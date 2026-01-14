Что смотреть в кино: великолепный Тимоте Шаламе, «Твин Пикс» и «Броненосец „Потемкин“»

«Марти Великолепный»
С 15 января
Режиссерский тандем братьев Сафди распался, после чего каждый снял по спортивному ретробайопику с мощной метаролью в центре картины. У младшего, Бенни, в «Крушителе» бывший рестлер Дуйэн Джонсон изображает ныне забытого бойца MMA Марка Керра. У старшего, Джоша, в «Марти Великолепном» достигатор Тимоте Шаламе играет такого же одержимого успехом игрока в пинг-понг Марти Маузера (его списали с реального теннисиста Марти Райзмана).
Фильм старшего Сафди продолжает братский цикл напряженных сюжетов про гнусненьких хастлеров, за которых болеешь как минимум из спортивного интереса: в «Хорошем времени» зрительское расположение завоевывал Роберт Паттинсон, в «Неограненных алмазах» — Адам Сэндлер. Однако по-настоящему подключиться к истории Маузера не выходит. Чем глубже герой Шаламе, молодой еврей из Нью-Йорка 1950-х, вязнет в безумном квесте по зарабатыванию деньжат на заграничные турниры, чем яростнее молится на фундаментальный принцип американской мечты fake it till you make it (о его неактуальности исчерпывающе высказался мини-сериал «Черный кролик», очень похожий на фильмы братьев Сафди), тем заметнее становится, что здешнее ретро на самом деле незамысловатая архаика, оторванная от сегодняшнего дня и не способная ничего толкового сказать про вчерашний. Местами, впрочем, действительно весело — особенно в те моменты, когда изо всех сил старающегося Шаламе (роль и правда отличная) затмевает 70-летний дебютант — бизнесмен Кевин О’Лири, подозрительно похожий на Михаила Ходорковского*. П.В.
* Михаил Ходорковский внесен Минюстом в список иноагентов
«Убойная суббота»
С 15 января
Временно безработный, а на досуге тренирующий школьную бейсбольную команду Брайан (Кевин Джеймс) проводит время с пасынком Лукасом (Бенджамин Паяк) на свежем воздухе, где знакомится с другим отцом-домохозяином, спортивным Джеффом (звезда «Ричера» Алан Ритчсон), который воспитывает странного сынишку Си Джея (Бэнкс Пирс) в одиночку. Вскоре все они оказываются в эпицентре масштабного военного заговора с перестрелками, взрывами и погонями.
Стриминговый (во всем остальном мире он вышел на Amazon Prime) комедийный боевик Люка Гринфилда («Животное», «Соседка»), в котором Ритчсон — за Арнольда Шварценеггера, Джеймс — за Тома Арнольда, а разыгрывают они в общем и целом сюжет «Правдивой лжи», который в третьем акте превращается в «Атаку клонов». Сказать, что это гомерически смешно, будет, конечно, преувеличением, но несколько убойных (под стать локализованному названию) хохм в фильме все же имеются. Ну и кто-то, в конце концов, должен был высказаться в защиту отчаянных отцов-домохозяинов. Е.Т.
«Океан чудес»
С 15 января
Несчастная девочка Шэньсю вместе семьей отправляется в морской круиз, где ее смывает за борт. Попадает она в волшебный мир с говорящими моржами, гуманоидными рыбами и другими чудесами. Впрочем, самый странный обитатель дна — ресторатор Нанхе, с которым девочка заводит дружбу.
«Океан чудес» пионера китайской трехмерной анимации Тянь Сяопэна вышел еще в 2023 году, но доплыл до нашего проката только сейчас — кажется, на волне успеха «Нэчжа побеждает Царя драконов». И хотя влияние Миядзаки неловко отрицать, собственное лицо у его работы есть — в первую очередь из-за самобытной анимации. Тянь по-особенному смешивает трехмерный фотореализм с экспрессивностью анимации и на выходе получает мультфильм, чья выразительность может с равными шансами оставить либо в восторге, либо с морской болезнью: это самая жестокая аудиовизуальная атака на зрителя со времен «Спиди-гонщика» сестер Вачовски. Вот бы к ней, конечно, еще прилагалась чуть более внятная драматургия! Но за этим придется вновь обратиться к Миядзаки. В.Г.
«Твин Пикс: Сквозь огонь»
Спецпоказы с 18 января, в прокате с 22 января
Год назад, 15 января, незадолго до своего дня рождения, приходившегося на 20 января, скончался Дэвид Линч. Граница между жизнью и смертью великого режиссера — хороший повод для ретроспективы. К примеру, в московском «Октябре» 18 января покажут сразу три картины постановщика: «Голова-ластик», «Шоссе в никуда» и «Твин Пикс: Сквозь огонь». Сеанс последнего тем же днем запланирован еще в петербургской «Авроре».
«Сквозь огонь» (или, точнее, «Огонь, иди со мной») — кино с самой причудливой судьбой в фильмографии Линча. Во время выхода приквел «Твин Пикса» линчевали (pun intended) за то, что режиссер отказался идти на поводу зрительских ожиданий. Однако теперь его любят ровно за то же самое — за смелость и бескомпромиссность. Линч дает нам прожить последние дни Лоры Палмер, демонстрируя себя с самой жестокой и одновременно сочувственной стороны. При всех сюжетных завихрениях фильмы Линча всегда оставались эмоционально доступными — именно потому, когда ты вслед за героиней проходишь сквозь огонь, финальный утешительный аккорд дарит катарсис такой оглушительной силы. В.Г.
«Кинопроба»
Спецпоказы с 16 января, в прокате с 22 января
Давно потерявший жену бизнесмен (Ре Исибаси) по совету взрослого сына (Тэцу Саваки) решает найти себе вторую половинку. Приятель из кинобизнеса (Дзюн Кунимура) предлагает ему необычное решение: устроить смотрины потенциальных невест под видом проб на роль в сериале. Так мужчина знакомится с убийственной красоткой (Эйхи Сиина).
Если вы ничего не знаете о «Кинопробе» и планируете посмотреть фильм, то прекратите читать этот текст немедленно. Поверьте, чем меньше знаете — тем сильнее останется впечатление. Главный трюк фильма Такаси Миикэ — затяжной прыжок в бассейн с кислотой: романтическая драма постепенно разъедается чудовищным кошмаром с членовредительской развязкой. Последняя врезается в память до костей, однако к простому театру жестокости фильм не сводится. Между строк «Кинопроб» сквозит высказывание о том, что патриархальный мир не просто унижает женщин, как это делает, к примеру, главный герой, соглашаясь устроить тиндер в одни ворота, но выращивает чудовищ себе же на погибель. Короче говоря, идеальное кино для совместного просмотра со своей второй половинкой — примерно на уровне с «Исчезнувшей» и «Солнцестоянием». В.Г.
«Броненосец „Потемкин“»
Спецпоказы с 18 января, в прокате с 29 января
Воды российского проката вновь посетил во всех смыслах революционный шедевр Сергея Эйзенштейна о восстании матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» в июне 1905 года. Повод — 100-летие с выхода картины, изменившей кинематограф и превратившей ее режиссера в легенду. Интересуетесь языком кино? Тогда «Потемкин» — это база. Кстати, к юбилею запланирован выход исследования Вениамина Вишневского «История постановки фильма „Броненосец ‚Потемкин‘“» от издательства «Киноартель 1895». В.Г.