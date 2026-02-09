Настроение влюбиться: 6 романтических кинопремьер для первого и последнего свидания

«Счастлив, когда ты нет», реж. Игорь Марченко
Вряд ли дебют Игоря Марченко, победивший в прошлом году на фестивале «Короче», вызовет столь же ожесточенные споры, как «Материалистка» Селин Сон, но это именно что наша «Материалистка» — во всяком случае материала для дискуссий здесь предостаточно. «Счастлив, когда ты нет» тоже швыряет романтическую сказку о стену прискорбной реальности, чтобы посмотреть, что уцелеет, и призывает не шарахаться прочь при «красных флагах». А их в фильме немало: голубоглазая сволочь Женя (Георгий Токаев, дающий миллениальского Евгения Цыганова) проводит ночь с голубоглазой сволочью Женей (Александра Бортич) — и это неожиданным образом становится для обоих первым шагом на пути к исцелению от социопатии.
Минус на минус дает плюс, одна ходячая катастрофа нейтрализует другую. Итог, возможно, не самый духоподъемный, но, как любят повторять в фильме, могло быть и хуже. Этой мантре соответствует и сама картина Марченко, которая регулярно роняет взятый ритм, зачем-то закапывая узловые точки в неряшливые нарезки под угрюменький постпанк, а еще грешит неестественными репликами, как будто подрезанными из стенограммы приема у психотерапевта. Однако неоспоримая химия между Токаевым и Бортич и, скажем так, благородство авторского намерения в конечном счете перевешивают, поэтому на выходе образуется кино, в которое можно влюбиться, — пускай и не с первого взгляда. П.В.
Оценка: 7 сердечек из 10
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍
«Виновата любовь» («Young Werther»), реж. Жозе Авелину Жиль Корбетт Лоуренсу
Ценнейшая порода ромкомов — осовремененные адаптации классики мировой литературы. Недавно на этом тонком льду сыграл канадский режиссер Жозе Авелину Жиль Корбетт Лоуренсу, перенеся события романа Гете «Страдания юного Вертера» в декорации сегодняшнего Торонто. Напомним, что полуавтобиографический текст был написан Гете под впечатлением от двух любовных треугольников (в одном писатель участвовал сам, второй образовали его друзья, закончилось все плохо) и в свое время сделал 25-летнего автора суперзвездой.
Дебютанту Лоуренсу такая участь явно не грозит, однако его «Юному Вертеру» (или «Виновата любовь», как фильм назвали в России) все-таки удается нашарить тропинку к зрительскому сердцу — после того как истекают скучнейшие полчаса в самом начале. Затем история о ветреном мажоре-писателе Вертере (Дуглас Бут), который отбивает Шарлотту (Элисон Пилл) у жениха (Патрик Джей Адамс), отмежевывается от первоисточника и вступает с ним в забавную дискуссию, тем самым как бы идеологически следуя за самим Гете (тот через несколько лет после публикации практически отрекся от собственного детища). Здешний Вертер, например, все же усваивает несколько важных уроков и сохраняет голову на плечах — в общем, чувствуется, что Лоуренсу уже давно не 25. П.В.
Оценка: 6 сердечек из 10
❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍
«Несвятая Валентина», реж. Андрей Пантелеев
Цветочница и начинающая актриса Валентина (Анна Красовская) не верит в любовь, а 14 февраля для нее черный день календаря. Особенно девушку бесят подруги Лия (Тина Стойилкович) и Алина (Елизавета Шакира), ведь у каждой есть краш, а парень Алины Рома (Глеб Калюжный) и вовсе собирается сделать возлюбленной предложение. Но жизнь окружающих Валентину влюбленных парочек резко меняется, когда девушка магическим образом обретает способность разрушать любовные узы с помощью чиханья.
Если вы задумывались о том, как бы выглядела новая «Москва слезам не верит», если бы вместо песен и танцев под луной в ней проходили ведьминские ритуалы, опять же под луной, то «Несвятая Валентина» дает исчерпывающий ответ. Три подруги (одна как раз из ремейка «Москвы», а другая — из еще одного сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана») пытаются или, наоборот, не пытаются найти любовь в большом городе так, словно «Практическую магию» поставила Нора Эфрон или на худой конец Нэнси Майерс. Но самое поразительное, что в этой классической вроде бы лав-стори некоторые (пусть не центральные героини) в итоге находят себя и выясняют, что счастье необязательно заключается в замужестве: при просмотре аж было слышно, как скрепы трещат. Вероятно, это связано с тем, что хоть фильм и поставил мужчина (Андрей Пантелеев), но сценарий к нему все-таки написала женщина (Ксения Остальская).
И хотя «Валентина» вряд ли станет новой романтической классикой, это по-своему милая и смешная работа, в которой, как в ведьминском котле, оказывается намешано столько всего (из неупомянутых жанров — криминальный триллер: неверно истолковав слова главной героини, стажеры цветочного магазина подозревают ее в убийстве!), что хватило бы не на фильм, а на целый сериал. И, возможно, он был бы даже лучше ремейка «Москва слезам не верит». Е.Т.
