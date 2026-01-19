История рыцаря: все, что нужно знать о «Рыцаре Семи Королевств» из мира «Игры престолов»

К сожалению, как это часто бывает у Мартина, конец истории Дунка и Эгга окажется трагическим. Одержимый идеей возродить драконий род Эйгон спалит дотла дорнийскую резиденцию Таргариенов Летний замок. Много лет спустя рыцарь Барристан Селми (еще один знакомый по «Игре престолов» персонаж) будет утверждать, что дело не обошлось без предательства. Как бы то ни было, но в огне погиб сам Эйгон, его близкие и Дункан, чья доблесть, судя по отрывочным свидетельствам, спасла нескольких людей. Правление Таргариенов же оборвется на внуке Эйгона, Эйрисе II по прозвищу Безумный король. Это против него выступит войско во главе с будущим монархом Робертом Баратеоном, и это его предательски сразит Джейме Ланнистер.