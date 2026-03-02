Топ топов: как проголосовали участники опроса «50 лучших российских фильмов всех времен»
К 35-летию нового российского кинематографа «Афиша Daily» попросила 100 российских кинокритиков выбрать 50 лучших отечественных фильмов
за этот период. Вот их персональные десятки.
Персональные топы участников насчитывают 252 российских фильма. Подсчет велся по количеству упоминаний и месту, на которое критики ставили фильм в личном топ-10 (из 100 участников лишь четверо прислали общий список без мест). Лидером с большим отрывом стала драма «Хрусталев, машину!» Алексея Германа-ст.: 40 упоминаний, а у 12 респондентов она оказалась на первом месте. Около 45% названных в опросе картин (115!) получили лишь одно упоминание. Так персональные топы превратились в россыпь «тайных сокровищ» людей, которые годами пишут о российском кино.
Мы попросили кинокритиков, киножурналистов и кинообозревателей назвать 10 лучших, по их мнению, российских фильмов. Было два главных критерия отбора. Во-первых, это должно быть кино российского производства или копродукция с участием России. Во-вторых, картина должна была быть показана в РФ: на фестивале, в прокате или на стриминге. Если вам кажется, что опрос игнорирует совсем свежие работы, этому есть объяснение. Сбор данных занял продолжительное время, ведь мы обратились к 100 респондентам. Помимо этого, в нашем опросе было хронологическое ограничение: нужно было выбрать кино с 25.12.1991 (дата образования РФ) до 1.08.2025.
зара
абдуллаева
аля
александрова
татьяна
алешичева
тимур
алиев
«Искусство кино»
1. Жмурки
2. Я тоже хочу
3. Три истории
5. Блокпост
6. Москва (2000)
8. Шультес
9. Шапито-шоу
10. В лучах солнца
2. Три истории
3. Брат-2
4. Бумер
5. Особенности национальной охоты
7. Хрусталь
8. Даун Хаус
9. Мастер и Маргарита (2023)
10. Сердце Пармы
алексей
артамонов
кирилл
артамонов
иван
афанасьев
елена
афанасьева
1. Окраина
2. Груз 200
4. Шультес
5. Дикий. Дикий пляж. Жар нежных
6. Сказка
8. Жить (2012)
10. Один маленький ночной секрет
1. Окраина
2. Один маленький ночной секрет
4. Сказка
5. Возвращение
6. Шультес
8. Лето
9. Пришелец
10. Аритмия
1. Груз 200
2. Аритмия
3. Нуучча
4. Горько!
5. Нелюбовь
7. Особенности национальной охоты
8. Стиляги
9. Кукушка (2002)
10. Страна ОЗ
1. Мастер и Маргарита (2023)
2. Лето
5. Брат-2
7. Прогулка
8. Garpastum
10. Стиляги
катерина
белоглазова
вадим
богданов
илья
верхоглядов
екатерина
визгалова
2. Окно в Париж
5. Эйфория
6. Дикий. Дикий пляж. Жар нежных
7. Жмурки
9. Кочегар
10. Жить (2012)
1. Левиафан
4. Аритмия
5. Морфий
6. Горько!
7. Айка
8. Ночной дозор
9. Страна ОЗ
10. Александра
1. Левиафан
2. Елена
4. Шапито-шоу
5. Аритмия
6. Окно в Париж
8. Тюльпан
денис
виленкин
спартак
волков
роман
волынский
павел
воронков
1. Родина
2. Москва (2000)
5. Зимний путь
6. Ночной дозор
7. Левиафан
9. Страна ОЗ
10. Да и да
2. Казнь
3. Папа, сдохни
4. Америкэн бой
5. Ночной дозор
6. Мастер и Маргарита (2023)
8. Дурак
9. Аритмия
10. Кентавр
1. Ночной дозор
2. Питер FM
3. Бумер
5. Жмурки
6. Мастер и Маргарита (2023)
7. Майор
8. Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов
9. Лето
10. Дылда
алина
герман
анастасия
гладильщикова
василий говердовский
анна
гоголь
1. Туда
2. Втроем
3. Каникулы
4. Снегирь
5. Фрау
7. Питер FM
8. Шапито-шоу
9. Жмурки
10. Груз 200
1. Груз 200
4. Каникулы
5. Мастер и Маргарита (2023)
6. Война
7. Горько!
