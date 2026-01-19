История рыцаря: все, что нужно знать о «Рыцаре Семи Королевств» из мира «Игры престолов»

Новый сериал основан на книгах Джорджа Р.Р.Мартина?
Да! В августе 1998 года фантаст Роберт Сильверберг выпустил сборник под названием «Легенды», под обложкой которого собрал несколько новелл топовых авторов в придуманных ими вселенных: Стивен Кинг написал новую историю в мире своей «Темной башни», Терри Пратчетт вновь приоткрыл для читателей дверь в Плоский мир, а Урсула Ле Гуин вернулась в Земноморье. Среди звездных коллег затесался и пока еще не такой популярный Джордж Р.Р.Мартин, чье продолжение «Игры престолов» под названием «Битва королей» выходило только в ноябре того же 1998 года.
Для «Легенд» Мартин написал историю под названием «Межевой рыцарь», а для других антологий — повести «Присяжный рыцарь» (2003) и «Таинственный рыцарь» (2010), позже объединенные в сборник «Рыцарь Семи Королевств». И хотя их действие происходит в знакомом фанатам «Престолов» Вестеросе, по духу новеллы скорее напоминают приключенческую литературу, нежели сложносочиненное эпическое фэнтези «Песни льда и пламени»: с более легкой интонацией, конфликтами меньших масштабов и сквозными героями, попадающими в различные передряги. Четвертой повести Мартин дал название «Винтерфелльские волчицы», однако выйти она должна только после шестой части «Песни льда и пламени», «Ветра зимы». Да-да, той самой книги, которую великий прокрастинатор никак не может закончить уже второе десятилетие.
А о чем вообще «Рыцарь Семи Королевств»?
Действие разворачивается примерно за сотню лет до «Игры престолов», а во главе Семи Королевств все еще находится династия Таргариен. Главный герой — простодушный парень Дункан, беспризорник родом из Королевской Гавани, которого некогда взял в оруженосцы межевой рыцарь Арлан из Пеннитри.
В начале первой повести сир Арлан умирает от простуды по пути на Эшфордский турнир, а Дункан решает стать рыцарем, берет себе прозвище Высокий (не просто так — у него рост больше двух метров) и едет на состязание, чтобы прославить свое имя. Забавный нюанс: в книге и сериале это подается намеками, но, вообще-то, никто в рыцари Дунка не посвящал — и Мартин это подтвердил. Безродный юноша с благородным сердцем — настоящий рыцарь по духу, а не регалиям.
В дороге Дунк знакомится с мальчишкой-конюшонком по имени Эгг, чья главная отличительная черта — лысая, как яйцо, голова. Загадочный пацан навязывается новоявленному рыцарю в оруженосцы: перефразируя «Касабланку», это становится началом прекрасной дружбы длиной в несколько повестей. К слову, если завязка вам напомнила «Историю рыцаря» с Хитом Леджером, то стоит уточнить, что Мартин все же написал свою «Межевого рыцаря» раньше выхода фильма.
Стоп-стоп-стоп, а что значит «межевой рыцарь»?
В Вестеросе так называют рыцарей, не связанных клятвой с лордом или землей, и потому вынужденных странствовать по свету в поисках заработка. Слово «межа» означает границу между земельными владениями, которые у Мартина разграничивают живыми изгородями; будучи, по сути, бездомными, межевые рыцари временами ночуют под такими заборами. В первой серии Дунк делает привал у такой межевой изгороди. Сам Мартин утверждает, что позаимствовал термин из прошлого, а чаще всего сталкивался с ним в истории Ирландии.
Роль странствующего рыцаря (по сути, наемника с кодексом чести) позволила Мартину превратить Дунка в вестеросский аналог самурая или стрелка из фильмов Серджо Леоне — идеального сквозного протагониста для серии отдельных историй. В «Присяжном рыцаре», второй повести, Дунк и Эгг заступают на службу к бедствующему пожилому паладину и ненароком ввязываются в конфликт с его соседкой по земле, носящей неласковое прозвище Красная Вдова. В следующей новелле, «Таинственный рыцарь», наша парочка отправляется на рыцарский турнир и оказывается в эпицентре взрывоопасной политической интриги. Вообще, Мартин обещает еще по меньшей мере шесть повестей о приключениях Дунка и Эгга, но, учитывая его работоспособность в последние десятилетия, рассчитывать на многое не стоит.
Ладно, а Дунк и Эгг вообще важные герои в контексте всей вселенной «Игры престолов»?
Скажем так, далеко не последние. Объяснять придется со спойлерами, так что вы предупреждены.
Мартин детально описал историю Вестероса в книге «Пламя и кровь», где проспойлерил всю дальнейшую судьбу своих персонажей. Как выясняется еще в «Межевом рыцаре», Эгга на самом деле зовут Эйгон Таргариен, а голову он бреет, чтобы скрыть от людей фирменную белоснежную шевелюру семьи Дома Дракона. В итоге Эгг и вовсе станет королем Эйгоном V Невероятным. Откуда такое впечатляющее прозвище? Просто Эгг получит трон, имея на него изначально ничтожные шансы, будучи четвертым сыном четвертого принца.
