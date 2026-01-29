«На помощь!»: бьющий наповал хоррор великого Сэма Рейми, который не снимал ужасов 17 лет

Брэдли, словно повторяя арку льва Алекса из того же «Мадагаскара», может считать себя царем зверей, но ни с людьми, ни с природой он не в ладах — и лучше не станет. Удивительно, насколько вальяжен герой О’Брайена — и в своей мизантропии, и беспомощности. Кульминация этой самой мужской беспомощности приходится на середину фильма — сцену, от которой у вас точно побегут мурашки. Парализованный герой О’Брайена проходит через подобие операции, а МакАдамс выносит зрителю мозг абсолютно виртуозной актерской игрой. Не раскрывая деталей, скажу лишь, что именно здесь сконцентрировано все, за что мы любим нашего Сэма, — возможность поморщиться, рассмеяться, сползти под стул, а затем еще и ужаснуться. Всего за пару минут экранного времени. «Он вернулся», — прошептал Гарри. Сэм Рейми вернулся!