8. Левиафан
9. Ночной дозор
10. Хардкор
1. Жмурки
2. Брат-2
3. День выборов
4. Горько!
5. Страна ОЗ
6. Мастер и Маргарита (2023)
7. Ночной дозор
9. Прогулка
ярослав
головня
настасья
горбачевская
андрей
гореликов
максим
гревцев
«Okkoлокино»
1. Казнь
2. Жмурки
3. Дурак
4. Война
7. Сердце Пармы
9. Майор
10. Кентавр
1. Брат
3. Пыль
5. Живой
8. Лето
9. Особенности национальной охоты
10. Бумер
1. Война
2. Аритмия
5. Окно в Париж
6. Ночной дозор
7. Даун Хаус
8. Окраина
9. Мусульманин
10. Блокпост
наталья
григорьева
мари
григорян
ефим
гугнин
ная
гусева
«Кино-Театр.Ру»
1. Аритмия
2. Жить (2012)
7. Даун Хаус
8. Пугало
9. День радио
10. Ночной дозор
1. Нелюбовь
2. Дурак
3. День радио
4. Сестры
5. Мастер и Маргарита (2023)
6. Каникулы
7. Ночной дозор
8. Стиляги
9. Батя
10. Фрау
гульназ
давлетшина
никита
демченко
антон
долин*
дмитрий
елагин
2. Каникулы
3. Нелюбовь
4. Русалка
5. Жар-птица
7. Питер FM
9. Один маленький ночной секрет
10. Теснота
2. Елена
4. Окно в Париж
5. Груз 200
6. Верность
7. Шапито-шоу
8. Война Анны
10. Сказка
1. Нелюбовь
3. Конференция
4. Сказка
6. Брат-2
7. Аритмия
10. Возвращение
максим
ершов
ярослав
забалуев
катя
загвоздкина
андрей
загудаев
1. Страна ОЗ
2. Груз 200
3. Окраина
4. Франкофония
5. Кукушка (2002)
6. Возвращение
8. Каникулы
10. Аритмия
1. Гений
3. Шультес
5. Под электрическими облаками
6. Война
7. Страна ОЗ
9. Пыль
10. Все будет хорошо
1. Груз 200
3. Брат
4. Шапито-шоу
6. Горько!
7. Прогулка
10. Питер FM
елена
зархина
станислав
зельвенский
олег
зинцов
ксения
ильина
The Blueprint
«Искусство кино»
1. Возвращение
2. Изгнание
3. Казнь
4. Один маленький ночной секрет
5. Дылда
6. Мастер и Маргарита (2023)
9. Ника
10. Лето
1. Груз 200
2. Шультес
3. Левиафан
4. Два в одном
7. Ладони
8. Шапито-шоу
9. Москва (2000)
алихан
исрапилов
лев
карахан
дмитрий
карпюк
никита
карцев
Film.ru
«Искусство кино»
«Киномания»
2. Окраина
3. Возвращение
4. Шапито-шоу
7. Левиафан
8. Война
9. Теснота
10. Лето
1. Брат
2. Окраина
3. Возвращение
5. Шультес
6. Шапито-шоу
7. Настройщик
8. Фауст
9. Снегирь
10. Большая поэзия
1. Шапито-шоу
2. Окраина
3. Страна ОЗ
5. Я тоже хочу
6. Шультес
7. Теснота
8. Москва (2000)
9. Возвращение
10. Даун Хаус
иван
ковальчук
василий
корецкий
николай
корнацкий
всеволод
коршунов
«Кинопоиск»
1. Я тоже хочу
2. Возвращение
3. Родина
5. Теснота
6. Брат
7. Жить (2010)
9. Елена
10. Овсянки
1. Окраина
2. Беловы
3. Молох
7. В субботу
9. Зоология
10. Страна ОЗ
1. Горько!
