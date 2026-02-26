50 лучших российских фильмов всех времен: большой опрос «Афиши Daily». Часть 2
Кинематографу современной России исполняется 35 лет. К такой весомой дате «Афиша Daily» попросила 100 кинокритиков назвать
свои любимейшие картины за этот период. Из их ответов мы собрали топ-50 лучших фильмов.
будет ознакомиться в персональных списках участников опроса.
25.Трудно быть богом
24.Лето
Алексей Герман・2013
Кирилл Серебренников・2018
Посмертная работа величайшего режиссера, жившего и работавшего в России, и главный долгострой постсоветского периода, до сих пор вызывающий у многих недопонимание. По осязаемости и эффекту, при котором начинаешь чувствовать с экрана запахи, «Трудно быть богом» не перебьет никто. Тем, кто готов отдаться этому миру и погрузиться в него с головой, воздастся — и сцена с Руматой, застывшим в шубе то ли у лужи, то ли у пруда, навсегда врежется в память.
«Лето» Серебренникова не о музыке и юности, хотя и о них тоже, а о свободе в самые несвободные времена. Черно-белая реальность вспыхивает цветом. Комиксы, надписи, танец как полет над повседневностью. «Лето» как способность быть живым, когда вокруг все застывает. «Лето» как наследство тех, кто умел дышать.
Елена Афанасьева
Артём Макарский
23.Все умрут, а я останусь
Предельно натуралистичный портрет взросления девочек-подростков в России конца 2000-х. Кино про трех девятиклассниц, снятое с близкой дистанции и отмеченное в Каннах, все еще цепляет своей универсальностью. Говорить о буднях подростков в псевдодокументальной манере честнее Германики мало кто умеет.
Валерия Гай Германика・2008
Мария Ракитина
Летать учимся,
и все больше вниз
«Трудно быть богом»・Алексей Герман-старший・2013
22.елена
21.Русский ковчег
Андрей Звягинцев・2011
Александр Сокуров・2002
Фильм, в котором Звягинцев отринул изысканный слог и заговорил с публикой на понятном языке. Итальянское Возрождение сменяется московским вырождением — притча, упакованная в социальный триллер о переделе наследства, в отличие от библейских басен и сегодня не растеряла взрывной актуальности.
Снятый в магическом пространстве Эрмитажа самый знаменитый однокадровый фильм. Кроме блестящего формально-технологического эксперимента есть в картине и утешение, и проклятие. На ковчеге ведь нет лишних: каждому на бале-маскараде русской истории назначено сыграть свою роль, хочет он того или нет.
Анастасия Сенченко
Андрей Гореликов
20.Шультес
Бакур Бакурадзе・2008
Первобытный — спасенный от памяти, идеологии, рефлексий — человек попадает в эпицентр квохчущих ремонтом нулевых. Грузин Бакурадзе снял наше российское, одно на всех, сиротство. Он тут молчит извне; как показала практика, среди так называемых «новых тихих» Бакур оказался не только самым прозорливым, но и наиболее последовательным.
Сергей Кулешов
19.Каникулы
18.Питер FM
Анна Кузнецова・2023
Оксана Бычкова・2006
Чуткое и остроумное кино, оставляющее сладко-горький осадок и заставляющее ностальгировать по чему-то утраченному. Анна Кузнецова органично переплетает несколько сюжетных линий: подростки учатся прощаться с детством и латать сердечные раны, а взрослые вспоминают о компромиссах и щемящем внутри одиночестве.
Фильм впитал всю порхающую свежесть петербургской весны, а заодно уверенность в лучшем завтра, ставшую гимном нулевых. Это десятилетие, как выяснилось позднее, было новой оттепелью и сменились новым застоем, поэтому аффирмации героини Федотовой («Все будет хорошо, я узнавала!») сегодня звучат как эпитафия. Не будет, но здорово было так думать.
Гульназ Давлетшина
Павел Воронков
Все будет хорошо,
я узнавала!
