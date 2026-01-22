Одной левой: интервью с Юрием Колокольниковым о «Левше», Голливуде и сериале «Полдень»

— Да, хотя я знал Даррена лично и до этого, мне все равно пришлось пройти пробы обычным индустриальным путем — через агента. Я их записал, и потом на два месяца тишина. У меня уже должны были начаться другие съемки — «Левши» как раз. Но вдруг мне звонят с тем, что Даррен хочет пообщаться. Мы созваниваемся по Zoom, я говорю: «Привет, Даррен, мне прислали пробы на твой проект». Он: «Да, мы искали, и теперь все сошлось. Я хочу, чтобы вы были вдвоем с Кукушкиным*». Дальше возникли вопросы с графиком, потому что «Левша» должен был быть раньше, но мы договорились — они чуть подвинулись. Я поехал в Нью-Йорк, за полтора месяца там отснялся, прилетел — и на следующий день сразу попал в сцену на «Левше», где мы едем по какому-то лесу, что-то во что-то врезается. Я в парике, не понимаю, что происходит, такое лицо — типа а-а-а! — но так оно и должно было быть. Все сложилось правильно.