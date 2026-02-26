50 лучших российских фильмов всех времен: большой опрос «Афиши Daily». Часть 2

Посмертная работа величайшего режиссера, жившего и работавшего в России, и главный долгострой постсоветского периода, до сих пор вызывающий у многих недопонимание. По осязаемости и эффекту, при котором начинаешь чувствовать с экрана запахи, «Трудно быть богом» не перебьет никто. Тем, кто готов отдаться этому миру и погрузиться в него с головой, воздастся — и сцена с Руматой, застывшим в шубе то ли у лужи, то ли у пруда, навсегда врежется в память.