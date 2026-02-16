Гомункулы, сектанты и «Повелитель мух»: 3 новых диких сериала из Великобритании и Ирландии

Три 38-летние однокашницы (домохозяйка, успешная сценаристка и айтишница), нынче редко общающиеся, но еще в школьные годы набившие одинаковые татуировки с, кажется, оккультным символом, воссоединяются накануне похорон четвертой подруги. После встречи на затопленной, зато бесплатной парковке в аэропорту Белфаста и длинной укачивающей дороги по серпантинам, сопровождающейся неминуемым словесным боданием, они прибывают в глухую ирландскую деревню ко вдовцу и другим родственникам подруги, чья семья больше похожа на секту. В смерть молодой женщины от падения с лестницы в собственном доме с самого начала верится с трудом. А когда одна из героинь на поминках заглядывает под крышку гроба и замечает, что у погибшей пропало общее на всех тату, становится окончательно ясно, что что-то здесь не чисто. Завязывается погоня с участием вдовца, но разгадка не где-то рядом, а, скорее, скрыта в огненных флешбэках из школьных лет.