Кстати, монархом тогда едва не стал персонаж, уже знакомый зрителям и читателям по «Игре престолов». На Железный трон мог претендовать старший брат Эгга Эймон, однако он променял корону на мейстерские обеты и отправился на Стену исполнять долг в рядах Ночного дозора. Именно там много лет спустя пожилой Эймон встретится с Джоном Сноу и возьмет в стюарды Сэмвелла Тарли. Детальнее с историей Эйгона можно ознакомиться либо в «Пламени и крови», либо на сайтах — энциклопедиях Вестероса.
Судьба Дунка же наглядно демонстрирует преимущества нетворкинга. Благодаря Эйгону сирота-беспризорник выбьется в лорды-командующие Королевской гвардии. Как читал рэпер Дрейк: «Started from the bottom, now we're here». Кстати, Дункан тоже связан родственными узами с героями «Игры престолов» — в этом туманно признавался сам Мартин. Самая очевидная кандидатка — Бриенна Тарт, как и Дунк, обладающая высоким ростом и одержимая рыцарскими идеалами. Кроме того, в книгах она берет себе тот же герб, что и Дунк: падающая звезда и вяз на фоне заката. Другой потенциальный родственник — гигант Ходор: точно известно, что в своих странствиях Дунк добирался до Винтерфелла, а Брана Старка однажды посетило видение с юной шатенкой, целующей высокого-высокого рыцаря.
К сожалению, как это часто бывает у Мартина, конец истории Дунка и Эгга окажется трагическим. Одержимый идеей возродить драконий род Эйгон спалит дотла дорнийскую резиденцию Таргариенов Летний замок. Много лет спустя рыцарь Барристан Селми (еще один знакомый по «Игре престолов» персонаж) будет утверждать, что дело не обошлось без предательства. Как бы то ни было, но в огне погиб сам Эйгон, его близкие и Дункан, чья доблесть, судя по отрывочным свидетельствам, спасла нескольких людей. Правление Таргариенов же оборвется на внуке Эйгона, Эйрисе II по прозвищу Безумный король. Это против него выступит войско во главе с будущим монархом Робертом Баратеоном, и это его предательски сразит Джейме Ланнистер.
Окей, стоит ли читать повести о Дунке и Эгге?
Определенно! Это увлекательные, классно написанные книги экономичного размера, и потому читаются они влет — при условии, что вам вообще по духу приключенческая литература. Самая лучшая — первая, впечатляющая мастерской работой с темпом повествования: Мартин относительно долго запрягает в стартовой половине, но затем выкручивает скорость на полную прямиком к взрывной кульминации. Правда, это достоинство повести заранее внушает опасения в адрес экранизации: авторам сериала каким-то образом придется раздуть примерно 100 книжных страниц до полноценного сериального сезона из шести эпизодов и не превратить действие в манную кашу.
Но учтите, что читать все же лучше в оригинале. По какой-то причине постоянная переводчица Мартина в России Наталья Виленская предпочитает сушить яркий стиль писателя. С конкретными примерами недочеты перевода, например, разбирал Александр Башкиров в тексте для «Канобу». От себя же скажу, что читать Мартина на русском и даже получать от этого какое-то удовольствие можно: талант к ворлдбилдингу и сюжетостроению так просто не испортишь. Но наслаждение от самого текста определенно теряется.
Хорошо, а как сам сериал?
Судя по первой серии, на удивление симпатичный. И хотя узнаваемые черты «Игры престолов» на месте, авторы с ходу дают понять, что это будет другой сериал — более приземленный, смешной и игривый. Прервать фирменную музыкальную тему Рамина Джавади актом дефекации — прямо скажем, решение нетрадиционное и сразу сбивающее эпический пафос оригинала.
Пока остается под вопросом, смогут ли авторы растянуть небольшую повесть до шести серий с хронометражем в 30–40 минут. Но в первом эпизоде шоураннер Айра Паркер идет самым очевидным и грамотным путем. Кульминация «Межевого рыцаря» — драматичная рыцарская схватка с 14 участниками, так что логичным образом значительная часть первой серии посвящена знакомству с будущим дуэлянтом Лионелем Баратеоном по прозвищу Смеющийся Вихрь. В оригинальной повести ему уделено совсем немного места, но расширенный сериальный формат позволяет провести со второстепенными персонажами чуть больше времени.
Впрочем, не менее важно, что авторам сериала удался главный герой. Неловкому увальню Дунку в исполнении Питера Клэффи сложно не посочувствовать: кажется, весь мир настроен против него. И потому таким трогательным выглядит легкий свет надежды в финале серии. Что это, проблески оптимизма? В «Игре престолов»?! Каким бы в итоге ни оказался сериал, его точно не обвинишь в том, что он не привнес что-то свое в экранный мир Вестероса.