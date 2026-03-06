Новый «Посторонний» и еще 13 экранизаций философских текстов (да, их можно экранизировать)

Другой перекочевавший из Ницше фрагмент — смерть канатоходца. В оригинальном тексте Заратустра наблюдает за канатоходцем, который внезапно срывается с каната и разбивается. Пророк успокаивает умирающего, говоря ему, что дьявола и ада нет, а затем хоронит его. У Зедда вместо канатоходца — кукла, которую используют в ритуалах и пронзают ножом несколько раз. Ей он также объясняет, что нет ни рая, ни ада. «Так говорил Заратустра» — квинтэссенция экспериментальных короткометражек: кино странное, снятое на цифру, но с наложенной сильной зернистостью и черно-белым фильтром. Фильм немой, текст — в титрах, и это цитаты из «Заратустры». Кто-то скажет, что все это глупо и нелепо — но как еще снять современную экранизацию Ницше? Кому, если не готам и панкам, близок нигилизм? Может быть, эстетика когтей, кукол и черной подводки здесь уместна больше всего?