2. Аритмия
3. Мастер и Маргарита (2023)
6. Бумер
7. Шультес
8. Шапито-шоу
9. Верность
10. Движение вверх
2. Окраина
3. Молох
4. Война
5. Возвращение
6. Юрьев день
8. Жить (2012)
9. Аритмия
10. Один маленький ночной секрет
валерия
косенко
оля
краснова
алина
кувшинникова
мария
кувшинова
«2х2 Медиа»
1. Серп и молот
2. Возвращение
3. Снегирь
4. Каникулы
5. Шапито-шоу
6. Груз 200
8. Один маленький ночной секрет
9. Верность
10. Страна ОЗ
1. Брат
2. Дурак
3. Нелюбовь
4. Питер FM
5. Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов
6. Папа, сдохни
7. Нуучча
9. Лето
10. Филателия
сергей
кулешов
марина
латышева
артем
макарский
лариса
малюкова
Proficinema
1. Шультес
2. Я тоже хочу
4. Фауст
5. Овсянки
7. Окно в Париж
9. Экипаж
10. Волнами
3. Груз 200
4. Дылда
5. Кукушка (2002)
6. Ширли-мырли
8. Елена
9. Майор
10. Кошечка
2. Шапито-шоу
3. Гонгофер
5. Синяя роза
6. Нелегал
7. Рядом
8. Пена
9. Еще один год
10. Житие Гореслава Чуждоземного
2. Фауст
3. Брат
5. Окраина
6. Возвращение
7. Кукушка (2002)
8. Мастер и Маргарита (2023)
9. Груз 200
10. Прорва
ирина
марголина
михаил
моркин
карина
назарова
алиса
насртдинова
борис
нелепо
полина
николайчук
николай
никулин
олеся
новикова
1. Левиафан
3. Ширли-мырли
4. Груз 200
5. Глубже!
6. Мастер и Маргарита (2023)
8. Брат-2
9. Аритмия
10. Прогулка
1. Чекист
3. Окно в Париж
4. Чувства Анны
5. Один маленький ночной секрет
6. Волчок
7. Брат
9. Айка
10. Аритмия
гордей
петрик
андрей
плахов
елена
плахова
маря
плевицкая
«Коммерсантъ»
1. Груз 200
2. Молох
3. Левиафан
6. Мастер и Маргарита (2023)
7. Особенности национальной охоты
8. Жить (2012)
1. Елена
2. Груз 200
3. Телец
4. Настройщик
5. Кукушка (2002)
7. Сердце мира
8. Жить (2012)
9. Мастер и Маргарита (2023)
дарина
поликарпова
зинаида
пронченко**
павел
пугачев
мария
ракитина
1. Брат
4. Питер FM
5. Я тебя люблю / Я тебя не люблю
6. Шапито-шоу
8. Страна ОЗ
10. Снегирь
1. Брат-2
3. Ширли-мырли
4. Страна ОЗ
5. Ночной дозор
6. Срок
7. Сказка
10. Зеленый слоник
2. Левиафан
4. Груз 200
5. Ночной дозор
7. Питер FM
9. Русалка
10. Аритмия
полина
резникова
ксения
рождественская
нина
ромодановская
владимир
ростовский
Proficinema
1. Нелюбовь
2. Питер FM
3. Сестры
4. Папа, сдохни
5. Возвращение
6. Дурак
7. Аритмия
8. Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов
9. Русалка
1. Мусульманин
4. Кукушка (2002)
5. Остров
7. Левиафан
8. Сердце мира
9. Сказка
10. Мастер и Маргарита (2023)
2. Окраина
4. Брат-2
5. Возвращение
6. Ночной дозор
7. Русалка
8. Страна ОЗ
9. Пугало
10. Мастер и Маргарита (2023)
