы могла» («If I Had Legs I’d Kick You»), реж. Мэри Бронштейн
«Чума» («Plague»), реж. Чарли Полинджер
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше
«Гамнет» («Hamnet»), реж. Хлоя Чжао
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
«Франкенштейн» («Frankenstein»), реж. Гильермо дель Торо
«Прости, детка» («Sorry, Baby»), реж. Ева Виктор

Юлия Шагельман

Кинокритик («Коммерсантъ»)

Кадр из фильма «5 сентября»
«5 сентября» («September 5»), реж. Тим Фельбаум
«Дни одиночества» («Tardes de soledad»), реж. Альберт Серра
«Мики 17» («Mickey 17»), реж. Пон Чжун Хо
«Прости, детка» («Sorry, Baby»), реж. Ева Виктор
«Долгая прогулка» («The Long Walk»), реж. Фрэнсис Лоренс
«Фейерверки днем», реж. Нина Волова
«Здесь был Юра», реж. Сергей Малкин
«Над вечным покоем», реж. Светлана Проскурина
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
«Сны поездов» («Train Dreams»), реж. Клинт Бентли
Почетное упоминание: «Звук падения» («In die Sonne schauen»), реж. Маша Шилински

Петр Шепотинник 

Кинокритик («Кинескоп»)

Кадр из фильма «Молчаливый друг»
«Молчаливый друг» («Stille Freundin»), реж. Ильдико Эньеди
«Сират» («Sirât»), реж. Оливер Лаше
«Да» («Ken»), реж. Надав Лапид
«Континенталь’25» («Kontinental ‘25»), реж. Раду Жуде
«Божественная комедия» («Komedie Elahi»), реж. Али Асгари
«Воскресенья» («Los domingos»), реж. Алауда Руис де Асуа
«Отец мать сестра брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш
«Курица» («Hen»), реж. Дьердь Пальфи
«Грация» («La grazia»), реж. Паоло Соррентино
«Полезный призрак» («Pee chai dai ka»), реж. Ратчапум Бунбунчачоке

Из русских: 

«Ветер», реж. Сергей Члиянц
«Здесь был Юра», реж. Сергей Малкин
«Записная книжка режиссера», реж. Александр Сокуров
«Лермонтов», реж. Бакур Бакурадзе

Пятерка лидеров

«Сентиментальная ценность»
16 голосов
«Битва за битвой»
15 голосов
«Звук падения» и «Сират»
13 голосов
«Прости, детка»
12 голосов
«Грешники» и «Сны поездов»
11 голосов