Оценка: 5 сердечек из 10
❤️❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍🤍
«Равиоли Оли», реж. Андрей Никифоров
До апреля, когда в России выйдет мокьюментари о Charli XCX «Момент», еще надо дожить, поэтому пока нас ждет аперитив в виде Ольги Бузовой, сыгравшей саму себя в ромкоме «Равиоли Оли». Там певице по итогам очередного неудачного романа с аферистом (Вольфганг Черни) достается пельменный завод в местечке под названием Нижние Теплышки. Предприятие находится на грани банкротства — и артистка, планируя отбить украденные у нее деньги, решает распродать все оборудование (завязка, достойная сериала «Детективное агентство „Лунный свет“». — Прим. редактора-миллениала). Для теплышкинцев это настоящая катастрофа: на заводе работает практически весь город. Переубедить новую хозяйку берется Антон (Владимир Яглыч) — язвительный, но обаятельный инженер по безопасности, который в одиночку растит дочь Риту (Ева Смирнова).
Что Бузовой под силу стирать с лица земли целые населенные пункты, а играть на камеру — нет, было понятно и раньше, так что откровением фильм «Равиоли Оли» не назовешь. Тем не менее картина режиссера и креативного продюсера ТНТ Андрея Никифорова умудряется преподнести пару сюрпризов. Это не такое ужасное кино, как может померещиться издалека: во-первых, на фоне Бузовой изначально неплохой актерский состав начинает напоминать «оскаровский» лайнап (особенно выделяется Марина Федункив), а во-вторых, в здешнем фарше из гэгов встречаются довольно приличные вещи — главное не подавиться насмерть гнусными шутками про глубинку и цыган. Хочется верить, запала хватит и на сиквел, который обязан называться «Буузы Бузовой». П.В.
Оценка: 4 сердечка из 10
💔💔💔💔🤍🤍🤍🤍🤍🤍
«Первая», реж. Анна Харичева
Анне Харичевой, выпускнице ВГИКа и дочери главы кремлевского управления по социальному мониторингу Александра Харичева, ничто мирское не чуждо, поэтому ее полный метр оказался посвящен первой любви. Сюжет фильма в целом близок к тому, что происходит в картине «Виновата любовь» (см. выше). Паша (Олег Савостюк) — молодой студент-айтишник, владелец ночного клуба и, что отдельно подчеркивается, сирота — влюбляется в загадочную девушку Алису (Ирина Новиченко), которая старше его на несколько лет, обручена с влиятельным бизнесменом (Евгений Коряковский), играет на рояле джаз и жаждет острых ощущений. Паша начинает ее остервенело добиваться.
Официальный синопсис грозит, что Алиса «взломает чувства Паши, превратив его жизнь в полное безумие». Это не преувеличение: что за дичь происходит в ленте Харичевой, как правило, понять совершенно невозможно. В каком-то смысле «Первая» — майндфак, дающий прикурить даже Линчу. Страдания здешнего юного Вертера — ничто по сравнению со страданиями зрителя, на которого обрушивается поток расходящихся по швам персонажей, бессвязных сцен, упоительно чудовищных диалогов и отлетевших цитат (в диапазоне от картины «Тайная вечеря» до фильма «Ла-Ла Ленд»). Если кинематограф — это пойманный сачком сон, то «Первая» — сон при температуре 40. Это настолько психоделический опыт, что по выздоровлении из миллиона родившихся вопросов остается лишь один: а может быть, так и должно выглядеть кино? П.В.
Оценка: 2 сердечка из 10
💔💔🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍
«Сказка о царе Салтане», реж. Сарик Андреасян
Можно лишь радоваться, когда в сердцах давным-давно состоявшихся в профессии мастеров не гаснет азарт удивлять зрителя. Казалось бы, про «Сказку о царе Салтане» Сарика Андреасяна все было заранее понятно: за годы режиссер отточил почерк до совершенства, Пушкина уже экранизировал («Онегин», добрый мой приятель), на сказках собаку съел (кинотеатры еще потряхивает от «Простоквашино»). Все эти ожидания «Салтан», безусловно, оправдывает. Однако в нем находится место и новому словечку в отечественном кинематографе. По ощущениям, искусственный интеллект сгенерировал примерно половину наполнения здешнего кадра (особенно бросаются в глаза общие планы и задники) — такого откровенного нейрослопа наши большие экраны, кажется, прежде не видели.
Но это, допустим, пляска на могилах Билибина и Врубеля — а что же Пушкин? Ему от Андреасяна в очередной раз достается патологическая неспособность внятно рассказывать истории. Кино, как и стихи, это ритм, и «Салтан» ни разу не попадает в такт. Доходит до смешного: действие на экране буквально противоречит пушкинскому тексту, который с этого экрана регулярно зачитывается. Последнее тянет, пожалуй, на новое словечко уже в мировом кинематографе. Это мы, консервативные недотепы, привыкли думать, что кино должно показывать, а не рассказывать. Наконец-то кто-то осмелился задать вопрос: а что если оно будет и показывать, и рассказывать — причем показывать одно, а рассказывать другое? Все-таки, как здесь поют в конце, невозможное возможно. П.В.
Оценка: 1 сердечко из 10
💔🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