Когда разрабатывавшая крупное дело капитан Джеки Велес (Лина Эско) из полицейского управления Майами-Дейд получает пулю на каменистом берегу округа в штате Флорида, подозрение сразу падает на ее тактическую опергруппу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: лейтенанта Дэйна Дюмарса (Мэтт Деймон), детектив-сержанта Джей Ди Бирна (Бен Аффлек) и трех детективов — Майка Ро (Стивен Ен), Нуми Баптист (Тейяна Тейлор) и Лоло Салазар (Каталина Сандино Морено). Федералы во главе с агентом Делем Бирном (Скотт Эдкинс) подозревают всех, но больше всех Дель напирает на родного брата Джей Ди, который был тайным (впрочем, в духе секрета Полишинеля) любовником Велес.
Тем временем Дюмарс получает наводку о хранящемся в городе Хайалиа общаке колумбийского накокартеля. Полицейские выдвигаются на место, а когда на чердаке дома колумбийки Дези (Саша Калле) находят 20 млн долларов, то напряжение в группе (на фоне такого солидного куша) накаляется. Джей Ди начинает подозревать Дэйна в том, что тот хочет присвоить деньги себе, а в доме звонит телефон, из трубки которого угрожающий голос советует полицейским валить по добру по здорову — и это не картель, который сразу отказался от притязаний на бабло, потому что ввязываться в такое убийственное дело себе дороже.
Изначально новый фильм Джо Карнахана носил название «R.I.P.», но затем сменил его на «The Rip», а в российской локализации на «Нетфликсе» и вовсе превратился в «Лакомый кусок». Что же, эта картина действительно оказалась лакомым куском для давних голливудских бро Аффлека и Деймона и их продюсерской компании Artists Equity, ведь такие напряженные и злые, как тысяча чертей, боевики на дороге не валяются. Особенно в постановке Джо Карнахана, который в последнее время растрачивал свой недюжинный режиссерский талант на всякие пустяки (экшн «Лига теней» и сурвайвал «Выживший»), а тут наконец-то занялся серьезным делом.
Наверное, надо пояснить, что когда-то (а именно в 2002 году с криминальным триллером «Наркобарон») Карнахан ходил в статусе нового Майкла Манна, пока не решил стать новым Майклом Бэем («Козырные тузы» и киноремейк «Команды „А““), как будто нам одного Бэя было недостаточно. Не поймите неправильно: все, что Карнахан делал после («Схватка», «Драйвер на ночь», «День курка» и «Хороший, плохой, коп»), по-своему было круто, но как-то не соответствовало масштабу его таланта.
В «Лакомом куске» он возвращается к корням, причем в самом прямом смысле (например, в фильме на экране телевизора можно увидеть отрывок из его полнометражного дебюта «Кровь, наглость, пули и бензин»), и с таким азартом снимает свою «Полицию Майами» (предвосхищая таким образом грядущий ребут Джозефа Косински) и свою «Схватку», что наверняка самому Манну было бы не стыдно. Деймон традиционно хорош, а Аффлек давно не был так хорош — и на химии между давними друзьями, которые на экране вдруг превращаются в смертельных врагов, держится половина фильма. Другая — на том, что Карнахан (внезапно) решил превратить «Лакомый кусок» не только в полицейский боевик с грохочущими стволами и отлетающими гильзами, но и в запутанный детектив.
Полтора часа из почти двух герои подозрительно зыркают друг на друга, пересчитывают деньги и ищут в своих рядах «крысу» в одном из самых скучных городов США (согласно Forbes), который на одну ночь превращается в самый убийственный. А осада дома, как и в «Хорошем, плохом, копе», превращается в оммаж шедевру Карпентера, который, очевидно, выступает другим важным культурным ориентиром для Карнахана (что не преминул заметить и кинокритик Дэвид Эрлих). Из других гениальных ходов стоит отметить решение превратить героев Аффлека и Скотта Эдкинса в братьев (почему раньше никто не замечал, как похожи актеры?) и заставить Эдкинса играть желваками, вместо того чтобы размахивать ногами и оголять торс. Но Карнахан горазд на такие приколы: скажем, в «Козырных тузах» персонаж Аффлека подавал несколько комичных реплик, уже будучи мертвым (не спрашивайте как).
Впрочем, на этот раз Карнахан, склонный к иронии и даже к комедии, не стремится превратить историю в бородатый анекдот, несмотря на наличие бородатых героев Аффлека и Деймона, и заканчивает на сентиментально-элегической ноте, а полицейский беспредел уравновешивает людьми, честно делающими свое дело: «Мы же хорошие парни?» — «Да, и всегда будем». В другом фильме татуировки с этими максимами на запястьях персонажа Деймона выглядели бы глупо, но у Карнахана в них появляется спасительный пафос, так необходимый в наши тяжелые времена.
Евгения Ткачева