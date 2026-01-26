За 12 лет Тимур Бекмамбетов снял 13 фильмов на экране компьютера. Мы посмотрели все

Еще один фильм в продюсерской фильмографии Бекмамбетова, заработавший репутацию одного из худших в истории. За девять лет до обзоров западных ютуберов на «Войну миров» скринлайф «Взломать блогеров» стал темой обзора от BadComedian, собравшего, вероятно, больше просмотров, чем сам фильм на стриминговых сервисах. Да, логическая составляющая ленты про популярных видеоблогеров, которых прямо в операционную систему засасывает компьютерный вирус и превращает в мультяшек, не выдерживает никакой критики. Зато сегодня это кино смотрится как удивительный слепок эпохи: Саша Спилберг использует давно устаревшие версии ютуба и Final Cut Pro, чтобы публиковать видеоблоги — жанр, смотрящийся сейчас почти таким же безнадежным ретро, как мелодрамы золотого века Голливуда. Ее друзья Марьяна Ро и Ивангай все еще беззаботно встречаются, а в конце фильма зрителей ждет бесконечно долгий монтаж-караоке при участии юных фанаток героини (где все они сейчас?). В такой чарующей ностальгической оболочке даже дурацкий сюжет про вирус не раздражает, а умиляет: веб-панк, который мы заслужили .