анастасия
сенченко
гия
сичинава
оля
смолина
алена
солнцева
«Okkoлокино»
1. Брат
2. Елена
3. Брат-2
5. Шультес
7. Ночной дозор
8. Окраина
10. Аритмия
1. Елена
2. Изгнание
3. Фауст
5. В субботу
9. Рассказы
10. Хороший мальчик
1. Нелюбовь
2. Страна ОЗ
3. Верность
5. Стиляги
6. Человек, который удивил всех
7. Ученик
8. Текст
9. Возвращение
10. Амбивалентность
1. Брат
3. Телец
5. Настройщик
6. Дикий. Дикий пляж. Жар нежных
7. Груз 200
9. Страна ОЗ
10. Нелюбовь
анна
сотникова
василий
степанов
сергей
сычев
дарья
тарасова
2. Москва (2000)
6. Синяя роза
8. Жесть
10. Питер FM
2. Груз 200
3. Телец
4. Хлебный день
7. Нелюбовь
8. Страна ОЗ
10. Шапито-шоу
яна
телова
евгений
ткачев
мария
токмашева
иван
трифонов
«Кино-Театр.Ру»
2. Овсянки
3. Каникулы
4. Снегирь
5. Один маленький ночной секрет
7. Жить (2012)
9. Черный снег
10. Окно в Париж
1. Ночной дозор
3. Белый список
4. Каникулы
6. Окраина
7. Чекист
8. Изгнание
9. Груз 200
10. Перемирие
1. Жить (2012)
3. Даун Хаус
4. Особенности национальной охоты
6. Аритмия
7. Прогулка
8. Горько!
10. Простые вещи
1. Левиафан
2. Возвращение
3. Аритмия
5. Лето
6. Ночной дозор
7. Овсянки
8. Русалка
9. День радио
10. Небесные жены луговых мари
михаил
трофименков
стас
тыркин
алексей
филиппов
елена
фомина
«Коммерсантъ»
1. Брат
2. Брат Дэян
4. Дом
6. Живой
7. Окраина
8. Особенности национальной охоты
10. Странное время
1. Особенности национальной охоты
2. Русалка
3. Хоттабыч
4. Стиляги
6. Волчок
7. Настройщик
8. Нелюбовь
10. Мастер и Маргарита (2023)
антон
фомочкин
светлана
хохрякова
алексей
хромов
марат
шабаев
«Московский комсомолец»
1. Медея
2. Generation П
3. Зимний путь
4. Родина
5. 4
7. Левиафан
8. Страна ОЗ
10. Дневной дозор
1. Окраина
3. Три истории
4. Сказка
5. Москва (2000)
6. Замок
7. Кукушка (2002)
8. Возвращение
2. Питер FM
3. Мастер и Маргарита (2023)
5. Окно в Париж
7. Даун Хаус
8. Левиафан
10. Ночной дозор
1. Шапито-шоу
3. Груз 200
4. Ночной дозор
5. Возвращение
6. Ширли-мырли
8. Страна ОЗ
10. Мастер и Маргарита (2023)
константин
шавловский
юлия
шагельман
влад
шуравин
кино
про тебя
«Коммерсантъ»
2. Нелюбовь
3. Война Анны
5. Один маленький ночной секрет
6. Кукушка (2002)
7. Свои
9. Монах и бес
10. Снегирь
* Антон Долин внесен Минюстом в реестр иноагентов
** Зинаида Пронченко внесена Минюстом в реестр иноагентов
Главный редактор: Александра Садыкова-Левина. Редакторы: Тимур Алиев и Евгений Ткачев. Фоторедактор: Екатерина Кокина, Андрей Заплатин и Антон баклыков. Арт-директор: Артём Хайрец. Дизайн и вёрстка: Екатерина Полякова