«Питер FM»・Оксана Бычкова・2006
17.Особенности национальной охоты
Александр Рогожкин・1995
Фильм, которому удалось невозможное — передать русский дух. Детская непосредственность и разнузданная безбашенность соединяются с проглядывающей сквозь анекдот меланхолией взрослого, который скоро вынужден будет выйти из леса и снова стать генералом, бизнесменом, туристом или милиционером. Но пока часы не пробили полночь, можно лечь в кучу листвы и превратиться в сплошное созерцание. Себя самого, доброго друга и упоительного мира вокруг.
Маря Плевицкая
16.Утомленные солнцем
15.Нелюбовь
Никита Михалков・1994
Андрей Звягинцев・2017
Михалков на пике формы: и актерской, и режиссерской. С размахом эпического романа он снимает камерную драму о несбывшихся мечтах и сделках с совестью. И, наоборот, запечатывает ужасы сталинских репрессий — трагедию национального масштаба — в квадратные метры одной отдельной подмосковной дачи.
«Нелюбовь» врезается в память разрозненными кадрами, мозаикой недостижимого счастья. Приз жюри Канн и номинация на «Оскар» — болезненно универсальным оказался этот травматический опыт. Вдохновляясь Бергманом, но показывая «ЛизаАлерт», Звягинцев фиксирует своеобразную поэтику российской повседневности, которая с годами кажется все более актуальной. Серые пейзажи, бесцельность, фоновый телевизор, но также надежда: раз у одних здесь «нелюбовь», то у кого-то любовь.
Ефим Гугнин
Полина Резникова
Жить захочешь —
не так раскорячишься
«Особенности национальной охоты»・Александр Рогожкин・1995
13.Один маленький
ночной секрет
14.Про уродов и людей
Алексей Балабанов・1998
Наталия Мещанинова・2023
Вуайеристская экскурсия Балабанова к истокам вывихнутого века, где можно рассмотреть негативы (или раскадровки) грядущих революций, прорывов и катастроф. Жуткий и стильный репортаж из болевого стыка — порядка, людей, искусств, — чье эхо отдается в цинковой безжалостности «Груза 200».
Мира исчезает в щели дивана, чтобы тем самым спасти себя. Образ не отпускает, он бьет прямо в сердце. Тонкий, страшно честный фильм Наталии Мещаниновой — новогодний кошмар посреди мнимого семейного счастья. Очень жаль, что фильм не крутят по телевизору и почти не показывали в кино.
Алексей Филиппов
Яна Телова
12.Брат
Алексей Балабанов・1997
Дилогия «Брат» считается исследованием русской души, а Данила Багров — народным героем. История о ветеране Первой чеченской войны, который пытается адаптироваться к изменившемуся миру, проложила дорогу понятию «сиквел» в отечественном кино и стала примером выверенного боевика-комикса с уже вечным саундтреком и образом потерянного поколения.
Алина Кувшинникова
Город — страшная сила. А чем больше город — тем он сильнее. Он засасывает
«Брат»・Алексей Балабанов・1997
11.Левиафан
10.Возвращение
Андрей Звягинцев・2014
Андрей Звягинцев・2003
Фильм-рубикон в истории нового российского кино, его большое достижение и просто выдающееся авторское произведение, чья сокрушительная сила определяется честностью и беспристрастием Андрея Звягинцева в изображении архетипической истории бессилия маленького человека. Один из последних отечественных фильмов, который задел за живое всю страну и оказался универсально понятным, а иногда и болезненно актуальным для зрителей из самых разных уголков планеты.
Звягинцев — главный мифотворец нового российского кино, даже когда его фильмы вырываются из вневременья в узнаваемую современность. «Возвращение» — сокрушительная история отца как ветхозаветного (карающего, но любящего) Бога и его проходящих инициацию сыновей-апостолов. Вечный сюжет о поиске, смирении и любви.
Елена Зархина
Вадим Богданов
9.Мастер и Маргарита
Михаил Локшин・2023
Школьники, собравшиеся с помощью «Мастера и Маргариты» Локшина сдавать ЕГЭ по литературе, наверняка остались недовольны экранизацией, ведь сценарист Роман Кантор предпочел почтительному пересказу диалог с классикой. Получилось грандиозно. Не только из-за мастерства кинематографистов, но и потому что булгаковский текст не растерял прежней силы — в его темных водах продолжают тонуть пароходы современности.
Василий Говердовский
8.Окраина
7.Аритмия
Петр Луцик・1998
Борис Хлебников・2017
Постмодернистский сказ о мужиках, которые стремятся в Москву за правдой, — наглядный (сегодня и едва возможный) пример того, как можно осмыслять реальность. Иррациональностью, переосмыслением кинотрадиций, игрой с агитационными образами Луцик и Саморядов шокировали и правых, и левых. Итог — вероятно, ключевой фильм для понимания 1990-х. Кино, где юмор соседствует с жесткостью, на фоне которой и самоуправство Багрова покажется ерундой.
«Аритмия» спустя время как будто чуть утратила в своем обаянии, но, возможно, это мы зачерствели за последние годы. Более искреннего, честного и пронзительного кино о том, как жить и любить в России, до сих пор не придумали. Кто скажет, что мелодрамы глупый и слащавый жанр, — киньте в него этим фильмом.
Иван Афанасьев
Никита Демченко
Новые люди — это всего лишь забытые старые...
«Мастер и Маргарита»・Михаил Локшин・2023
6.Шапито-шоу
Сергей Лобан・2011
Четыре переплетающиеся новеллы, которые повествуют о любви, дружбе, уважении и сотрудничестве. Сергей Лобан и Марина Потапова сделали нашу «Магнолию», но душевнее и теплее; про эти ночи в Крыму и наивный постмодерн. Скромный шедевр из начала 2010-х до сих пор живой и светится.
Марат Шабаев
5.Страна ОЗ
4.Ночной дозор
Василий Сигарев・2015
Тимур Бекмамбетов・2004
Одиссея безвольной Шабадиновой из Малых Ляль на ул. Торфорезов в Екатеринбурге, затерявшаяся в прокате между «Елками 1914» и «Елками-5», но в итоге разошедшаяся на цитаты, лихо реконструировала Новый год. С наркоманами и извращенцами, «Волшебником страны Оз» и шутками про говно, фейерверком и икрой. Красненькой, черной? Обоими.
Первый настоящий российский блокбастер, от напора которого до сих пор захватывает дух и подгибаются колени — проверено: в позапрошлом году я пересмотрел его дважды. Этот фильм точно сделали люди, которых перло от того, что они снимают жанровое кино с приветами Дэвиду Финчеру. Когда на город опустится тьма, who you gonna call? Все верно: в «Горсвет». Сдавайся, ведьма, Ночной дозор.
Михаил Моркин
Евгений Ткачев
Легче погасить в себе свет,
чем рассеять тьму вокруг
«Ночной дозор»・Тимур Бекмамбетов・2004
3.Капитан
Волконогов бежал
2.Груз 200
Алексей Балабанов・2007
Наталья Меркулова, Алексей Чупов・2021
Важнейший сеанс социального психоанализа в постсоветском кино. 1984-й, Ленинск, советский ад. Капитан милиции похищает дочь секретаря райкома партии и приковывает к кровати с трупом ее жениха, убитого в Афгане. Если кажется, что вонь стоит до сих пор, то ничего, привыкайте. Мухи у нас.
Фильм о большом терроре и людях, которые становятся либо его жертвами, либо соучастниками, либо и теми и другими, с годами стал актуальнее. Сами авторы называли его мистическим триллером и постмодернистской притчей, но он оказался удивительно точным слепком времени — и того, о котором рассказывает, и того, в котором снят.
Олег Зинцов
The Blueprint
Юлия Шагельман
«Коммерсантъ»
1.Хрусталев, машину!
Алексей Герман・1998
Черно-белый, страшный, завораживающий, самый бескомпромиссный фильм Германа-ст., не признанного и толком не понятого миром гения. Осиновый кол в самое сердце генералиссимуса, чей пыльный китель одиноко киснет в шкафу, пока тело корчится в предсмертных муках. Главный русский кинороман о репрессиях, тотальном страхе и его преодолении. А еще — об отце режиссера.
Антон Долин*
